ログラス、カスタマーサクセスプラットフォーム「Growwwing」を採用

株式会社ユニリタ

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）は、株式会社ログラス（本社：東京都港区、代表取締役 執行役員CEO：布川 友也、以下 ログラス）が提供するクラウド経営管理システム「Loglass」のカスタマーサクセス基盤として、ユニリタが提供するカスタマーサクセスプラットフォーム「Growwwing（グローウィング）」が採用されたことをお知らせします。

【背景と課題】

ログラスが提供する「Loglass」は企業経営・予実管理領域のDXと高度化に貢献するクラウド経営管理システムです。その特性上経営企画部門といった、企業内でも中核を担う部署に利用されるケースが多く、導入支援に関して顧客ごとの事業特性に応じて手厚く実施してきました。しかし事業が急拡大するなか、属人的な管理ではスケールすることが難しく、業務プロセスの標準化が喫緊の課題となっていました。

【採用の決め手】

・Salesforceとの高い親和性とデータ連携の容易さ

・オンボーディング進捗の可視化・共有機能

・顧客ポータルによる情報連携の強化

・成長フェーズに合わせた柔軟な運用性

「Growwwing」の導入により、「Loglass」シリーズの顧客対応を一元管理し、スムーズな導入支援体制を構築しました。

【導入の効果・今後の展望】

ユニリタが提供する「Growwwing」の採用により、進捗の見える化とプロセスの標準化を両立しました。その結果より再現性の高い顧客対応体制を構築しプロセスの定着化まで実現しました。また「Growwwing」の新機能であるポータル機能も積極的に活用しており、顧客の利活用を促し、“自分事化”を後押しする仕組みとして一部の顧客に対して提供し、今後さらなる活用方法を検討していく予定です。

今後ログラスの社内の行動変容だけでなく、ポータル機能をエンハンスさせていくことでお客様の行動変容につなげられることを期待し活用を進めていきます。

【お客様からのお声】

ヒアリングをはじめとする積極的なインプットによって、私たちに適した提案をいただき、われわれのリソースが限られる中でも非常に助けられています。迅速な対応や、常に誠実に寄り添ってくださる姿勢にも大きな価値を感じています。

♢事例インタビュー

https://www.growwwing.jp/introduction/loglass.html

♢株式会社ログラスについて

https://www.loglass.co.jp/

♢クラウド経営管理システム「Loglass」について

https://www.loglass.jp/solution/management-control

♢Growwwingについて

ユニリタが提供する「Growwwing」は、「利用者がサービスを使いこなして、継続的に価値を感じてもらえる」「サービス提供者に利用者の声を届けて、継続的に価値を向上してもらう」ことを実現するカスタマーサクセス管理サービスです。「Growwwing」には、ユニリタが持つ、1,700社以上におよぶ国内有数のお客様へ提供し蓄積されたITサービス運用やデータ活用のノウハウと、当社のサブスクリプションサービスで培われた知見に基づく多彩なテンプレート、そしてSalesforceプラットフォームから提供される機能が集約されています。

2020年のリリース以降導入社数を伸ばし、着実に成長を続ける「Growwwing」は、自社の収益拡大に向けた事業推進にあわせ、カスタマーサクセス市場全体の活性化に向けた活動にも注力しています。

GrowwwingサイトURL：https://www.growwwing.jp/

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタは、サービスマネジメント・データマネジメントの強みを活かし、社会課題の解決とサステナブルな社会基盤を支えるお客様の事業成長に貢献します。そして、ユニリタグループの共通理念である「UNIRITA Leadership Principles（ULP）」を軸にグループ会社との連携を図りながら、パーパスである「利他で紡ぐ経済をつくる」の実現を目指しています。

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

株式会社ユニリタ クラウドサービス事業本部 サービスイノベーション部

E-mail：growwwing@unirita.co.jp

https://www.growwwing.jp/contact.html

※本プレスリリースに記載の会社名・製品名・サービス名は、商標または登録商標です。

※本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。