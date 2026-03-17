リグリットパートナーズ、急成長下でも挑戦文化を維持する組織設計で「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」審査員特別賞を受賞

株式会社Re-gritPartners

株式会社Re-grit Partners（本社：東京都千代田区、代表取締役：山木 智史、以下「当社」）は、「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」において審査員特別賞を受賞いたしました。

本受賞は、「個の能力を徹底的に磨け」という人材理念のもと、急成長下においても挑戦を軸とした組織文化や、社員同士のコラボレーションを促す制度設計を進めてきた点が評価されたものです。特に、新入社員向け双方向コミュニケーション施策「ウェルカムミッション」が、心理的安全性と社内ネットワークを早期に構築し、「個をつなぐ・認める・動かす」の好循環を生み出している点が高く評価されました。

■「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」について

「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD(https://tenshoku.mynavi.jp/content/bestvalueaward/?msockid=38cc8ab8d3ea618c12f09c10d256605e)」は、給与アップ・働きかた・キャリア支援などの観点から、従業員の価値向上に資する取り組みを実践している企業を表彰するアワードです。

審査では、革新性（課題理解と解決策の有効性・再現性）、成長性（成果の大きさと波及可能性）、雇用貢献性（採用・離職防止への効果）といった観点が重視されます。

今回は「マイナビ転職 BEST VALUE AWARD」実行委員会の厳正なる審査を経て、44社が優良な取り組みを実施したノミネート企業として認定され、そのうち18社（大賞3社、3カテゴリの賞×5社）が受賞されています。

なお、授賞式は2026年2月19日（水）に、銀座・歌舞伎座タワー23F（マイナビPLACE）にて開催されました。

授賞式の様子受賞スピーチの様子

■受賞理由（審査コメントより抜粋）

審査では、突出した専門性を持つ個人が互いの異能を認め合い、コラボレーションすることで価値創出につなげるという思想を人材戦略や制度設計に一貫して落とし込み、急成長下においても挑戦を軸とした組織文化を維持・強化している点が評価されました。

特に、新入社員向けオンボーディング施策「ウェルカムミッション」を通じて、双方向コミュニケーションにより心理的安全性と社内ネットワークを早期に構築し、挑戦機会への参加を促進する仕組みが特徴です。

こうした取り組みは社内文化の醸成にとどまらず、市場からの企業評価の向上にもつながっており、新卒・中途の応募者数の増加などの成果にも結びついています。

■受賞の背景 ― 急成長下で顕在化した「つながり」の課題

当社は「個の能力を徹底的に磨け」を人材理念に掲げ、企業変革を推進する次世代リーダーの育成・輩出に取り組むコンサルティングファームです。2017年の創業以来事業拡大を続け、従業員数は短期間で飛躍しました。現在も継続的な採用を通じて組織拡大を進めており、急成長フェーズにあります。

一方で、この急激な組織拡大により、新たな組織課題も顕在化しました。

それは、「組織規模の拡大に伴い、かつて自然発生的に生まれていた越境的な挑戦やコラボレーションが、次第に生まれにくくなる」という構造的な課題です。

当社では従来より、社内副業制度「コンサルティング＋1」（コンサルティング業務に加え、営業・採用・広報などの組織運営に関わる活動に参画できる制度）や各種プロジェクト公募制度など、挑戦機会そのものは整備していました。

しかし、入社初期の段階で部門・役職を越えた接点が十分に構築されないことで、心理的安全性や相談関係が醸成されにくく、制度が活用されないケースが生じました。

急成長以前は自然発生的に生まれていた横断的なコミュニケーションも、組織規模の拡大に伴い偶発的なものへと変化し、「つながりの設計」が経営課題として浮き彫りとなりました。

この課題に対する打ち手として設計されたのが、双方向型オンボーディング施策「ウェルカムミッション」です。

■双方向オンボーディング施策「ウェルカムミッション」

当社では、入社後1か月以内の新入社員を対象に、複数のミッションに挑戦しながら部門・役職を越えたつながりを構築する独自のオンボーディング施策「ウェルカムミッション」を実施しています。

本施策では、以下の取り組みを通じて、新入社員が主体的に社内ネットワークを広げられる環境を整えています。

- 自分らしさを表現するキャラクターシートの作成・共有- 共通点をもつ既存社員からリアクションスタンプを収集- スタンプを押した社員との1on1を実施- 社内ピアボーナスツール「Unipos（ユニポス）(https://unipos.me/ja/lp/lis/20250301?utm_source=yahoo&utm_medium=brand&utm_campaign=brand-250318&utm_term=search&yclid=YSS.1001079992.EAIaIQobChMIu6fSoZyUkwMVl8dMAh2VYQ3-EAAYAiAAEgLv1fD_BwE&sa_p=YSA&sa_cc=1001079992&sa_t=1773107530030&sa_ra=A6)」を通じて感謝を発信- 社内イベントへの参加・主催- 繋がりを得た既存社員の中から、希望メンターを提出- CEOへの成果プレゼンテーション

