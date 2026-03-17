「制作会社選びで、もう失敗させない」 20年のマーケティング支援と数多くの成否を経験してきたプロが放つ、Web制作会社マッチングサービス「MEKIKI Web」提供開始
これまで長年、数多くのWebプロジェクトにおいて「成功の歓喜」と「ミスマッチによる失敗の苦悩」の両面を最前線で見続けてきたクロスエモーション合同会社（本社：東京都港区、代表：江原 徹）は、その知見の集大成として、Web制作会社紹介サービス「MEKIKI Web（メキキウェブ）」を提供開始いたしました。 単なる「仲介」ではなく、制作会社との深い信頼関係と、マーケティングの現場で培った「成果への執着」を持つ私たちだからこそできる、究極のマッチングを提供します。
【公式サイト】日本のものづくりの技術は現代にも生きていることを表現
【私たちの想い：なぜ「マーケティング会社」が目利きをするのか】
Webサイトは公開がゴールではありません。しかし現実は、戦略なき制作によって「作って満足」で終わってしまうプロジェクトが散見されます。
私たちはこれまで、マーケティング会社として数多くの制作現場に伴走してきました。
■「デザインは一流だが、マーケティング導線が機能せず、1件もコンバージョンが出ないサイト」
■「低価格で発注したが、追加改修のたびに高額な費用を請求され、身動きが取れなくなる運用」
■「逆に、適切なパートナーと組んだことで、売上がV字回復した成功事例」
こうした数多の「成否の分岐点」を見てきたからこそ、私たちは確信しています。Web制作の成否は、発注前の「パートナー選定」で8割決まるということを。 MEKIKI Webは、制作会社と密に連携し、その「得意・不得意」や「実直さ」を肌で感じてきた私たちにしかできない、実効性の高い紹介サービスです。
「作って終わりではない。」マーケティング効果を最大化させる新しい制作ソリューション
【MEKIKI Webが「マーケティング会社の視点」で提供する4つの付加価値】
1.「修羅場」を共にした制作会社のみを厳選
私たちが実際にプロジェクトを共にし、厳しい要求にも応え、共に成果を出してきた信頼の厚い法人制作会社のみをネットワーク化。カタログスペックではない「現場での実力」を保証します。
2.失敗事例から逆算した「リスク回避型」マッチング
「なぜあのプロジェクトは失敗したのか」という過去の苦い経験を蓄積。貴社の要望に対し、将来起こりうるリスク（拡張性の欠如、保守体制の脆弱さ等）を先回りして排除した提案を行います。
3.「勝てる構成」を前提とした要件定義
マーケティングのプロが、制作会社への橋渡しをサポート。「きれいなサイト」ではなく「ビジネスに貢献するサイト」を作るための要件を整理し、制作会社がその実力を100%発揮できる土壌を整えます。
4.第三者としての「価格と品質」の番人
制作会社との付き合いが深いからこそ、見積もりの「適正価格」を熟知しています。過剰なバッファや不明瞭な項目を精査し、納得感のある投資をサポートします。
【代表メッセージ】
「私たちは制作会社ではありません。しかし、多くの制作会社様と日々連携してクライアントのマーケティングに向き合ってきました。集客をする我々の立場から見ても、Webサイトによって成果が大きく変わります。これまで見てきた多くの失敗事例を、これからの企業の成功の糧に変えたい。MEKIKI Webは、マーケティングのプロとしての誇りをかけ、貴社に最高の結果をもたらす制作パートナーをご紹介します。」
■サービス概要
名称： MEKIKI Web（メキキウェブ）
URL： https://mekiki-web.com/
特徴： マーケティング会社による完全無料の制作会社紹介・選定支援
■運営会社概要
会社名：クロスエモーション合同会社
所在地：東京都港区
代表者：代表社員 江原 徹
事業内容：マーケティング伴走支援、広告運用、データ分析、LP制作・改善、セミナー企画・運営 ほか
URL：https://www.cross-emo.jp/