社内コミュニケーションツール、「THANKS GIFT」が社内ポータル機能をリリース！全従業員へ迅速に情報が届くプラットフォームを実現。

株式会社Take Action

株式会社Take Action（本社：東京都品川区、代表取締役：成田 靖也）は、組織のエンゲージメント向上を支援するプラットフォーム「THANKS GIFT」において、「社内ポータル機能」をリリースいたしました。

社内ルールやマニュアル、経営メッセージをTHANKS GIFTに集約することで、全従業員が使いやすく、迅速に情報が届くプラットフォームに。

情報の一元化を実現し、理念に基づいた称賛文化のさらなる活性化を支援します。

■開発背景

「THANKS GIFT」は、日頃の感謝や称賛をコイン（ありがとうカード）として贈り合うことで、組織の活性化やエンゲージメントを高めるサービスとして、現在1,000社以上の企業にご導入いただいております。

これまで多くの企業様から「会社の規程や社内ルールが、THANKS GIFTに集約されるとより良い」「新入社員が社内の情報を探しやすいツールが欲しい」といった、社内情報の管理と周知に関する課題をご相談いただいておりました。

こうしたニーズに応え、単なるコミュニケーションツールに留まらず、組織の「情報基盤」として機能させるべく、今回の「社内ポータル機能」の提供を開始いたしました。

THANKS GIFT「社内ポータル機能」画面イメージ■社内ポータル機能のリリースに伴う3つのメリット

1. 社内の情報を一元化し、生産性を向上

これまでPDF配布や別システムで管理されていた就業規則、福利厚生、社内マニュアルなどの情報を「社内ポータル機能」内に集約できるようになりました。従業員は「ここを見ればすべて解決する」という状態になり、情報の探しやすさが劇的に向上します。

2. スマホ対応で、全従業員に情報が届く

PCを持たない現場スタッフやアルバイトでもスマホから簡単アクセスすることができ、全社員に公平に情報が行き渡ります。

迅速に情報が届く仕組みを作ることで、組織全体の連携力が向上します。

3.ただの「情報共有ツール」ではなく、社内コミュニケーションも活性化

社内ポータルでの情報一元化だけでなく、バラバラだった連絡手段を「THANKS GIFT」へ集約することにより、社内コミュニケーションを活性化させます。単なる情報共有の枠を超え、互いを認め合う「称賛文化」の醸成までをトータルに支援します。

詳細を見る :https://thanks-gift.net/portal/■今後の展望

THANKS GIFTは、単なる感謝の可視化ツールに留まらず、組織内のあらゆるコミュニケーションを円滑にし、従業員一人ひとりが働きがいを感じられる組織文化を醸成するプラットフォームを目指しています。今後もお客様の声を真摯に受け止め、企業の持続的な成長に貢献できるような機能開発・改善を続けてまいります。

・THANKS GIFTについて

『THANKS GIFT』 は日々の感謝や称賛のコミュニケーションを元に、企業理念に即した行動の承認や応援をコインという形で従業員同士で贈り合うことが可能な組織改善プラットフォームです。

https://thanks-gift.net/

贈りあったコインは福利厚生としても活用でき、導入企業様が独自に設定されている商品・サービスだけでなく「Amazonギフトカード」「スマホ決済」「JALマイレージバンク」「QUOカードPay」などと交換することができます。

2016年のサービスリリース以降、1,000社以上に導入されています。

・Take Actionについて

株式会社Take Actionは「働く人に熱を。組織にエネルギーを」をミッションに、採用から定着、活躍までワンストップで支援。「活躍している人材の離職を防ぐ＝定着」を促進し組織のエンゲージメントを継続的に高め、組織課題を解決します。

▷従業員がイキイキ働く仕組みに： THANKS GIFT(サンクスギフト）(https://thanks-gift.net/)

▷リファラルとアルムナイ採用なら：リファアルム(https://take-action.co.jp/referalum/)

▷人的資本経営をサポートする： タレントファイル(https://thanks-gift.net/talentfile/)

▷企業成長を促進する採用支援サービス： jinji+（ジンジプラス）(https://www.take-action.co.jp/lp/jinji-plus/)

会社名 ： 株式会社Take Action （ URL：https://www.take-action.co.jp/ ）

代表者 ： 成田靖也（なりたせいや）

住所 ： 〒141-0031東京都品川区西五反田 7-9-5 SGテラス2F

設立 ： 2010年10月5日

資本金：5251万3750円