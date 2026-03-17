MEO対策AI「口コミロボ(TM)」が豊中市『BCAPプレゼンフォーラム』に登壇！構想から上場企業導入への軌跡を発表

SweetLeap株式会社

豊中市と豊中商工会議所が運営する「とよなか起業・チャレンジセンター」の成長支援プログラム「Biz Camp Acceleration Program (BCAP) Toyonaka」。このプログラムの集大成となるプレゼンフォーラムに、Sweet Leap株式会社（代表取締役：石谷 太志）が登壇いたします。

同社は、プログラム受講当初の「構想段階」の状態から、専門家陣の伴走支援と販路開拓を通じて、AI集客ツール「口コミロボ(TM)(https://kuchikomirobo.com/)」を急速に進化させ、現在では上場企業にまで導入される成長を遂げました。

本フォーラムでは、小規模店舗が広告費に頼らず、Googleマップを活用して集客を最大化するための「店舗経営の未来図」を語ります。

1. 構想から上場企業へ。「口コミロボ(TM)」とBCAPが歩んだ道

BCAPに参加した当初、私たちの手元には「地元の素晴らしいお店を、もっと多くの人に知ってほしい」という「構想」しかありませんでした。



しかし、この豊中の地で講師陣の熱い指導と実践的な販路開拓の支援を受けたことで、サービスは急速に進化しました。現在では、地域の個店から上場企業まで、多くの店舗ビジネス現場でMEO対策の要として「口コミロボ(TM)」が選ばれています。

構想が現実となり、社会の課題を解決するツールになるまでの軌跡を、フォーラムで包み隠さずお話しします。

2. 広告費ゼロでも集客できる。口コミ×MEO対策の真実

「広告を出しても、効果が一瞬で終わってしまう」。そんなフロー型の集客に疲弊している店舗事業者は少なくありません。これからの店舗経営の鍵は、Googleマップを最大限に活用し、顧客からの信頼を「口コミ」という資産に変えていくことです。



「口コミロボ(TM)」は、AIが最適なタイミングで口コミ獲得を自動化し、店舗の強みを可視化します。なぜ今、口コミが最強の集客手段になるのか。私たちが考える「選ばれ続ける店」の仕組みをお伝えします。

3. 北摂から全国へ。店舗経営の「OS」を創り上げる挑戦

私たちは、ここ豊中・北摂という街から、日本中の店舗ビジネスをアップデートしたいと考えています。

「口コミロボ(TM)」を第一歩として、今後は当社の強みである広告代理店事業（アドキタ(https://socialmediamarketing.jp/)）とAIシステム開発（デジキタ(https://dejikita.com/)）のノウハウを統合。

「集客から顧客管理までをAIが支える」という新しい店舗経営のOS（基盤）を構築し、経営者が「人にしかできない価値提供」に集中できる未来を創ります。

4. 3月27日、豊中のプレゼンフォーラムでお会いしましょう

私たちの挑戦は、まだ始まったばかりです。構想段階から仲間と共に走り抜けたBCAPでの学びの集大成として、これから描くワクワクする未来について熱く語ります。



「今のビジネスをもっと伸ばしたい」「デジタルの力で店を変えたい」。

そんな想いを持つ方は、ぜひ豊中市立文化芸術センターへお越しください。

会場でお会いできるのを楽しみにしています！

【開催概要】

イベント名： BCAPプレゼンフォーラム（はじまりマルシェ同時開催）

日時： 2026年3月27日（金） 15:00～18:20（受付14:30～）

場所： 豊中市立文化芸術センター 1階 展示室（阪急宝塚線「曽根」駅より東へ約300m）

参加費： 無料（入退場自由・事前申込制）

主催： とよなか起業・チャレンジセンター

【会社概要】

社名：SweetLeap株式会社

代表者：石谷 太志

事業内容：

・「口コミロボ(TM)」の運営：https://kuchikomirobo.com/

・デジキタ～北摂の広告代理店～：https://socialmediamarketing.jp/

・デジキタ～北摂のAIシステム開発～：https://dejikita.com/