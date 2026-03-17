イラン情報に伴い「エネルギー高騰生活支援金」の一律支給を決定

ハタコンサルタント株式会社

建設技術特化型研修サービスを展開する、ハタ コンサルタント株式会社（本社所在地：愛知県名古屋市、代表取締役：降籏 達生）は昨今のイラン情勢悪化に伴う原油価格およびエネルギー費の高騰を受け、全社員16人を対象とした「エネルギー高騰生活支援金」を支給することを決定いたしました。

ハタ コンサルタント株式会社社員一同

ハタ コンサルタント株式会社URL：https://hata-web.com/

■支給の背景：16名の仲間とその家族の日常を守るために

現在、中東情勢の緊迫化により、ガソリン代や電気・ガス料金などのエネルギー価格が急騰しています。これらは社員一人ひとりの家計に直結する死活問題であり、日々の生活に対する不安は、業務への集中力やモチベーションにも影響を及ぼしかねません。

当社は社員数16人という少数精鋭の組織です。一人ひとりが替えのきかない大切な存在であり、その家族も含めた「生活の安定」を守ることは、経営者としての最優先事項であると考え、今回の迅速な支給を決定いたしました。

■支援制度の概要

・対象者： 全社員（正社員、時短制社員を含む計16名）

・支給内容： 正社員一律50,000円、時短制社員一律30,000円

・支給時期： 2026年3月の給与にて支給

・目的： ガソリン代、光熱費、および物流コスト上昇に伴う日用品価格高騰への補填

■代表取締役 降籏 達生のコメント

「世界情勢の変化は、私たちのコントロールできるものではありません。しかし、それによって社員が家計の心配をしながら働く状況を見過ごすことはできませんでした。16人という規模だからこそ、大手企業のような巨額の予算は出せませんが、その分、誰よりも早く仲間の声に応えたいと考えています。この支援が、社員とその家族の笑顔を守る一助となり、ひいてはお客様へのより良いサービス提供に繋がることを願っています。」

■ハタ コンサルタント株式会社について

当社は、建設技術者研修25万人、現場指導6000件の実績を持つ建設業の工事現場に特化した経営支援を提供するコンサルティング会社です。工事現場の効率化、安全管理、コスト削減、品質向上など、建設現場の課題解決に向けた専門的なサポートを行います。現場に精通した経験豊富なコンサルタントが、クライアントのニーズに応じたカスタマイズされたソリューションを提供し、現場運営の改善と生産性向上を実現。建設業界の持続的な成長を支援しています。当社は「建設技術特化型研修サービス」のリーディングカンパニーとして、現場で求められる新規教材の追加や学習データの活用による最適な教育提案機能の強化を進め、建設業界における人材育成を一層支援してまいります。

■会社概要

会社名 ：ハタコンサルタント株式会社

本社所在地：愛知県名古屋市中村区名駅四丁目2番28号 名古屋第二埼玉ビル5階

東京本店 ：東京都中央区銀座７丁目15-8 タウンハイツ銀座406

大阪本店 ：大阪府大阪市中央区南船場四丁目10番5号 南船場SOHOビル702

創業 ：1998年11月

設立 ：2000年9月19日

資本金 ：10,000千円

事業内容 ：建設関連経営・技術コンサルティング事業・セミナー事業・

ISO認証取得コンサルティング事業・人材派遣事業・有料職業紹介事業

URL ：https://hata-web.com/

＜本件に関する問い合わせ先＞

ハタコンサルタント株式会社 降籏

TEL：0120-926-810 Mail：furuhata@hata-web.com