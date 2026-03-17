「販促・営業DX・EC成長」で売上を底上げ ─「販促EXPO」「営業支援EXPO」「ECグロースEXPO」同時開催（マーケティングWeek 春 2026）

RX Japan合同会社

RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年4月22日（水）～24日（金）、東京ビッグサイトにて「第26回 マーケティングWeek 春 2026（通称：MaS／マズ）」を開催します。出展300社、来場2万名を見込む本展では、戦略立案から広告、SNS、プロモーション、営業DXまでを網羅する9つの専門展を同時開催します。

昨今、購買行動の多様化により、店頭・キャンペーンなどの販促設計は複雑化し、企業の販促活動も大きな転換期を迎えています。また、今後AI技術革新によりますます競争が激化する中、SFA/MA等を活用した営業プロセスの高度化や競合との差別化が課題となり、重要テーマになっています。

本リリースでは、上記を解決し、売上に直結する“実務・現場領域”の3つの専門展を特集します。

展示会名：第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）

・販促EXPO

・営業支援EXPO

・ECグロースEXPO

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）／会場：東京ビッグサイト 南展示棟

入場：無料（事前登録制）

公式HP：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

上記３展のほか、マーケティングの全領域を網羅する計9つの専門展で構成

「販促・営業・EC」を強化する3展の見どころをご紹介

販促EXPO

販促EXPOは、店頭ツール、デジタル販促、キャンペーン運営、ノベルティ、販促管理ツールなど、販促活動に必要なアイテム・サービスが一堂に集まる展示会です。効果的な売り場づくりや顧客接点の最適化を図る、自社の販促施策を強化する製品と出会えます。

営業支援EXPO

営業支援EXPOは、SFA、MA、CRM、営業DXツール、インサイドセールス支援など、営業力を高めるソリューションが一堂に集まる展示会です。業務効率化や成果改善につながる最新手法や成功事例に触れ、自社の営業活動を強化する具体的なヒントを得ることができます。

ECグロースEXPO

ECグロースEXPOは、今後AI技術革新によりますます競争が激化する中、競合との差別化や、顧客コミュニケーションをどう円滑にしていくかなど、EC担当者の課題を解決するための展示会です。ECの売上拡大を目的とした、ECサイト構築・運営・マーケティング・データ活用などが出展します。

開催概要

展示会名：第26回 マーケティングWeek -春 2026-（通称：MaS／マズ）

会期：2026年4月22日（水）～24日（金）／会場：東京ビッグサイト

入場：無料（事前登録制）

出展社数：300社（見込み）

来場者数：20,000名（見込み）

公式HP：https://www.marketing-week.jp/spring/ja-jp.html

■ マーケティングWeek（MaS）とは

戦略立案・広告・SNS・営業DX・ECなど、マーケティングの全領域を網羅する9つの専門展で構成される日本最大級のマーケティング総合展です。