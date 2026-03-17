資金繰り改善を支援する「フリーウェイ請求書カード払い」がセゾンカードに対応

フリーウェイフィナンシャル株式会社

B2B向け決済事業を展開するフリーウェイフィナンシャル株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：牛崎 遼）は、上場企業の株式会社インフキュリオンと共同で提供する決済サービス「フリーウェイ請求書カード払い」において、同社の決済プラットフォーム「Winvoice（ウィンボイス）」を通じ、新たに株式会社クレディセゾンが発行する「セゾンカード」への対応を開始いたしました。

今回の連携により、ビジネスシーンで広く普及している「セゾン・アメリカン・エキスプレス(R)・カード（AMEX）」 等での決済が可能となり、中小企業および個人事業主の皆様の資金繰り改善と決済手段の多様化をさらに強力にバックアップします。

■ アップデートの概要：決済選択肢のさらなる拡大

※資料：フリーウェイフィナンシャル株式会社

「フリーウェイ請求書カード払い」は、これまでもVisa、Mastercard、JCBの国際ブランドに対応してまいりました。今回のアップデートにより、新たに株式会社クレディセゾンが発行する「セゾンカード」に対応しました。

特に、ビジネス特典が充実しているセゾン発行のアメリカン・エキスプレスが加わることで、既存のカード資産を有効活用しながら、支払いの先延ばし（最長60日間） やポイント・マイルの蓄積をより多くのお客様に享受いただけるようになります。

■ 「フリーウェイ請求書カード払い」が選ばれる3つの特徴

業界最安水準の手数料と透明性

決済手数料は2.7%と業界最安水準に設定しています。初期費用や月額利用料は一切かからず 、利用した分だけ手数料が発生するシンプルな料金体系です（※手数料が600円を下回る場合は一律600円）。

取引先への信頼を維持する「振込名義」指定

本サービスは、お客様の名義で振込を代行します。そのため、取引先（請求書発行元）にカード決済を利用していることを知られる心配がなく 、従来の取引慣習を維持したまま資金繰りの改善が可能です。

※資料：フリーウェイフィナンシャル株式会社忙な経営者に寄り添うスピード感

ご利用にあたって事前の書類審査などは不要で、Web完結で最短当日で利用を開始できます 。家賃（請求書がない場合も契約書で代用可） や法人向けの社会保険料の支払いなど、幅広いビジネスシーンに対応しています。

■ サービス実績

「フリーウェイ請求書カード払い」は、サービス開始以来、多くのユーザー様にご支持いただき、累計カード決済額は15億円を突破いたしました。即日振込の実行率も96.80%※と高い水準を維持しており、確実な決済インフラとして成長を続けています。

※2025年4月～2025年11月で集計

■ 「フリーウェイ請求書カード払い」サービス概要

■ 会社概要

- サービス内容： 銀行振込指定の請求書をカード決済（Visa/Mastercard/JCB/American Express）に切り替え、サービス運営会社がお客様に代わって振込を行うサービス。- メリット： 支払い期限の延長、キャッシュフローの改善、振込作業の効率化。- URL： https://freeway-card.com/

フリーウェイフィナンシャル株式会社

代表者：代表取締役 牛崎 遼

所在地：東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目5階

事業内容：請求書カード払い、クラウドファクタリング

■本件に関するお問い合わせ先

フリーウェイフィナンシャル株式会社 広報担当 info@freeway-card.com