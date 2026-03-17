【採用辞退は“構造問題”か】ホワイト財団×リロクラブ、若年層採用で選ばれる企業設計を解説する無料ウェビナーを3月25日開催

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、

2026年3月25日（水）13:00～14:00に、採用担当者・経営者向け無料ウェビナー

『若年層に選ばれる企業のつくり方～「第三者認定×福利厚生」で“安定”と“成長”を両立する採用戦略～』を開催いたします。

採用市場は、いま大きく変化しています。

求人倍率の上昇、情報過多、企業比較の高度化。

「条件が良ければ選ばれる」時代は終わり、

企業は“選ばれる理由”を構造的に設計する必要に迫られています。

「面接の手応えは良かったのに辞退された」

「内定を出しても承諾率が伸びない」

それは個別の問題ではなく、

採用設計そのものの課題かもしれません。

本ウェビナーでは、若年層の意思決定プロセスを分解し、

なぜ最後の一歩で辞退が起きるのかを構造的に整理します。

そして、

・第三者認定を活用した“信頼の設計”

・福利厚生を「安心の根拠」に変える方法

を軸に、“安定”と“成長”を両立する採用戦略を解説します。

“第三者認定×福利厚生”という新たな採用戦略

本ウェビナーでは、

第一部でホワイト企業認定を活用したブランディング戦略を、

第二部で若年層に響く福利厚生制度の設計方法を解説します。

第三者認定による“客観的な信頼の裏付け”と、

福利厚生による“生活を支える安心材料”。

この二つを掛け合わせることで、

企業は「安定」と「成長」の両立を候補者に提示することが可能になります。

単なるテクニックではなく、候補者が安心して入社を決められる状態をどう作るか。

その視点を、実例とともにお伝えします。

セミナー開催の目的

本ウェビナーは、採用に課題を抱える企業の人事担当者様へ、

「今の採用市場で本当に必要な設計視点」を提供することを目的としています。

採用活動を“情報発信”から“信頼設計”へ。

内定承諾率を高めるための具体的な考え方と実践策を共有します。

このセミナーで得られること

・若年層が企業を選ぶ際の意思決定構造

・承諾率を高めるブランディング設計

・採用成果につながる福利厚生の活用方法

・第三者認定を採用戦略に組み込む具体策

「明日から何を変えるべきか」が明確になります。

無料セミナーの詳細 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260325seminar/

開催概要

＜セミナータイトル＞

若年層に選ばれる企業のつくり方～「第三者認定×福利厚生」で“安定”と“成長”を両立する採用戦略～

開催日時：2026年3月25日（水）13：00～14：00

開催場所：Zoom（お顔を映すことなくお気軽にご参加いただけます）

参加費用：無料

登壇者情報

株式会社リロクラブセールスサクセスユニット ビジネスアライアンスグループマネージャー 福原 亮 氏

2000年に株式会社リロクラブへ入社。

新規開拓営業としてキャリアをスタート、主に首都圏の大手企業を中心にコンサルティングセールスに従事する。

現在では営業時代の経験を活かし、アライアンスマネージャーとして精力的に活動をしている。

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）理事 長谷川 颯汰

関西大学社会学部 社会システムデザイン専攻卒。一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）にて、ホワイト企業認定の法人向け営業・導入支援を担当。

新規提案から既存企業の活用支援まで一気通貫で伴走し、採用広報や定着課題の整理、施策設計・運用に携わる。企業の「採用成果につながる情報発信」と「社内外への信頼形成」を軸に、認定制度の活用方法を支援している。

このような方におすすめです！

・ 採用に課題を感じている人事担当者様

・ 若年層からの応募・承諾率を高めたい

・ 今の採用市場に合った手法を知りたい

・ 福利厚生やブランディングをどう活かせばよいか分からない

候補者が最終的に選ぶのは、条件の優劣ではなく「安心できる企業かどうか」です。

採用の最終局面で取りこぼさないために。

ぜひ本ウェビナーにご参加ください。

お申し込みはこちらから :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar-entry/?seminar-name=%E3%80%8C%E7%AC%AC%E4%B8%89%E8%80%85%E8%AA%8D%E5%AE%9A%C3%97%E7%A6%8F%E5%88%A9%E5%8E%9A%E7%94%9F%E3%80%8D%E3%81%A7%E2%80%9C%E5%AE%89%E5%AE%9A%E2%80%9D%E3%81%A8%E2%80%9C%E6%88%90%E9%95%B7%E2%80%9D%E3%82%92%E4%B8%A1%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8%E6%88%A6%E7%95%A5%E3%80%80%EF%BC%88%E3%82%B3%E3%83%A9%E3%83%9C%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89&seminar-date=2026%E5%B9%B43%E6%9C%8825%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%B0%B4%EF%BC%8913%3A00%E3%80%9C14%3A00&seminar-place=Zoom&seminar-fee=%E7%84%A1%E6%96%99

ホワイト財団とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）は、企業の取り組みを『ホワイト企業認定』によって評価・表彰する組織です。認定基準に基づき、社員がそのご家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。

働くすべての人が個性と特徴を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を推進し、「はたらく」が楽しい社会を実現することを目指しています。

ホワイト企業認定とは

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目にわけ、取り組み有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年3月時点で累計650社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満５丁目６－４ SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団HP：https://jws-japan.or.jp/

お問い合わせ ：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/

セミナー情報 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/