「制作会社選びで、もう失敗させない」 20年のマーケティング支援と数多くの成否を経験してきたプロが放つ、Web制作会社マッチングサービス「MEKIKI Web」提供開始

クロスエモーション合同会社

これまで長年、数多くのWebプロジェクトにおいて「成功の歓喜」と「ミスマッチによる失敗の苦悩」の両面を最前線で見続けてきたクロスエモーション合同会社（本社：東京都港区、代表：江原 徹）は、その知見の集大成として、Web制作会社紹介サービス「MEKIKI Web（メキキウェブ）」を提供開始いたしました。 単なる「仲介」ではなく、制作会社との深い信頼関係と、マーケティングの現場で培った「成果への執着」を持つ私たちだからこそできる、究極のマッチングを提供します。

【私たちの想い：なぜ「マーケティング会社」が目利きをするのか】

【公式サイト】日本のものづくりの技術は現代にも生きていることを表現

Webサイトは公開がゴールではありません。しかし現実は、戦略なき制作によって「作って満足」で終わってしまうプロジェクトが散見されます。

私たちはこれまで、マーケティング会社として数多くの制作現場に伴走してきました。

■「デザインは一流だが、マーケティング導線が機能せず、1件もコンバージョンが出ないサイト」

■「低価格で発注したが、追加改修のたびに高額な費用を請求され、身動きが取れなくなる運用」

■「逆に、適切なパートナーと組んだことで、売上がV字回復した成功事例」

こうした数多の「成否の分岐点」を見てきたからこそ、私たちは確信しています。Web制作の成否は、発注前の「パートナー選定」で8割決まるということを。 MEKIKI Webは、制作会社と密に連携し、その「得意・不得意」や「実直さ」を肌で感じてきた私たちにしかできない、実効性の高い紹介サービスです。

「作って終わりではない。」マーケティング効果を最大化させる新しい制作ソリューション

【MEKIKI Webが「マーケティング会社の視点」で提供する4つの付加価値】

1.「修羅場」を共にした制作会社のみを厳選

私たちが実際にプロジェクトを共にし、厳しい要求にも応え、共に成果を出してきた信頼の厚い法人制作会社のみをネットワーク化。カタログスペックではない「現場での実力」を保証します。

2.失敗事例から逆算した「リスク回避型」マッチング

「なぜあのプロジェクトは失敗したのか」という過去の苦い経験を蓄積。貴社の要望に対し、将来起こりうるリスク（拡張性の欠如、保守体制の脆弱さ等）を先回りして排除した提案を行います。

3.「勝てる構成」を前提とした要件定義

マーケティングのプロが、制作会社への橋渡しをサポート。「きれいなサイト」ではなく「ビジネスに貢献するサイト」を作るための要件を整理し、制作会社がその実力を100%発揮できる土壌を整えます。

4.第三者としての「価格と品質」の番人

制作会社との付き合いが深いからこそ、見積もりの「適正価格」を熟知しています。過剰なバッファや不明瞭な項目を精査し、納得感のある投資をサポートします。

【代表メッセージ】

「私たちは制作会社ではありません。しかし、多くの制作会社様と日々連携してクライアントのマーケティングに向き合ってきました。集客をする我々の立場から見ても、Webサイトによって成果が大きく変わります。これまで見てきた多くの失敗事例を、これからの企業の成功の糧に変えたい。MEKIKI Webは、マーケティングのプロとしての誇りをかけ、貴社に最高の結果をもたらす制作パートナーをご紹介します。」

■サービス概要

名称： MEKIKI Web（メキキウェブ）

URL： https://mekiki-web.com/

特徴： マーケティング会社による完全無料の制作会社紹介・選定支援

■運営会社概要

会社名：クロスエモーション合同会社

所在地：東京都港区

代表者：代表社員 江原 徹

事業内容：マーケティング伴走支援、広告運用、データ分析、LP制作・改善、セミナー企画・運営 ほか

URL：https://www.cross-emo.jp/