最大の特徴は、従来の一方向的な自己紹介型オンボーディングではなく、既存社員も主体的に関与する「双方向型」の関係構築モデルを採用している点にあります。

単なる交流機会の提供に留まらず、「個をつなぐ」ことを起点に、「個を認める」「個を動かす」へと連鎖させる構造を制度として組み込んでいる点が、当社ならではの設計思想です。

ウェルカムミッションは全新入社員が実施しており、定常業務での接点を除いても新入社員一人当たり平均9.2名との1on1を実施しています。上位職との接続率は100％に達しました。

入社前の不安が解消された割合は80％、ロールモデルやコラボレーション相手が見つかった割合も80％にのぼります。

また、ウェルカムミッション開始後は「コンサルティング＋1」への新入社員参加率が1.5倍以上に増加。

当社では、「個をつなぐ」ことを起点に、「個を認める」「個を動かす」という人事設計を背景として、市場からも「成長できる企業」として企業認知も拡大しており、新卒・中途の応募者数は創業初期と比較して大幅に増加しています。

詳細を見る :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000031.000034549.html

■代表コメント

●藤井 幹人｜ウェルカムミッション企画者 / Corporate Director

企業規模が大きくなるにつれて、かつてのような大胆なチャレンジが鈍化していく。その"当たり前"を打破する鍵は、「つながり」の設計にあるのではないかと考えました。

ウェルカムミッションは、単なるオンボーディング施策ではありません。 入社直後から部門や役職を越えた接点を生み出し、心理的安全性を土台に挑戦を後押しする仕組みです。また、本施策は新入社員だけでなく、既存社員にとっても毎月のネットワーキングの機会となっており、組織全体の越境的なつながりを育んでいます。

人は、認められ、つながり、自分らしさを発揮できる環境でこそ動き出します。

その"動き出す瞬間"をつくりたい--それが本施策の原点です。

私たちはこれからも、個が安心して挑戦できる環境づくりを追求し続けていきます。

●坂本 大礎｜ウェルカムミッション参加者 / Consultant

私自身、昨年中途入社した際にウェルカムミッションを経験しました。そこで広報・ブランディングの「コンサルティング＋1」をリードしている藤井とつながり、そのご縁から広報活動にも参画することになりました。

入社3か月で今回のアワード応募にも携わり、コンサルタント業務と並行して広報活動に挑戦しています。前職は営業で広報の経験はありませんでしたが、入社直後から部門や役割を越えてつながる機会があったからこそ、新しい挑戦に踏み出すことができました。

ウェルカムミッションは、人と人とのつながりを生み出し、挑戦のきっかけをつくる仕組みだと実感しています。

今回の受賞は、そうした文化が外部から評価されたものだと感じています。

■今後の展望

当社は、1つの領域に突出した能力を持つ個人が互いの異能を認め合い、コラボレーションしていく組織こそが「クライアントへの最良の価値提供」を実現できる環境であるという考えのもと、今後もつながりの設計を通じて挑戦が生まれる組織づくりを進化させていきます。

急成長下においても心理的安全性と越境コラボレーションが生まれる環境を整え、その実践から得られた知見を体系化することで、クライアント企業の組織変革や人材育成支援にも還元してまいります。

リグリットパートナーズについて

株式会社Re-grit Partners（リグリットパートナーズ）は、2017年に多様なバックグラウンドを持つプロフェッショナルによって設立された総合コンサルティングファームです。「CxO firm」をビジョンに掲げ、クライアント企業および当社から主要なビジネスリーダーを輩出することを目指しています。

同社の特徴は、構想にとどまらず変革の実行局面まで伴走するコンサルティングにあります。戦略設計から組織・業務の設計、現場への実装、成果の定着までを一気通貫で支援し、企業変革を実行力で支えています。

事業領域はDX推進、BPR、事業構築、人事改革など多岐にわたり、主要クライアントは売上高7,000億円以上のエンタープライズ企業が中心で、累計800件超のプロジェクト実績を有しています。

英Financial Timesと独Statistaが共同実施する「High-Growth Companies Asia-Pacific」ランキングでは、Management Consulting部門において3年連続で日本1位を獲得しました。

また、若手層からの支持も急伸しており、就活クチコミプラットフォーム「ONE CAREER」が発表する「就活人気企業ランキング2025【東大・京大編】27卒春期速報」では全業種中TOP50にランクインするなど、次世代のリーダー層からも注目を集めています。

会社概要

社名：株式会社Re-grit Partners （リグリットパートナーズ）

本社所在地：東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 紀尾井タワー13階

代表取締役：山木 智史

設立：2017年8月7日

HP：Re-grit Partners - Transform the world(https://regrit-p.com/)

note：リグリットパートナーズ【公式】｜note(https://note.com/rp_note)

LinkedIn：Re-grit Partners, Inc. | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/27002253/admin/feed/posts/)