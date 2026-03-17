【3/25(水)オンライン開催】日本政策金融公庫・株式会社FUNDINNO・株式会社イチドキリ登壇！スタートアップ向け「資金調達手法比較ライブ～公庫・補助金・クラファンの選び方～」

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、資金調達手法（日本政策金融公庫、補助金、クラウドファンディング）を比較解説するオンラインセミナー「資金調達手法比較ライブ～公庫・補助金・クラファンの選び方～」を開催いたします。

▼資金調達を検討中の経営者・スタートアップの方は、以下のリンクよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4925088

（※本イベントは、資金調達を検討されている企業様のための比較検討会です。）

【イベント開催の背景と目的】

資金調達環境の多様化により、融資・補助金・クラウドファンディングなど、創業期およびシード・アーリー期のファイナンスにおける選択肢は拡大しました。

一方で、自社のフェーズや事業特性に最適な手法、あるいはその組み合わせを正確に判断することは、多くの経営者にとって容易ではありません。

本イベントでは、スタートアップの資金調達を強力に後押しする専門家として、創業支援の要である「日本政策金融公庫」、完全成功報酬型の補助金申請支援を行う「株式会社イチドキリ」、株式投資型クラウドファンディングを展開する「株式会社FUNDINNO」をお招きいたします。

各手法における具体的な審査基準やメリット・デメリット等を横断的に比較し、公庫融資・補助金・クラウドファンディングの中から、自社に最適な選択を見極める一助となる情報をお届けします。

経営者が事業成長に向けた最適なファイナンス戦略を描き、自社の飛躍に向けた第一歩を踏み出すための実践的な判断材料を60分で提供いたします。

登壇者・スピーカー紹介

開催概要

- 株式会社イチドキリ （経営革新等支援機関）「完全成功報酬型の補助金申請支援」徳永 崇志 氏（代表取締役）- 日本政策金融公庫高田 美奈 氏（国民生活事業本部 北関東信越創業支援センター所長）- 株式会社FUNDINNO「株式投資型クラウドファンディング『FUNDINNO』」岡 宗一郎 氏（プライマリー事業本部 FUNDINNO事業部 ECFコーポレートファイナンス部 マネージャー／ベンチャーパートナー）

日時：2026年3月25日(水) 18:30 - 19:30

形式：Zoomウェビナー（オンライン開催）

参加費：無料

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

起業LOG事業部

cs_kigyolog@theprotostar.co

プロトスター株式会社では、ミッション実現に向けて共に挑戦する新たな仲間を募集しています。

▼ 採用情報はこちら

https://www.theprotostar.co/recruit

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員