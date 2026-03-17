岐阜県を代表するゼネコン 岐建が県内で「GENBAx点検」を初導入。20現場へ一挙拡大し現場の「働き方改革」牽引を目指す

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、岐建株式会社（本社：岐阜県大垣市、代表取締役社長：木村 志朗、以下「岐建」）が県内初導入したことを発表します。

建設DXとICT活用で次世代の育成にも力をいれる

岐阜県を代表するゼネコンとして、岐建は最新のデジタル技術を駆使した「建設DX」を推進。3次元設計データとICT建機を連動させた施工により、作業効率の向上と高精度な仕上がりを実現。測量から検査までの全工程をデジタル化し生産性向上を追求しています。また、国土交通省より「工事成績優秀企業」として認定を受けています。

働き方の変革ではBIM/CIMの活用によるフロントローディング（業務の前倒し）や、遠隔臨場の導入により、現場の負担軽減と安全性向上を両立。若手技術者の育成にもデジタルの力を活用しています。

「GENBAx点検」導入の背景

今回の「GENBAx点検」の導入背景として以下のような点がありました。

- 点検表の電子納品の要望が増えてきたので「GENBAx点検」を活用して対応していきたい- バラバラの点検表フォーマットをテンプレート化したい- 8現場でトライアルした結果、80%の点検担当者から好評だった

実際に現場でトライアルを使用した担当者からは8割の技術者から支持され、以下のフィードバックが寄せられました。

点検担当者からのコメント

【現場の利便性・効率化について】

- スマホで簡単に点検できる- 休憩所が設置できない現場では非常に使い勝手が良い- 点検表の差し替えをおこなう必要がなく簡略化できた- QRを重機に貼って使用し、それがそのまま持込受理証となる点が良い

【管理体制・責任の明確化について】

- 事務所のPCから点検の実施状況が確認できるので、実施していなければすぐ連絡が可能- 協力業者に責任を持たせる事もでき、作業の分担化にも繋がる- 各重機のオペレーターが各自で点検が出来る

【操作性・定着のしやすさについて】

- 操作性が良く使い方は難しくない- QRの発行、実施記録の確認方法を覚えて慣れてしまえば有効

導入開始後は各現場の「建設DX」をさらに推進すべく20現場での活用を展開し、現場の「働き方改革」牽引していく考えです。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

岐建について

社名：岐建株式会社

代表者：代表取締役社長 木村 志朗

所在地：岐阜県大垣市西崎町2丁目46番地

設立：1946年3月

URL：https://www.giken-kk.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

サービス紹介：https://genbax.jp/inspection/construction/

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO 株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)