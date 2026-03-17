松屋銀座で開催中の「くまのプーさん展」で、3/17から先行販売中｜Tarout（タロアウト）氏が描く『くまのプーさん』のスケーターのランチアイテム

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、人気キャラクター「くまのプーさん」を、人気アーティストTarout（タロアウト）氏が描き下ろしたアートの新しいランチアイテムシリーズを発売いたします。

本シリーズは、開ける楽しさが味わえるミステリーボックス仕様のランチ巾着をはじめ、アクリルコップや音の鳴らない箸箱セットなど、機能性とデザイン性を兼ね備えたラインナップとなっております。 日々のランチタイムや食卓の時間を、より特別で快適な時間へと導きます。

■商品特長

毎日のランチタイムにおいて、お弁当箱やカトラリーは、気分を高める重要なアイテムです。

本シリーズでは、「くまのプーさん」や「ティガー」、「ピグレット」といった個性豊かなキャラクターたちが、風船を持って空を飛んだり、楽器を演奏したりする愛らしい姿が描かれています。

デザイン性と実用性を兼ね備えたアイテムを豊富に展開いたしました。

箱を開けるまでどのデザインが出るか分からない「ミステリーボックス仕様」のランチ巾着など、日々のランチタイムに小さな驚きと楽しさを提供いたします。

■機能性と利便性の追求

デザイン性だけでなく、日々の使い勝手にもこだわったアイテムをご用意しております。

「音の鳴らない箸・箸箱セット」は、持ち運びの際にカチャカチャとした不快な音が鳴りにくい工夫が施されております。

移動中の静かな環境でも、周囲を気にすることなく快適に持ち運ぶことができます。

さらに、食洗機にも対応しているため、毎日のお手入れの手間を軽減し、家事の時短に貢献いたします。

「シールボックス」や「ラウンド型フードコンテナー」は、用途に合わせてサイズをお選びいただけます。

食材の保存や、お弁当のデザート入れなど、多彩なシーンで活躍する実用的なアイテムです。

■商品詳細

KBB21B ミステリーボックス ランチ巾着M BOX (くまのプーさん/タロアウト)

6,930円（税込） 6枚入

POSコード：4973307740961 / 品番：KBB21B

全6柄（シークレット1柄含む）の中からランダムで1種が入っているランチ巾着の、6枚入りボックスセットです。

KSA4J アクリルコップ (くまのプーさん/タロアウト A/B)

各858円（税込）

サイズ：81.5×90mm / 容量：280ml

POSコード：(A) 4973307740909 / (B) 4973307740916 / 品番：KSA4J

透明感のあるアクリル素材を使用したコップで、日常使いに最適な280mlサイズです。

ABC3 音の鳴らない箸・箸箱セット (くまのプーさん/タロアウト)

880円（税込）

サイズ：約190×31×13mm（ハシ18cm）

仕様：食洗機対応 ・POSコード：4973307740923 / 品番：ABC3

持ち運び時に音が鳴りにくい設計で、食洗機でお手入れが可能な便利な箸箱セットです。

FCN2W シールボックス500ml 2個入り (くまのプーさん/タロアウト)

1,100円（税込）

サイズ：178×119×55mm / 容量：500ml×2個

POSコード：4973307740930 / 品番：FCN2W

食材の保存やランチボックスとしても活用できる、500mlサイズの容器が2つセットになっています。

RFC2S ラウンド型フードコンテナーS/M (くまのプーさん/タロアウト)

1,320円（税込）

サイズ：M/約112×70mm、S/約96×62mm ・容量：M/400ml、S/230ml

POSコード：4973307740947 / 品番：RFC2S

サイズ違いの2つの容器がセットになっており、用途に合わせて使い分けができる便利なフードコンテナーです。

■販売情報

松屋銀座 原作デビュー100周年記念・くまのプーさん展にて、先行販売中。

松屋銀座 原作デビュー100周年記念・くまのプーさん展終了後、スケーター公式オンラインショップをはじめ、全国の量販店、専門店、雑貨店などでお買い求めいただけます。

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

(C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021