『アリーナ』ブランドにおける競泳 西川 我咲選手 との新規アドバイザリー契約締結に関して

株式会社デサント

デサントジャパン株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：嶋田 剛）は、『アリーナ』ブランドにおいて、世界水泳選手権2025の競泳日本代表である西川 我咲（にしかわ あさき）選手（所属：東洋大学/KLスポーツ春日井スイミングスクール）と、2026年3月より水着等のスポーツウェアに関するアドバイザリー契約を締結いたしました。

西川選手は、2025年にシンガポールで開催された世界水泳選手権において初出場ながら、400m個人メドレーで4位入賞という目覚ましい世界デビューを飾りました。 国内でも最も層が厚い激戦区とされる同種目において、日本競泳界のエースへの期待が寄せられる注目選手です。

今後当社は『アリーナ』ブランドの競泳水着をはじめとするスポーツウェアのサプライ等を通じて西川選手の挑戦をサポートしてまいります。また、同選手のアドバイスを生かした商品開発や、店頭販促、ユーザーイベントなどのプロモーションを行い、西川選手の活躍を通じて、水泳の魅力やスポーツの楽しさを広く伝えるとともに、『アリーナ』ブランドのさらなる価値向上を図ってまいります。

【 西川 我咲選手 コメント】

「小さい頃から共に歩んできた『アリーナ』は、練習でも試合でも私にとって欠かせない、心から信頼できるパートナーです。これからは『アリーナ』と共に、世界の舞台へ全力で挑戦していきます！」

【 西川 我咲選手 プロフィール 】

選手名：西川 我咲（にしかわ あさき）

所属先：東洋大学／KLスポーツ春日井スイミングスクール

種目：個人メドレー・自由形

出身地：愛知県

生年月日：2006年7月15日（年齢19歳）

身長：171cm

戦績：2024年 ジュニアパンパシフィック選手権 400m個人メドレー 優勝

2025年 世界水泳選手権2025シンガポール 400m個人メドレー 4位入賞