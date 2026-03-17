【5日間の特別体験】竹文化とものづくりを学ぶ「竹虎インターンシップ2026」参加者募集開始

株式会社山岸竹材店

創業明治27年（1894年）より竹材・竹製品製造卸業として皆様にご愛顧いただいている竹材専業メーカーである、虎斑竹専門店 竹虎(https://www.taketora.co.jp/)（運営：株式会社山岸竹材店）は、竹文化や地域資源の魅力を体験できる「竹虎インターンシップ2026」を2026年8月24日（月）から8月28日（金）まで開催するにあたり、参加学生の募集を開始しました。応募締め切りは2026年8月7日（金）です。

竹虎インターンシップの募集

https://www.taketora.co.jp/c/special/internship

竹虎インターンシップは、「高知が好き」「地域の企業を知りたい」「地方からの情報発信に関心がある」といった学生の声をきっかけに2001年からスタートしました。特産品である虎斑竹（とらふだけ）が育つ高知県須崎市安和の地から、竹の魅力や地域の可能性を若い世代に体感してもらうことを目的に、これまで多くの学生さんにご参加いただきました。

インターンシップでは、虎斑竹の竹林見学をはじめ、竹の油抜きや目打ちなどの加工工程、虎竹を使った花籠づくり体験、商品の検品・梱包作業など、竹が素材から製品となりお客様のもとへ届くまでの流れを体験します。竹林から製品出荷までを実際に見て触れることで、日本の手仕事やものづくり、山の仕事の現場を知る貴重な機会となっています。

また、体験の様子は写真や動画として記録され、後日竹虎スタッフがWebページやYouTube動画として発信。インターネットを活用した情報発信の現場を学ぶ機会にもなります。地方から世界へ竹文化を伝えてきた竹虎ならではの取り組みです。

【インターンシップ2025年開催日時】

2026年8月24日（月）～8月28日（金）

※応募締め切りは8月7日（金）

【内容】

・虎斑竹の竹林見学

・油抜き、目打ち、花籠づくり体験

・検品梱包作業

【開催場所】

2026年8月24日（月）～8月28日（金）

［竹虎本社］〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

【交通手段について】

車、JR、バイク、自転車でお越しいただけます。

安和駅から竹虎本社までは徒歩5分です。

※学生さんのご応募を優先しております。

※開催期間、場所は状況により変更や短縮する場合がございます。

【問い合わせ先】

竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

0889-42-3201 竹虎インターンシップ担当まで

recruit@taketora.co.jp

【動画】日本唯一の竹林見学、竹工場実習、仕事体験、竹虎インターンシップ2023

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7Uzw0xw60B4 ]

虎竹の里でしか見ることのできない虎斑竹の竹林、職人の手仕事、そして地方から世界へ竹文化を発信する現場。夏休みの5日間を通じて、日本の伝統素材である竹と地域産業の未来を見つめる機会を学生の皆さんに提供します。ご応募を心よりお待ちしています！

＜2026年3月16日（月）より募集開始＞

竹虎インターンシップの募集

https://www.taketora.co.jp/c/special/internship

竹虎（株）山岸竹材店 会社概要

https://www.taketora.co.jp/c/special/ta0002

■竹虎 （株）山岸竹材店

会 社 名 ：竹虎 株式会社 山岸竹材店

所 在 地 ：高知県須崎市安和913-1（本社・本店）

代表取締役：山岸 義浩

創 業：1894年（明治27年）

資 本 金 ：1000万円

事業内容 ：特産虎斑竹（とらふたけ）をはじめとして各竹細工

竹製品、竹炭、竹酢液など製造・卸・販売

Ｕ Ｒ Ｌ ：https://www.taketora.co.jp/

※高知家健康経営アワード2021

※令和２年度ふるさとづくり大賞総務大臣賞

※第7回環境省グッドライフアワード環境地域ブランディング賞

※RED BULL BOX CART RACE TOKYO 2019準優勝

※第33回 高知県地場産業大賞高知県地場産業奨励賞

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

竹虎 （株）山岸竹材店 竹虎四代目（山岸 義浩：やまぎし よしひろ）

E-Mail：info@taketora.co.jp

＜本社＞竹虎（株）山岸竹材店

〒785-0024 高知県須崎市安和913-1

TEL 0889-42-3201 FAX 0889-42-3283 （営業時間 9:00～17:30）