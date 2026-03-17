恐怖と混沌の部屋を生き延びろ！『ギベットルーム』第1巻 3月17日(火)発売!!

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株式会社竹書房

株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ギベットルーム』（羊歯 著）第１巻を2026年3月17日（火）に発売いたします。




❑あらすじ

少女の記憶、感情、人間性──はパズルのピースのように砕かれた。


全てを失った少女・レイシーは混沌の迷宮へと突き落とされる。


一歩踏み入れば死と恐怖が支配するギベットルーム。


それでも少女は扉を開く。


失くした「自分」を探すため。


奇才が描くカオス・ホラー・ファンタジー、開幕！


❑見どころ

圧倒的個性を放つ羊歯が魅せる狂気の世界、待ち受ける恐怖に立ち向かう少女の勇気。


心を震わせる異色冒険譚にご注目ください。





❑書誌情報

『ギベットルーム』第1巻　書影
『ギベットルーム』第1巻

作者：羊歯


発売日：2026年3月17日（火）


判型：B6


ページ数：160ページ


定価：858円（税込）


竹書房公式サイト詳細：


https://www.takeshobo.co.jp/book/b10154873.html


竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/8b8740573df23





❑作家情報

羊歯
独特な世界観で注目を集める。主な作品に『魔法使いと赤のピルグリム』（上下巻）、読み切り『キメラ51』など。現在、WEBコミックサイト「竹コミ！」にて『ギベットルーム』を連載中。


著者X：https://x.com/shida_7



❑「竹コミ！」連載情報

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『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。


公式サイト：https://takecomic.jp/


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