花と観葉植物のECサイト「AND PLANTS（アンドプランツ）」を運営する株式会社Domuz、フラワー商品のOEM / ODM支援を開始

株式会社Ｄｏｍｕｚ

株式会社Domuz（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：高木弘貴）は、花を活用したブランド商品やギフトの企画・制作を支援するODM / OEMサービスの本格受付を開始したことをお知らせいたします。

本サービスでは、フラワーギフトやノベルティ、ブランドコラボ商品など、花を使ったオリジナル商品の開発を支援します。OEMでは企業が企画した商品をもとに、花材調達・フラワーデザイン・制作・納品までを担当し、ODMでは商品コンセプト設計からデザイン、制作までをDomuzが一貫して行います。企業の用途やブランドに合わせた花商品の企画・制作を一貫して支援します。

背景：ブランド表現として「花」を活用する企業が増加

近年、ブランドの世界観やメッセージを表現する手段として、花を活用した商品やギフトの需要が高まっています。

例えば

- ブランドのノベルティ- コラボレーション商品- イベント・キャンペーンの記念商品- 法人向けギフト

など、花は「感情価値」や「体験価値」を届けやすいことから、企業のブランディング施策として注目されています。

一方で、花は生鮮管理や資材管理など特有の難しさがあり、

- 花材調達や品質管理が難しい- 商品企画やデザインのノウハウが必要- 商品制作や物流の仕組みが整っていない

といった理由から、企業が花を活用した商品を開発するハードルとなっていました。

こうした背景のもと、Domuzでは、花と植物のECサービス「AND PLANTS（アンドプランツ）」を通じて培ってきた商品企画・デザイン・制作ノウハウを活かし、企業向けのODM / OEMサービスを本格的に開始します。

ECブランドとして商品企画を行ってきたDomuzだからこそ、ブランド視点での花商品の企画・開発を支援できることが特長です。

DomuzのODM / OEMが選ばれる理由

(1) 商品企画から制作まで一貫対応

コンセプト設計からフラワーデザイン、花材調達、制作、品質管理まで一貫して対応します。

花と植物のEC「AND PLANTS（アンドプランツ）」を運営しており、経験豊富なフローリストによるデザインのご提案・花材調達・製造・品質管理までトータルに請け負います。

(2) 大型ロットにも安定的に対応

安定した仕入れ体制と生産フローの構築により、大型ロットのご依頼にも安定的に対応可能です。品質を保ちながら、継続的かつ計画的な供給を実現いたします。

(3) デザインへのこだわり

旬の花材を用い、心に残る商品をお届けできるよう、花材選びから組み方に至るまで細部に徹底してこだわっています。

D2Cブランドとして、写真映えする美しさと、実際に手に取ったときの存在感の両方を大切にお花を届けてきた経験を活かし、ブランドの世界観を体現するお花を制作いたします。

制作可能な商品例

ガラスドームフラワー

季節の花材を、まるいドーム型のボックスに閉じ込めました。 透明感のあるフォルムが花の美しさを引き立てます。

フラワーボックス

季節の花材をボックスにキュッと詰めました。コンパクトなので、ギフトとしてお渡ししやすいサイズになっています。

一輪花ギフト

シンプルながらも華やかさを添えてくれる一輪ラッピングは、セット商品に添えるのはもちろん、イベントなどで配るプチギフトにもぴったりです。

ドライフラワー商品

美しく咲いた一輪のバラを、特別なプリザーブド加工でそのまま閉じ込めました。ノベルティや記念品、ギフトに添えるだけで、贈り物全体に上品な華やかさをプラスしてくれます。

お問い合わせ・サービス詳細

株式会社Domuzでは、企業やブランドとの協業を通じて、花を活用した商品や体験の創出に取り組んでいます。ノベルティやブランドコラボ商品、法人ギフトなど、用途やコンセプトに合わせた花商品の企画・制作に対応しています。

企業は、アイデアや用途を共有いただくだけで、商品企画からデザイン、制作までをスムーズに進めることが可能です。花を活用した商品企画やブランドコラボをご検討の企業様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

詳細を見る :https://andplants.jp/pages/flower-wholesale-service

株式会社Domuzについて

「ITとデザインでみどりのある暮らしをもっと身近に」をミッションに掲げ、テクノロジーとデザイ

ンを用いて、観葉植物や花が身近に感じられるライフスタイルの提供を目指しています 。観葉植物と花

のEC「AND PLANTS（アンドプランツ）」と、花き産業向け卸マーケットプレイス「ハナイチ」を運営しています 。また、自社での販売に加えて、他のブランドや事業者と連携し、植物や花を一緒に提案・販売する取り組みも展開しています。

■ 会社概要

会社名：株式会社Domuz

所在地 ：神奈川県川崎市中原区小杉御殿町2-67-6 セラヴィ小杉ビル2F

事業内容：グリーンフラワー事業

代表者 ：代表取締役社長 高木 弘貴

会社概要 ：https://andplants.jp/pages/company

AND PLANTS（アンドプランツ）

公式ECサイト：https://andplants.jp/

Instagram（植物）：https://instagram.com/andplants.jp/

Instagram（フラワー）：https://instagram.com/andplants.owers/

X：https://x.com/andplants_jp

LINEアカウント：https://lin.ee/9YN4ayj

ハナイチ

公式ECサイト：https://hana-ichi.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/hanaichi.jp/