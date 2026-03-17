【’47（フォーティーセブン）】定番シルエット「CLEAN UP」より“好きな音楽を被る”新作キャップが登場

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」より、ロックやテクノなどの音楽ジャンル名をフロントに刺繍した新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて発売いたしました。

本コレクションは、「好きな音楽を被る」をコンセプトに、6つの音楽ジャンルをそれぞれのカラーとともに表現した全6モデルを展開します。ダークグリーンにはダブステップ、チャコールにはテクノ、ブラックにはロック、カカオにはR&B、ロイヤルにはジャズ、カーディナルにはディープソウルを配し、各ジャンル名をフロントに刺繍で表現しました。深みのあるダークグリーンやチャコール、カカオなど、’47ならではのニュアンスを感じさせる色合いと音楽性を結びつけた、ミニマルかつ存在感のあるデザインに仕上げています。さらに、各ジャンルの個性を際立たせるため、音楽ジャンルごとに異なるフォントを採用しました。

ベースとなる「CLEAN UP」は、柔らかいクラウンとカーブしたバイザーが特徴の、’47を象徴するシルエット。アジャスタブル仕様により、自然なフィット感と快適な被り心地を備えています。

日常の装いに、自分の好きな音楽をさりげなく重ねるという新たな着こなしを提案します。

【'47 MUSIC COLLECTION】

ラインアップ ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/music

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

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