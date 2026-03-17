【3/18・19開催】「この人がいないと採用が回らない」を解消。AI・自動化時代の中途採用プロセス設計を4社が解説

MIL株式会社

インタラクティブ動画で企業と学生の「相互理解」を支援するMIL株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：光岡 敦、以下 MIL）は、式会社識学、株式会社ailead、株式会社samurAI Agentsの4社共催で、無料オンラインウェビナー「属人的な採用が回らない本当の理由。AI・自動化時代に必要な中途採用の仕組み化とは？」を2026年3月18日（水）・19日（木）に開催いたします。

本ウェビナーでは、「中途採用 × 自動化 × 仕組み化」をテーマに、採用を属人化させないためのプロセス設計や、AI・自動化による採用効率化の具体的な方法について、各社の専門領域から解説します。

＼ 申込者全員に、見逃し配信1週間プレゼント ／

お申し込みはこちら :https://mil.movie/seminar/16715.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260317_shikigaku-webinar

■ 開催背景

多くの企業で中途採用が重要性を増す一方で、

- 説明や選考フローが担当者依存になっている- 「この人がいないと採用が回らない」状態が常態化している- AIやツールを導入しても、採用成果につながっていない

といった課題が増えています。

これらの問題の多くは「人手不足」ではなく、採用プロセスの設計が属人的であることに起因しています。

本ウェビナーでは、採用戦略・説明会自動化・面接データ活用・AIによる要件設計など、採用の各プロセスを専門とする4社が集まり、「人に依存しない採用」を実現するための実践的な方法を解説します。

■ セミナー概要

・マネジメント視点から見る「属人的な採用が回らない構造」：株式会社識学

・【中途採用】その説明、まだ人がやりますか？24時間365日、あなたの代わりに魅力を伝え続ける「採用自動化」の仕組み：MIL株式会社

・録画で終わらせない。面接データ活用の実践フロー：株式会社ailead

・個社・個人ごとの採用要件を自動生成し、優秀層を見極め + 口説く：株式会社samurAI Agents

■こんな方にオススメ

・中途採用の工数が限界にきている

・面接、説明業務が属人化している

・AIを活用したいが、どこから着手すべきかわからない

・人を増やさずに内定者数を伸ばしたい

・採用プロセスを構造から見直したい

■開催概要

セミナータイトル：

属人的な採用が回らない本当の理由。

AI・自動化時代に必要な中途採用の仕組み化とは

開催日時：

2026年3月18日（水）12:00～13:30

2026年3月19日（木）12:00～13:30

開催方法：

オンラインセミナー形式（参加費無料）

申込方法：

以下のフォームよりお申し込みください。

お申し込み後、視聴URLをメールにてお送りいたします。

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お申し込みはこちら :https://mil.movie/seminar/16715.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260317_shikigaku-webinar

■ MIL株式会社について

「デジタルコミュニケーションを変革する」をビジョンに掲げる、スタートアップ企業です。「インタラクティブ体験」を通じて視聴者のインサイトをデータとして取得分析し、パーソナライズ化したアプローチにより、業務プロセスを変革します。

2018年の創業以来、上場企業を中心とした多くの支援実績があり、これまで累計88,000件のインタラクティブ動画を制作し配信。総再生回数は9,000万回を超えます。「インタラクティブ体験」の実現を支援している企業として日本トップクラスの実績を誇ります。

【会社概要】

会社名：MIL株式会社

代表者：代表取締役CEO 光岡 敦

設立：2018年3月6日

所在地：東京都新宿区新宿5丁目14-12 天翔オフィス新宿三丁目 301号室

事業内容：「MIL」の開発・提供

URL：https://mil.movie/(https://mil.movie/)

インタラクティブ採用｜Recruit MIL（リクルートミル(https://service.mil.movie/recruit/)）