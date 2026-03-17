【大阪府東大阪市発】技術者不足が深刻化する電気工事業界の人材確保へ。ホワイト財団、電気設備工事で社会インフラを支える佐藤電機株式会社を2026年3月「ホワイト企業」に認定

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）は、電気設備工事を通じて社会インフラを支える佐藤電機株式会社（本社：大阪府東大阪市、代表取締役：佐藤 賢治）を2026年3月1日付で「ホワイト企業認定」いたしました。

近年、電気工事業界では技術者不足や高齢化、技術継承などが重要な経営課題となっています。ホワイト財団は、同社が掲げる「社員の心と暮らしの豊かさを第一に考える」という理念のもと、ライフラインである電気を支える仕事を通じて、社員・顧客・協力会社など関わるすべての人の幸せと成長に貢献しようとする経営姿勢に着目しました。

ホワイト企業認定について

佐藤電機株式会社公式サイト :https://sato-electric.co.jp/

ホワイト財団が運営する「ホワイト企業認定」は、国内で唯一の総合的な企業評価制度です。

本認定は、「ブラックではない企業」ではなく「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を対象としています。

ビジネスモデルや人財育成、柔軟な働き方、ダイバーシティ、健康経営、労働法遵守など、実に70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を行い、2026年3月時点で累計650社がこの認定を取得しています。

その審査の結果、ホワイト財団は2026年3月1日付で佐藤電機株式会社を認定いたしました。

認定の背景― ダイバーシティ推進と健康経営による働きやすい職場づくり ―

同財団は、佐藤電機株式会社におけるダイバーシティ＆インクルージョンの取り組みに注目しました。女性技能者が現場で活躍しているほか、障害のある役員が経営に参画するなど、多様な人材が個性を活かして働ける環境づくりが進められている点を評価しています。また、年齢や学歴にとらわれない評価制度を導入し、努力や成果を公平に評価する仕組みが整えられている点にも着目しました。

さらに、生理痛体験研修などの体験型研修や、ケア休暇制度（生理休暇）など、相互理解と働きやすい環境づくりに向けた取り組みを評価しました。

加えて、年間休日126日の確保や健康に関する研修、外部健康相談サービスの導入など、社員の心身の健康を支える取り組みにも注目し、健康経営の観点から働き続けられる環境づくりが進められている点を評価し、今回の認定に至りました。

人を大切にする企業理念

同社が掲げる「社員みんなが心と暮らしを豊かにすることを第一に考え、関わるすべての人の幸せと成長に貢献する」という理念に着目しました。

同社では、電気工事という社会インフラを支える仕事を通じて、社員・顧客・協力会社など関わるすべての人の幸せにつながる企業であることを大切にしています。ホワイト財団は、社員を企業の重要な存在と捉え、働く人の豊かさと成長を重視した経営姿勢を評価しました。

またホワイト財団は、同社が掲げる「電気で持続可能な未来を照らす」というビジョンにも注目しています。ライフラインである電気を支える企業として、顧客満足と職人気質を両立したプロフェッショナル集団を目指すとともに、「目配り・気配り・思いやり」を大切にしたサービス提供を重視している点が特徴です。

ライフラインを支える仕事への想い

また、同社が電気工事を通じて社会に価値を提供している点にも注目しました。電気は生活や事業活動に欠かすことのできないライフラインであり、街や建物だけでなく、人々の暮らしそのものを支える存在です。

同社は、電線をつなぐ仕事の先に人の笑顔や家族の団らん、街の活気や安全があるという考えのもと事業を展開しています。ホワイト財団は、こうした社会的意義の高い仕事に誇りを持ち、関わる人々の幸せにつながる企業を目指している点を評価しました。

佐藤電機株式会社 代表 佐藤氏の想いと挑戦

佐藤電機株式会社 代表 佐藤 賢治 氏電気を通じて、人と社会の幸せをつなぐ

電気は、生活や事業に欠かすことのできない大切なライフラインです。街や建物だけでなく、人の心にも灯りをともす仕事であると考えています。

私たちは電気工事を通じて、お客様・社員・協力会社・材料販社、そしてその家族まで、関わるすべての人が笑顔でいられる企業でありたいと考えています。

電線をつなぐその先には、人の笑顔や家族の団らん、街の便利さや安全があります。見えない電気を通じて、形ある幸せを届ける。

それが私たちの目指す姿です。

佐藤電機株式会社が掲げる「電気で持続可能な未来を照らす」というビジョンに注目しました。

電気工事を通じて社会インフラを支えながら、社員・顧客・協力会社など関わるすべての人の幸せにつながる企業を目指している点が特徴です。

ホワイト企業認定は、同社の「関わるすべての人の幸せと成長に貢献する」という信念に共感し、この挑戦を力強く後押ししています。

会社概要

社名 ：佐藤電機株式会社

本社所在地：大阪府東大阪市横沼町２丁目５番17号

代表 ：佐藤 賢治

HP ：https://sato-electric.co.jp/

事業内容 ：高圧受変電設備工事／幹線動力設備工事／電灯・コンセント設備工事／消防設備工事／弱電設備工事／電気設備の設計・施工・保守

企業情報（佐藤電機株式会社） :https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13553

ホワイト企業認定とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

一般財団法人 日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）が定義する「ホワイト企業」とは、世間で言われる「ブラック企業ではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を指します。

認定基準に基づき、社員が家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。また、働くすべての人が個性や特性を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を実現できる環境を推進し、「はたらく」が楽しい社会の実現を目指しています。

日本で唯一「総合評価の認定」

1,000社以上の調査を通じて、企業のホワイト化に向けた70項目の設問を作成。この設問を7つの項目に分けて、企業の取り組みの有無を確認し、認定を付与しています。

ホワイト企業認定は、単一の取り組みにとどまらず、総合的に人事制度や企業の取り組みを評価・判断するものであり、この認定を実施しているのは日本唯一の認定組織です。

2026年3月時点で、累計650社が認定を取得しています。

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

ホワイト企業認定の詳細 :https://jws-japan.or.jp/recognition/