語学教育のパイオニアが考えるAI時代にこそ言語がつなぐ、人と社会の未来【IIBC NEWSLETTER Vol.157 発行のお知らせ】

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

日本でTOEIC(R) Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）（所在地：東京都中野区中野、理事長：藤沢裕厚）は、広報誌『IIBC NEWSLETTER Vol.157』を発行しました。

詳細を見る :https://www.iibc-global.org/iibc/activity/iibc_newsletter.html

【特集】神田外語グループ／神田外語学院 ～語学教育のパイオニアが考える AI時代にこそ言語がつなぐ、人と社会の未来～

外国語を軸に多角的な教育機関を運営する神田外語グループ。出発点となった神田外語学院は約70年にわたり、語学教育機関のパイオニアとして多様な人材を生み出し続けています。AIの進展により翻訳ツールが充実する現在において、言語を身につけることの意義とは？そして、これからの社会に求められる人材とは？ 神田外語グループを運営する学校法人佐野学園、佐野元泰理事長にお話をうかがいました。

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https://www.iibc-global.org/iibc/activity/iibc_newsletter/nl157_feature_01.html(https://www.iibc-global.org/iibc/activity/iibc_newsletter/nl157_feature_01.html)

【My Career Story】留学で得た新しい価値観が 多様性にあふれる仲間たちとのものづくりに活かされています

10代の頃に憧れた宇宙。留学、人工衛星の開発、月探査への参画--。

大きな夢に近づいている日達佳嗣さんに、あゆみをうかがいました。

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【TALK!わたしが英語を学ぶわけ】［ 第4回 トークテーマ ］自分に合う学習スタイルの見つけ方

様々な英語学習者の実態を探る連載の4回目。今回登場するのは、若きアスリート。競技を通じて英語を身につけ、世界で活躍するという共通点がある二人が、英語力向上のコツや、自分に合う学習法について話し合いました。

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『IIBC NEWSLETTER』

一般財団法人国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）では、英語やグローバル人材に関する情報を掲載した広報誌『IIBC NEWSLETTER』を年3回発行しています。

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