株式会社オークローンマーケティングの新型マットレスにZINUSが製造技術協力

ZINUS JAPAN株式会社

トゥルースリーパー プレミアリッチ ベッドマットレス

ZINUS JAPAN株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：上田興一、以下ZINUS）は、トゥルースリーパーを主力商品として販売する株式会社オークローンマーケティング（本社：愛知県名古屋市）が発売する「トゥルースリーパー プレミアリッチ ベッドマットレス」において、製造技術の協力を行いました。

本商品は、トゥルースリーパーのウレタンフォームとZINUSが長年培ってきたポケットコイルマットレス製造技術を掛け合わせた、新しい発想のハイブリッドマットレスです。

出会いから1年8ヶ月、互いの強みを活かす挑戦

「理想の寝心地は一つではない」という共通の思いからスタートした両社のプロジェクト。

ZINUSは、マットレスの製造を一貫して自社工場で行い、ポケットコイルマットレスの構造設計と製造技術に強みを持ち、体圧分散と耐久性の両立を追求してきました。

一方、トゥルースリーパーは、寝心地と体圧分散による負担軽減で、多くのお客様から支持を集めています。

互いの強みを最大限に活かすため、構造設計やフォームとの相性検証、耐久テストを繰り返し、試作と改良を重ねること1年8ヶ月。構造、厚み、分割形状など細部までこだわり、ついに製品化に至りました。

構造の特長：3分割トゥルースリーパー × ZINUSポケットコイル

本商品は、ZINUSのポケットコイルマットレスをベースに、その上部に3分割仕様のトゥルースリーパーをセットできる構造を採用。

ポイント１.：3分割構造

腰と肩の負担を軽減する上部ウレタンフォームを3分割仕様とし、部位ごと（肩・腰・脚）の寝心地調整を可能にしています。

上部に３分割されたトゥルースリーパー、下部はZINUSのポケットコイル。ポイント２.：リバーシブル仕様

トゥルースリーパー部分は裏返すことで、低反発／高反発の寝心地を選択可能。

3分割 × リバーシブル仕様により、合計6通りの組み合わせに対応しています。

その中でも、開発チームが特におすすめするパターンは4通り。体型や睡眠姿勢に応じた最適な寝心地を提案します。

なぜ“選べる寝心地”にこだわったのか

shopjapan公式サイト内で紹介されているおすすめの組み合わせ４パターン。

近年、睡眠に対する意識は大きく変化しています。

「万人向けの寝心地」ではなく、「自分に合った寝心地」を求める声が増えています。

高額で大型なマットレスだからこそ、ライフステージや体調の変化に合わせて調整できることは、長く使うためのサステナブルな選択でもあります。

両社コメント

買い替えではない、寝心地を変えるという新たな選択肢。株式会社オークローンマーケティング

「ZINUS社との共同開発により、トゥルースリーパーの腰・肩の負担を軽減する寝心地の良さを活かしながらも、しっかり体を支えて良い睡眠を得ていただける、歴代のトゥルースリーパー商品の中でもトップクラスの商品をお客様にお届けできるようになりました。」

ZINUS JAPAN株式会社

「オークローンマーケティング社とのOEM協力は、原材料の調達から製品完成まで一貫して自社生産が可能なZINUSの強みを最大限に生かす取り組みとなりました。」

商品概要

商品名：トゥルースリーパー プレミアリッチ ベッドマットレス

タイプ：スタンダード(厚さ25cm) / プレミアム・アップグレード(厚さ27cm)

サイズ展開：シングル / セミダブル / ダブル

販売チャネル：Shop Japan公式サイトほか

商品ページ：https://www.shopjapan.co.jp/products/TRPB-00000/

会社概要

株式会社オークローンマーケティング

本社：愛知県名古屋市東区東桜1-13-3 NHK名古屋放送センタービル14F

代表取締役会長兼社長：ロバート・W・ローチ

事業内容：テレビ通販・ECを中心とした商品企画・販売

ZINUS JAPAN株式会社（ジヌス・ジャパン株式会社）

本社：東京都渋谷区千駄ヶ谷 5丁目27-5リンクスクエア新宿16F

代表取締役社長：上田 興一

事業内容：寝具・家具(マットレス、ベッドフレーム、ソファなど)の企画・製造・販売

【お客様からのお問い合わせ先】

ZINUS JAPAN PR事務局

Eメール：customerservice-jp@zinus.com