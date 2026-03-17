誰でも簡単にオリジナルグッズやTシャツを送料無料で1点から作れる「BUZZU(バズユー)」がより使いやすく進化！

豊島株式会社

快適なライフスタイルの提案を進める豊島株式会社(本社：名古屋市中区、代表取締役社長：豊島晋一)が展開する、誰でも簡単にオリジナルグッズやTシャツを送料無料で1点から作ることができるサイト「BUZZU(バズユー)」が、この度リニューアルオープンしました。今回のリニューアルでは、「商品の絞り込み機能の強化」「商品ランキングの導入」「価格設定の明確化・まとめ割の導入」など、より使いやすいサイトに生まれ変わっています。また、リニューアルオープンを記念し、新規会員登録をいただいた方を対象に1,000円オフのクーポンを配布しています。

BUZZU サイトURL：https://made.buzz-uuu.jp/shop(https://made.buzz-uuu.jp/shop)

「BUZZU」は、誰でも簡単にオリジナルグッズやTシャツを送料無料で1点から作ることができるサイトです。200種類以上のアイテムから好きなものを選び、自分の好きなデザインで思いのままにカスタマイズできます。大切な方へのプレゼント用のオリジナルグッズはもちろん、企業や店舗のノベルティ、アーティストとして活動される方のファングッズ、イベントの一体感を出すためのスタッフユニフォームなど、様々なシーンの「作りたい」を叶えます。

2022年12月のオープン以来、好評をいただいているBUZZUですが、この度、お客様からの様々な声を反映し、より使いやすいサイトへとリニューアルしました。新しくサイトに追加された機能・サービスは以下となります。

1:商品の絞り込み機能の強化

200種類以上あるアイテムの絞り込み機能を強化することで、目的の商品にスムーズにたどり着けるようになりました。

2:商品ランキングの導入

人気の商品をランキング形式で表示することで、選ばれているアイテムが直感的にわかり、オリジナルグッズづくりの参考にしていただけるようになりました。

3:価格設定の明確化・まとめ割の導入

価格設定をわかりやすく整理したことで、安心して注文いただけるようになりました。また、20枚以上、30枚以上など、購入数に応じて割引率が上がるまとめ割の導入により、大口注文にもより対応しやすい仕組みを整えました。

100点以上の大口注文をご希望の場合は、引き続き、デザイン作成サービスを備えた専用窓口をご利用いただけます。

大口注文の専用窓口に関するプレスリリース：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000300.000027658.html

BUZZUは今後も、「好きに、好きを、つくろう」というブランドメッセージをより多くのお客様に感じていただけるよう、使いやすさと快適さの向上に取り組み続けてまいります。

▲人気のアイテムをランキング形式でチェックできるのでオリジナルアイテム作りにも役立てられます。

豊島株式会社

1841年の創業以来、180年を超える歴史を礎に、グローバルな原料調達から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ライフスタイル産業のサプライチェーンを総合的に担っています。様々なニーズに寄り添うため、事業領域を雑貨・コスメ・食品へと拡大。サステナブルプロジェクトの推進に加え、多種多様な連携による価値創造や、テクノロジーを活用した新たな価値提案にも注力しています。2019年より掲げるステートメント「MY WILL（マイ ウィル）」のもと、持続可能なライフスタイルの実現に向けて挑戦を続けています。

https://www.toyoshima.co.jp/