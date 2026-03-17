恐怖と混沌の部屋を生き延びろ！『ギベットルーム』第1巻 3月17日(火)発売!!
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『ギベットルーム』（羊歯 著）第１巻を2026年3月17日（火）に発売いたします。
❑あらすじ
少女の記憶、感情、人間性──はパズルのピースのように砕かれた。
全てを失った少女・レイシーは混沌の迷宮へと突き落とされる。
一歩踏み入れば死と恐怖が支配するギベットルーム。
それでも少女は扉を開く。
失くした「自分」を探すため。
奇才が描くカオス・ホラー・ファンタジー、開幕！
❑見どころ
圧倒的個性を放つ羊歯が魅せる狂気の世界、待ち受ける恐怖に立ち向かう少女の勇気。
心を震わせる異色冒険譚にご注目ください。
❑書誌情報
『ギベットルーム』第1巻 書影
『ギベットルーム』第1巻
作者：羊歯
発売日：2026年3月17日（火）
判型：B6
ページ数：160ページ
定価：858円（税込）
竹書房公式サイト詳細：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10154873.html
竹コミ！連載ページ：
https://takecomic.jp/series/8b8740573df23
❑作家情報
羊歯
独特な世界観で注目を集める。主な作品に『魔法使いと赤のピルグリム』（上下巻）、読み切り『キメラ51』など。現在、WEBコミックサイト「竹コミ！」にて『ギベットルーム』を連載中。
著者X：https://x.com/shida_7
❑「竹コミ！」連載情報
毎日更新！株式会社竹書房が運営するWEBコミックサイト！
『メイドインアビス』『今泉ん家はどうやらギャルの溜まり場になってるらしい～DEEP～ 』『魔法少女にあこがれて』『ポプテピピック』などが好評連載中。
公式サイト：https://takecomic.jp/
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