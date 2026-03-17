スケーター 、味の素社・Oxxx社と連携。冷凍カセットミール「Pitamo(TM)︎」の期間限定テスト販売に協力～幼児向け弁当づくりの「詰め作業」負担軽減に挑む新たな選択肢～

スケーター株式会社

スケーター株式会社(本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池総一郎、以下、「スケーター」)は、味の素株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：中村茂雄、以下「味の素」社）、株式会社Oxxx（本社：福岡県福岡市、代表取締役：黒瀬優作、以下「Oxxx」社）が2026年3月17日より実施する、幼児向け冷凍カセットミール「Pitamo(TM)︎（ピタモ）」の期間限定テスト販売に協力いたします。

本取り組みは、味の素社の新規事業創出プロジェクト「A-STARTERS」から生まれた事業アイデアを起点として実施するものです。

日々の幼児向け弁当づくりにおける「調理」「見栄え、栄養バランス」「詰め作業」「時間制約」といった複合的な負担に着目し、新たな解決策としての可能性を検証します。

「Pitamo(TM)︎」は、子ども向けお弁当箱の使用実態を踏まえて設計された幼児向け冷凍ミールです。

スケーター製360ml弁当箱の中容器サイズに適合する設計とすることで、「ぴったり収まる」使い勝手を実現しました。

冷凍ミールの利便性を活かしながら、家庭での弁当準備における負担軽減と、見栄え、栄養バランスへの配慮の両立を目指します。

本取り組みにおいて、スケーターは子ども向け弁当箱に関する知見提供および仕様設計面で協力します。

Ｏxxx社は商品開発および販売を主体として担い、同社が運営する冷凍宅配幼児食サービス「モグモ（https://mogumo.jp/）」のノウハウを活用しながら、事業化に向けた検証を進めます。

味の素社は、新規事業アイデアの創出および共創推進の立場から本取り組みを支援します。

左：スケーター株式会社・代表取締役社長：鴻池総一郎

右：味の素社・新規事業創出プロジェクト「A-STARTERS」担当者：植竹弘貴

テスト販売は、Oxxxが運営する冷凍宅配幼児食サービス「モグモ」の販売プラットフォーム上にて、期間・数量限定で実施します。

本検証では、購入行動や継続意向、利用シーン等のデータを分析し、今後の事業展開の可能性を見極めてまいります。

※「Pitamo」は味の素株式会社の商標です。

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、

夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、

数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、

近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、

幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/skater_jpn/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021