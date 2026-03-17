法人向けクラウドストレージ「Everidays」、メール経由アップロードの受信設定フォルダ上限を50件に拡大

株式会社yett

株式会社yett（本社：福岡県福岡市、代表取締役CEO：高橋航太）が運営する法人向けオンラインストレージ「Everidays（エブリデイズ）」は、メール経由アップロード機能において、受信設定できるフォルダ数の上限をこれまでの10件から50件に拡大したことをお知らせいたします。

メール経由アップロード機能とは

メール経由アップロード機能は、Everidays上の特定のフォルダに対して専用のメールアドレスを割り当て、そのアドレス宛にファイルを添付して送信するだけでアップロードが完了する機能です。

たとえば、複合機（コピー機）でスキャンした書類やFAXで受信した書類を、複合機のメール送信機能を使ってそのままEveridaysにアップロードすることができます。ブラウザでEveridaysにログインする操作が不要なため、紙書類のデジタル化・クラウド保管を日常業務の流れの中で行えます。

受信設定できるフォルダ数が10件から50件に拡大

今回のアップデートにより、メール経由アップロードの受信設定を行えるフォルダ数の上限が10件から50件に拡大されました。

これまでは受信設定が10フォルダまでに限られていたため、部署やプロジェクトごとにフォルダを分けて運用したい場合に枠が足りないケースがありました。上限が50件に拡大されたことで、より多くのフォルダに対して個別にメール経由アップロードを設定できるようになります。

活用シーン

組織の規模が大きくなると、経理部門の請求書用、営業部門の見積書用、現場ごとの報告書用など、用途やチーム別にアップロード先を分けたいケースが増えていきます。今回の拡大により、こうした運用に余裕を持って対応できます。

また、Everidaysのフォルダごとの権限管理と組み合わせることで、メールでアップロードされたファイルへのアクセスを部署単位で制御することも可能です。電子帳簿保存法対応機能と併用すれば、スキャンした帳票類をそのままEveridaysで保存・管理する運用にも活用できます。

よくあるご質問

Q. 1通のメールに添付できるファイル数に上限はありますか？

A. 1通のメールで受信できるファイル数は20ファイルまでです。メール1通あたりの受信可能サイズは、本文と添付ファイルを合わせて40MBとなります。



Q. この変更に追加費用はかかりますか？

A. 追加費用はかかりません。すべてのプランで自動的に適用されます。



Q. 設定の変更は必要ですか？

A. 既存の受信設定はそのまま引き継がれます。新たに11件目以降のフォルダを追加する場合は、組織設定の「メール経由アップロード設定」から追加してください。



Q. どのような機器からメールを送信できますか？

A. メール送信機能を搭載した複合機やFAX機器、パソコン、スマートフォンなどから送信できます。なお、送信するメールはTLSによる暗号化が必要です。

Everidaysとは

「Everidays」は、ユーザー数無制限の法人向けオンラインクラウドストレージです。格納されるコンテンツはすべて国内で保管し、マニュアル不要の使いやすさが特徴のサービスです。



中小企業や上場企業、官公庁や自治体などの公的機関、教育機関など業界業種を問わず、約1,000社以上の組織でご利用いただいております。



電子帳簿保存法改定に対応した機能、脱PPAP対策となるファイル転送機能も利用でき、ファイルの社内保管から外部への共有まで、Everidaysひとつで運用できます。



◆Everidays公式サイト：https://everidays.com/

会社概要

社名：株式会社 yett（イエット）

代表者：代表取締役CEO 高橋 航太

設立：2018年7月

本社：福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目4-25 アクロスキューブ博多駅前

URL：https://yett.co.jp

事業内容：Webサービス（SaaS）の企画・開発・保守・運用

顧客要求仕様に基づくソフトウェアの設計・開発・保守

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。