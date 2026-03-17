アート引越センター株式会社とアイスリーデザインが共同開発した「ぐるっとAI見積り」がDXイノベーション大賞2025事業会社部門にて審査員特別賞を受賞

株式会社アイスリーデザイン

アート引越センター株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：寺田 政登）と株式会社アイスリーデザイン（本社：東京都港区、代表取締役社長：芝 陽一郎）が共同開発した見積りアプリ「ぐるっとAI見積り」が、2月27日、日本オムニチャネル協会が主催するコンテスト「DXイノベーション大賞 2025」の事業会社部門において審査員特別賞を受賞しました。

■DXイノベーション大賞2025について

「DXイノベーション大賞」は、一般社団法人日本オムニチャネル協会がDXによって「ビジネス共創」を目指す企業を表彰することで、優れたDXの取り組みを周知し、日本企業のさらなるイノベーションへの挑戦を促進することを目的としたアワードです。

DXを通じて「ビジネス共創」に取り組んだ プロジェクトを3つの部門で審査。新規性・共創性・組織性・技術性・社会性の5つの観点で評価され、最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞、AI賞を決定します。

最終審査は2026 年 1 月 16 日に開催され、2 月 27 日に開催されるオムニチャネルDay2026の中で本大賞の受賞企業の発表が行われました。

■「ぐるっとAI見積り」について

引越しの見積り業務において、より正確で効率的なサービス提供を実現するため、AI技術を活用することで従来以上に精度の高い見積りを提供できるという仮説のもと、スマートフォンアプリの開発に取り組みました。

【アプリの特長】

- スマホで部屋を“ぐるっと”撮影するだけでAIが自動見積り- 3D点群モデルによる高精度積算- 誤差を許容範囲に収めた信頼性の高い自動見積り

▼「ぐるっとAI見積り」の詳細はこちら

https://www.i3design.jp/cases/gurutto-ai/(https://www.i3design.jp/cases/gurutto-ai/)

▼アプリケーション開発の詳細はこちら

https://www.i3design.jp/services/application-development/(https://www.i3design.jp/services/application-development/)

アート引越センターについて

アートグループは、引越事業を核とした「暮らし方を提案する」企業グループとして、

“反省と挑戦”のスローガンのもとでさまざまなチャレンジを続け、発展を続けております。

■会社概要

会社名 ：アート引越センター

事業内容：引越事業

所在地 ：〒540-6016 大阪府大阪市中央区城見1丁目2番27号

代表者 ：代表取締役社長 寺田 政登

設立 ：1977年

URL ：https://www.the0123.com/(https://www.the0123.com/)

アイスリーデザインについて

アイスリーデザインは、クラウドネイティブ、AI駆動開発、デザインシステムに精通したDigital Innovatorです。UX/UIデザイン、モダンスタック技術、CI/CD、DevOps環境、AIエージェントをフル活用した開発スタイルで顧客のデジタルシフトを支援します。

■会社概要

会社名 ：株式会社アイスリーデザイン

事業内容：デジタルイノベーションパートナー事業

所在地 ：〒107-0052 東京都港区赤坂八丁目１番22号NMF青山一丁目ビル３階

代表者 ：代表取締役 芝 陽一郎

設立 ：2006年7月26日

URL ：https://www.i3design.jp(https://www.i3design.jp)

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公式アカウント：https://x.com/i3design_jp(https://x.com/i3design_jp)

＜本リリースに関するお問い合わせ＞

アイスリーデザイン 広報担当宛

問い合わせフォーム：https://www.i3design.jp/contact(https://www.i3design.jp/contact)

e-mail：pr@i3design.co.jp