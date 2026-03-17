【ゼロ高特別授業】ステップゴルフ創業者・榎本考修が自身の半生を振り返り「起業とビジネス」をテーマに特別講義を開催

ステップゴルフ株式会社

世界最大級のインドアゴルフスクール「ステップゴルフ」を運営するステップゴルフ株式会社（本社：東京都 渋谷区、代表取締役CEO：榎本 考修）代表の榎本考修は、株式会社ZERO EDUCATION&ARTS（主宰：堀江貴文）が運営する「ゼロ高等学院（以下、ゼロ高）」の客員教授に就任し、2月17日（火）に開催された特別授業「スタートアップビジネス」に登壇しました。

※講義はオンラインで実施。数十人の生徒が全国各地から参加し、大いに盛り上がりました。

ゼロ高は、堀江 貴文氏が主宰し「座学を目的とせず、行動を目的とする」をコンセプトに「人生をかけて本当にやりたいことを見つける」ことを教育方針として掲げる最新の教育機関です。ゼロ高では、オンラインとオフラインのハイブリッドシステムによる独自のカリキュラムを提供しています。独自の広範囲にあるビジネスネットワークを活かし、第一線で活躍中の著名人が高校生をサポートする丁寧な支援体制が強みで、「高校生から起業」を目指しています。

※ゼロ高等学院HPより

当社の掲げる「100万人のゴルファー創出」や「Well-being社会の実現」という社会的なビジョン、そして業界の常識を覆してインドアゴルフ市場を牽引してきた実績が、次世代の起業家育成に貢献できると考え、この度の客員教授就任および特別講義の実施に至りました。







【特別講義の内容について】

講義はオンライン（Zoom）で実施され、全国から約60名の生徒が参加しました。「スタートアップビジネス」の特別ゲストとして登壇した榎本は、自身の高校生時代からプロゴルファー時代、そして起業に至るまでの軌跡を振り返り、起業のリアルな現実を率直に語りました。講義終了後には生徒たちからの質問に榎本が答える質疑応答タイムも設けられ、活発な議論が交わされました。

弊社は今後も、事業を通じた社会課題の解決とともに、未来を創る次世代の育成や教育分野への貢献（ESGの取り組み）を積極的に推進してまいります。また、今回の榎本の客員教授就任を良い機会に、ステップゴルフとゼロ高はさらに関係性を深化させてまいります。

■ ゼロ高等学院について

「ゼロ高等学院」は、堀江 貴文氏が主宰し「将来の夢なんか、いま叶えろ。」「稼ぐ力は、最新の学力。」を教育方針として掲げる最新の教育機関。全国に約85名の生徒が在籍。大人と高校生のボーダーラインをなくし、行動を通じて社会の中で実践的に学べる環境を提供している。

https://www.zero-ko.com/

株式会社ZERO EDUCATION & ARTS

会社名：株式会社ZERO EDUCATION & ARTS

所在地：東京都渋谷区神宮前6丁目23番4号 桑野ビル2階

代表者：代表取締役 内藤 賢司

事業内容：ゼロ高等学院の運営

■ステップゴルフ株式会社

ステップゴルフ株式会社は『いつもの街に、ゴルフを楽しむ庭を持とう。』をコンセプトに、2012 年に東京都昭島市で第一号店を開業し、822打席158店舗※（2026年3月時点 ※オープン準備中の店舗を含む）のインドアゴルフスクールを展開しています。累計会員数10万人を突破し、インドアゴルフスクールでは打席数、会員数ともに世界最大級を誇っています。今後は更なる全国展開に向けた新規出店を予定しており、ゴルフを身近に感じていただける施設を目指しています。

また、インドアゴルフスクール事業のみならず、老若男女全ての方々にゴルフというスポーツを通じて、カラダを動かすことの歓びや同じ趣味を持った仲間と過ごす愉しさを実感してもらい、健康的なより良い人生を応援するWell-being創造企業としての役割へも活動の場を広げていきます。

【会社概要】

会社名：ステップゴルフ株式会社

代表者：代表取締役 榎本 考修（えのもと たかのぶ）

本社所在地：東京都渋谷区桜丘町9番17号

資本金：1億円

設立：2012年11月9日

企業サイト：https://stepgolf-inc.jp/

【報道関係者の問い合わせ先】

ステップゴルフ広報 担当：毛利

TEL: 03-5244-5539 FAX:03-5244-5547 Email：cc@stepgolf.co.jp