アバント、3年連続Great Place to Work(R)︎ Institute Japanの「働きがいのある会社」に認定

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、アバントは、世界170カ国21,000社超の企業に向けて働きがいのある会社調査を行うGreat Place To Work(R) Instituteの日本法人であるGreat Place to Work(R) Institute Japan（所在地：東京都品川区、代表：荒川陽子、以下GPTW Japan）が運営する企業認定制度において、3年連続で「働きがいのある会社」として認定されました。

「働きがいのある会社」認定について

「働きがいのある会社」認定企業とは、GPTWが働く人へのアンケートの結果を基に、一定水準を満たした企業に対して、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることを正式に認定するものです。

評価されたポイント

今回の調査では、組織で働く人へのアンケート結果から、特に以下3つの項目において、同規模の他社と比較し相対的に強みであると評価されました。

1.「この会社の労働環境は、安全で衛生的である」

2.「この会社では従業員を解雇するのは「最後の手段」とされていると思う」

3.「私は、この会社において必要な時に休暇がとれる」



また、性的指向・人種・性別に関わらず全ての従業員を公平に扱うDEI（多様性・公平性・包括性）への意識が高いことも評価されました。

アバントの取り組み

社員が「やりがい」と「働きやすさ」を感じられる環境の実現を目指し、次のような取り組みにも力を入れております。

働きがい向上ワーキンググループ

働きがい向上ワーキンググループは、社員が『働きがい向上』を目指してチームを作り、その実現に向けて企画を行う取り組みです。企画段階では社員から経営層へ直接提案を行い、その後の実施段階まで一貫して取り組んでいます。

AVANT Award

業務上の優れた成果や組織への貢献を全社で称賛する取り組みとして、AVANT Awardを実施しています。

・アバントの理念( OPEN / VALUE / STRETCH )を体現したプロジェクトを募集

・プロジェクトチームの代表者が全社員の前でプレゼンテーション

・全社員による投票が行われ、最も多くの票を獲得したプロジェクトが表彰

この取り組みにより、優れた仕事を社内で共有し、称賛する文化の醸成を目指しています。

アバントでは、企業理念である「100年企業の創造～価値創造に全員が燃える会社を創る～」を実現すべく、今後も社員1人ひとりがやりがいと働きやすさを感じられる環境実現に力を入れていきます。

Great Place to Work (R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。30年間のデータに裏付けされた方法論を用いて評価を行う認定・ランキング制度は、企業における採用ブランディングやIR・人的資本開示の目的で広く活用されています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。



Great Place to Work (R) Institute Japan トップページ https://hatarakigai.info/

日本における「働きがいのある会社」認定企業ページ https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA