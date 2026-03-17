ルスロ社　コラーゲンペプチド・ネクスタイダGCによる血糖値改善の特許取得

ルスロジャパン株式会社

米国ダーリンイングレディエンツ社のグループであるルスロ社は、欧州、オーストラリア及び日本において食品素材「ネクスタイダ(R)GC」に関する特許を取得しました。同製品は、未病状態での血糖値改善の為に設計されたコラーゲンペプチドです(1)。この特許は、コラーゲン研究の世界的リーダーとしてルスロ社の地位を強固にし、その製法を保護してサプリメント製品への応用を容易にするものです。

ルスロ社代表取締役イェルーン・コルパートは「ネクスタイダ(R)GCの新たな特許、その背景にある科学的知見によって、サプリメントメーカーは真に差別化した代謝系の健康製品が開発可能になります。また、信頼できるより強固な開発基盤をお客様に供するものと確信しています」と語っています。

ルスロ社のネクスタイダ(R)シリーズは、特定の代謝経路や作用機序を標的とする生理活性コラーゲンペプチド製品群です。第一弾として製品化された「ネクスタイダ(R)GC」は前臨床及び臨床で研究が行われ、GLP-1生成や血糖コントロールに関して実証が行われています(2)。人体の自然な血糖コントロールと、全身の代謝サポートによって、血糖スパイク（食後血糖値の急上昇）、過食、疲労感等を防ぐ(３)という高い消費者需要に応える為、サプリメントメーカーにとって、ネクスタイダ(R)GCは、ユニークな選択肢です。

特許は欧州(EP4498839B1)、オーストラリア(AU2023279850B2)、日本(特許7751755、特表2025-519166)で登録されました。また中国、カナダ、米国では、特許申請に対して認可通知が出されています。ブラジル、コロンビア、韓国、メキシコ、インド、ペルーではペンディング中です。

ルスロ社の研究リーダーシップ及び特許登録は、市場への製品開発に対し、信用できるレファレンスを供するものです。さらなる詳細情報については、rousselot.comをご参照下さい。

(参考文献）

(1)Grasset, et al. A Specific Collagen Hydrolysate Improves Postprandial Glucose Tolerance in Normoglycemic and Prediabetic Mice and in a First Proof of Concept Study in Healthy, Normoglycemic and Prediabetic Humans. Food Sci Nutr, 12: 9607-9620, 2024. https://doi.org/10.1002/fsn3.4538

(2)Grasset, E., et al., A specific collagen hydrolysate improves postprandial glucose tolerance. Clinical Nutrition ESPEN, 2024. 63: p. 1310-1311. https://doi.org/10.1016/j.clnesp.2024.07.1021

(3)Jarvis, P.R.E., et al., Continuous glucose monitoring in a healthy population: understanding the post-prandial glycemic response in individuals without diabetes mellitus. Metabolism, 2023. 146: p.155640. https://doi.org/10.1016/j.metabol.2023.155640