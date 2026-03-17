「応募はあるのに決まらない採用」を解決へ。ホワイト財団、スワイプ型採用LP「ジセダイ」紹介セミナーを3月19日開催

一般財団法人日本次世代企業普及機構

一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）は、

2026年3月19日（木）13:00～14:00に、採用担当者・経営者向け無料ウェビナー

『「伝わらない採用」を劇的に変える新提案スワイプ型採用LP「ジセダイ」紹介セミナー』を開催いたします。

「集まるのに決まりきらない採用」が起きていませんか？

近年、採用市場は大きく変化しています。

求人倍率の上昇や情報過多、企業比較の高度化により、企業は単に求人を出すだけでは人材を確保することが難しくなっています。

その中で多くの企業が直面しているのが、

「応募はあるのに、採用が決まりきらない」という課題です。

面接には進むものの志望度が高まりきらない、内定承諾まで至らない。

このような状況は、企業の魅力が不足しているのではなく、

求職者の意思決定プロセスに沿って魅力が伝わっていないこと

が原因となっているケースも少なくありません。

本ウェビナーでは、こうした課題に対する新しいアプローチとして、

ホワイト財団が新たに提供を開始するスワイプ型採用LP「ジセダイ」をご紹介します。

スワイプ型採用LP「ジセダイ」とは

応募者の志望度形成を支援する新しい採用ページです。

「ジセダイ」は、スマートフォン中心の求職活動に合わせたスワイプ型の情報設計を採用し、

1枚1メッセージで企業の魅力を段階的に伝える構造

により、応募者の理解促進や志望度形成を支援します。

ホワイト企業認定が採用の入口づくりや信頼形成に強みを持つ一方で、

「ジセダイ」はその先の興味喚起やナーチャリングを強化し、

応募者を志望度の高い候補者へ導く採用設計を目指しています。

セミナー当日は、

・採用における情報設計の考え方

・なぜ今スワイプ型LPなのか

・企業にとってどのような活用が可能なのか

について、実例を交えながら解説します。

採用広報や応募後の歩留まりに課題を感じている企業様におすすめの内容です。

このセミナーで得られること

・採用における「集まるのに決まりきらない」原因の整理

・応募者に伝わる採用設計の考え方

・スワイプ型採用LP「ジセダイ」で実現できることの理解

無料セミナーの詳細 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/20260319seminar/

開催概要

＜セミナータイトル＞

「伝わらない採用」を劇的に変える新提案スワイプ型採用LP「ジセダイ」紹介セミナー

開催日時：2026年3月19日（木）13：00～14：00

開催場所：Zoom（お顔を映すことなくお気軽にご参加いただけます）

参加費用：無料

登壇者情報

一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）理事 長谷川 颯汰

関西大学社会学部 社会システムデザイン専攻卒。一般財団法人日本次世代企業普及機構（ホワイト財団）にて、ホワイト企業認定の法人向け営業・導入支援を担当。

新規提案から既存企業の活用支援まで一気通貫で伴走し、採用広報や定着課題の整理、施策設計・運用に携わる。企業の「採用成果につながる情報発信」と「社内外への信頼形成」を軸に、認定制度の活用方法を支援している。

このような方におすすめです！

・ 応募はあるが、面接や採用につながりにくい

・自社の魅力が応募者にうまく伝わっていない

・採用サイトや求人票だけでは差別化しにくい

・志望度の高い候補者を増やしたい

候補者が最終的に判断するのは、企業がどれだけ魅力を持っているかだけではなく、

その魅力がきちんと伝わっているかどうかです。

採用の最終局面で取りこぼさないために。

“伝わる採用設計”を考える機会として、ぜひ本ウェビナーにご参加ください。

お申し込みはこちらから :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar-entry/?seminar-name=%E3%82%B9%E3%83%AF%E3%82%A4%E3%83%97%E5%9E%8B%E6%8E%A1%E7%94%A8LP%E3%80%8C%E3%82%B8%E3%82%BB%E3%83%80%E3%82%A4%E3%80%8D%E7%B4%B9%E4%BB%8B%E3%82%BB%E3%83%9F%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%88%E8%87%AA%E7%A4%BE%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%83%93%E3%83%8A%E3%83%BC%EF%BC%89&seminar-date=2026%E5%B9%B43%E6%9C%8819%E6%97%A5%EF%BC%88%E6%9C%A8%EF%BC%8913%3A00%E3%80%9C14%3A00&seminar-place=Zoom&seminar-fee=%E7%84%A1%E6%96%99

ホワイト財団とは

「はたらく」が楽しい社会づくり

ホワイト財団（一般財団法人 日本次世代企業普及機構）は、企業の取り組みを『ホワイト企業認定』によって評価・表彰する組織です。認定基準に基づき、社員がそのご家族から「いい会社で働けてよかったね」と言ってもらえる企業を「ホワイト企業」として認定しています。

働くすべての人が個性と特徴を活かし、活気に満ちた創造的な働き方を推進し、「はたらく」が楽しい社会を実現することを目指しています。

ホワイト企業認定とは

【審査基準】ビジネスモデル/生産性、柔軟な働き方、健康経営、人材育成/働きがい、ダイバーシティー＆インクルージョン、リスクマネジメント、労働法遵守

1,000社以上の調査実施により企業のホワイト化で取り組むべき70設問を作成。この70問を7項目にわけ、取り組み有無を確認し認定を付与しています。

一つの取り組みだけではなく、総合的に人事制度や取り組みを判断・評価しているのは、日本の認定組織においてホワイト企業認定のみです。

2026年3月時点で累計650社が認定を取得しています。

会社概要

社名 ：一般財団法人日本次世代企業普及機構

通称 ：ホワイト財団

本社所在地 ：大阪府大阪市北区西天満５丁目６－４ SNビル4階

代表理事 ：岩元 翔

ホワイト財団HP：https://jws-japan.or.jp/

お問い合わせ ：https://jws-japan.or.jp/white-nintei/

セミナー情報 :https://jws-japan.or.jp/white-nintei/seminar/