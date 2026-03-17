地方鉄道・ローカル線の存続危機！クラウドファンディングや寄付に求めるリターン1位は「記念乗車券・入場券」

株式会社NEXER

■地方鉄道やローカル線の「存続問題」、鉄道ファンはどう受け止めているのか

地方鉄道やローカル線では、利用者の減少などを背景に、廃線の話題が増えています。路線の存続を願う声がある一方で、近年はクラウドファンディングや寄付で応援する動きも少しずつ広がってきました。

では、鉄道に興味を持つ人たちはこうした支援の仕組みをどう受け止めているのでしょうか。また、参加するとしたらどんなリターンに魅力を感じるのでしょうか。

ということで今回は鉄道ひろばと共同で、事前調査で「鉄道に興味がある」と回答した全国の男女180名を対象に「鉄道を応援する」クラウドファンディング・寄付への意識についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERと鉄道ひろばによる調査」である旨の記載

・鉄道ひろば（https://www.tetuhiro.com/）へのリンク設置

「鉄道を応援するクラウドファンディング・寄付に関する意識調査」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2026年2月20日 ～ 3月1日

調査対象者：事前調査で「鉄道に興味がある」と回答した全国の男女

有効回答：180サンプル

質問内容：

質問1：地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話を聞いたことはありますか？

質問2：地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話について、どう感じますか？

質問3：鉄道の存続や車両の保存を目的としたクラウドファンディングや寄付に関心はありますか？

質問4：どのようなリターン（返礼品）があれば魅力を感じますか？（複数回答可）

質問5：中でも、もっとも魅力を感じるリターン（返礼品）をひとつだけ選んでください。

質問6：その理由を教えてください。

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100％にならない場合があります。

■93.9％が、地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話を「聞いたことがある」と回答

まず、地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話を聞いたことがあるかを聞いてみました。

その結果「ある」と答えた方は93.9％、「ない」と答えた方は6.1％でした。鉄道に興味がある方の間では、存続問題の話は広く知られていることがわかります。

この話題についてどう感じるかも聞いてみたので、一部を紹介します。

地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話について、どう感じますか？

・旅をする時に使いたいから残って欲しい。（10代・男性）

・地方は車社会であること、そもそも人口が少ないことから電車を利用する人が少なくて採算が取れないので仕方ないけれど存続してほしいという気持ち。（20代・女性）

・道路が寸断された場合の復旧ルートとして必要だと感じる。（30代・男性）

・利用者の減少は仕方ないと思うけれど、廃線になれば更に過疎化が進むことを残念に思います。（50代・女性）

・鉄道ファンとしては寂しいニュースで、自分が乗車してその電車から見た景色や行った先の思い出が消えていくようでやりきれない気持ちがあります。（70代・男性）

「仕方ない」という気持ちがある一方で、「何とか残ってほしい」という願いも多く見られました。とくに「復旧ルートとして必要」という意見は、鉄道が日常の移動だけでなく、いざというときの支えにもなり得ることを思い出させてくれます。

また、廃線が過疎化をさらに進めてしまうのではないかという心配や、思い出の路線がなくなることへの寂しさなど、存続問題が多くの人の気持ちに深く関わっていることが伝わってきました。

■41.4％が、鉄道のクラウドファンディング・寄付に「関心がある」または「すでに参加したことがある」と回答

続いて、「地方鉄道やローカル線の存続が厳しいという話を聞いたことがある」と答えた方に、鉄道の存続や車両の保存を目的としたクラウドファンディングや寄付に関心があるかを聞いてみました。

その結果「ある」が37.3％、「すでに参加したことがある」が4.1％で、合わせて41.4％が関心を持っていることがわかりました。一方「ない」は58.6％でした。

「ない」が多い結果ではありますが、鉄道に興味がある方の約4割が支援に前向きという点は見逃せません。すでに参加した経験がある方も一定数おり、鉄道を応援したいという気持ちが、少しずつ広がっている様子がうかがえます。

■リターン（返礼品）の1位は「記念乗車券・入場券」

続いて、クラウドファンディングや寄付に関心がある方、または参加したことがある方に、どのようなリターン（返礼品）があれば魅力を感じるかを聞いてみました。

最も多かったのは「記念乗車券・入場券」で35.7％でした。次いで「体験型（運転体験、車両基地見学、撮影会）」が34.3％、「限定グッズ」が31.4％、「限定デザインの切符・台紙」が27.1％、「車両部品・鉄道古物（銘板、つり革等）」が18.6％と続きます。

上位を見ていくと、「手元に残るもの」「ふだんできない体験」「限定ならではの特別感」を求める気持ちが見えてきます。支援はお金を出すだけで終わるのではなく、その路線とのつながりを感じられるかどうかが、参加のきっかけになっているのかもしれません。

■「もっとも魅力を感じるリターン」1位は「限定グッズ」

最後に、なかでももっとも魅力を感じるリターン（返礼品）をひとつだけ選んでもらいました。

最も多かったのは「限定グッズ」で24.3％でした。次いで「記念乗車券・入場券」が22.9％、「体験型（運転体験、車両基地見学、撮影会）」が15.7％、「限定デザインの切符・台紙」が11.4％、「車両部品・鉄道古物（銘板、つり革等）」が10.0％と続きます。

複数回答では1位だった「記念乗車券・入場券」が、ひとつだけ選ぶ形式では「限定グッズ」に入れ替わっています。「あるとうれしい」と感じるものと、「これがいちばん欲しい」と思うものは、少し違う場合があるようです。

その理由を具体的に聞いてみたところ、さまざまな声が寄せられました。

「限定グッズ」

・ここでしか手に入らないものに価値があると思うから。（30代・女性）

・限定なのは持っていて嬉しい。（30代・女性）

・鉄道マニアには限定品を欲しい人が多いから。（50代・女性）

・なかなか手に入らないから。（60代・男性）

・やはり、今後が無いとすると今しか手に入らない物がいいです。（70代・男性）

「記念乗車券・入場券」

・使わない形に残るものがいい。（10代・男性）

・限定品で記念になるから。（40代・男性）

・その鉄道路線に乗ってみたい。（50代・男性）

・かさばらないので保存しやすい。（60代・男性）

・保存が簡単であるから。（70代・男性）

「体験型（運転体験、車両基地見学、撮影会）」

・なかなか経験できないことができるから。（10代・男性）

・鉄道そのものを感じられそう。（50代・女性）

・中々入れない鉄道車庫等に入ってみたい。（60代・女性）

・体験を通じて鉄道をもっと好きになりたいから。（60代・男性）

・残されないと思う路線を体験したい。（70代・男性）

「ここでしか手に入らない」という希少性や、「ふだんはできないことを体験したい」という非日常への期待が、リターン選びの大きな決め手になっていることが伝わってきます。

特別感を求めるのか、思い出として残したいのか、あるいは保管のしやすさを重視するのかで、選ばれるリターンの方向性が少しずつ変わってくるのかもしれません。

■まとめ

今回の調査では、鉄道に関心を持つ方の約94％が地方鉄道の存続問題を認識しており、約41％がクラウドファンディングや寄付への関心または参加経験を持つことがわかりました。

リターンとして人気が高かったのは「記念乗車券・入場券」「限定グッズ」「体験型」といった、その鉄道ならではの特別感があるものです。手元に残して楽しめたり、ふだんできない体験ができたりする点が魅力になっているようです。

廃線の危機に直面する鉄道を応援したいと考えている方は、クラウドファンディングや寄付という選択肢をぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERと鉄道ひろばによる調査」である旨の記載

・鉄道ひろば（https://www.tetuhiro.com/）へのリンク設置

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