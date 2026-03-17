BeatsとNikeが史上初のコラボレーション スウォッシュと“b”ロゴが出会うPowerbeats Pro 2を発表

BeatsとNikeが史上初のコラボレーション スウォッシュと “b” ロゴが出会うPowerbeats Pro 2を発表レブロン・ジェームズを起用したキャンペーンを公開





「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」 価格：39,800円（税込） 販売開始日：2026年3月20日（金）



Beatsは、Nikeとの史上初となるコラボレーションモデル 「Powerbeats Pro 2 - Nike Special Edition」 を発表します。本コラボレーションで、Beatsは史上初めて製品のロゴスペースをパートナーに開放。右側のイヤーバッドにはNikeのスウォッシュロゴ、左側には Beats の “b” ロゴを配置し、両ブランドのアイコンが一つのプロダクトに刻まれた、歴史的なデザインを実現しました。

本エディションは、Nikeを象徴するエネルギッシュなボルトカラーと、Beatsの業界最高水準のオーディオテクノロジーを融合させた、エリートスポーツとストリートスタイルの双方に応えるパフォーマンスをサポートするイヤフォンです。

外観には、ボルトカラーをあしらったマットブラックの充電ケースを採用。ケース内蓋には、「JUST DO IT」のメッセージが刻まれ、ケースを開いた瞬間、挑戦へのスイッチを押してくれるでしょう。鮮烈なデザインを纏いながら、内部にはPowerbeats Pro 2が誇るオーディオテクノロジーを搭載しています。

主な仕様

・プロレベルのサウンド：アクティブノイズキャンセリング（ANC）と外部音取り込みモード

・バイオメトリックセンシングの統合：Nike Run ClubやApple Fitnessアプリとシームレスに同期する心拍数モニタリング機能を搭載¹

・アスリートが求める耐久性：最大45時間の連続再生可能なバッテリーとIPX4等級の耐汗耐水性能²

・安定した着け心地：ウェイトトレーニングでも18番ホールのグリーン上でも外れない、独自の耳掛け型イヤーフック

BeatsのCMO（最高マーケティング責任者）であるChris Thorne（クリス・ソーン）は次のように述べています。

「今回のコラボレーションは単なるプロダクトのデザインではありません。パフォーマンス、カルチャー、スポーツという、現代のアスリートの特質をとらえた2つのブランドの化学反応なのです。Beatsのイヤフォンにはじめてスウォッシュをデザインすることで、Beats とNikeの共有するDNAだけでなく、限界へ挑戦する姿勢、粘り強さ、サウンドを称えています」

本エディションの発売にあわせ、長年のブランドアンバサダーであるレブロン・ジェームズを起用したキャンペーン動画 「ノイズを超えて、集中の世界へ。」 を公開しました。 ゴルフコースを舞台に、プロゴルファーのトム・キム、俳優のライオネル・ボイス、トラヴィス"タコ"ベネットが批評家役として登場。レブロンが決して上手とはいえないゴルフコースに挑み、Powerbeats Pro 2で、ノイズ（余計なアドバイス）を遮断し、自分らしくゲームに向き合う姿を 「完璧じゃなくていい。まずはプレーしよう。」 というメッセージを込め、コミカルに描いています。

キャンペーン動画はこちらからご覧ください。

レブロン・ジェームズは次のように述べています。

「BeatsとNikeという2つのアイコニックなブランドの連携は、単なるコラボレーションではありません。私にとっては家族のようなものです。初代Powerbeatsの発売時からずっとBeatsと共に歩んできました。そしてこのPowerbeats Pro 2にはトレーニングやリカバリー、日常生活など、私の毎日のルーティーンに必要な要素がすべて詰まっています。お気に入りのイヤフォンであるだけでなく、パフォーマンスに妥協を許さないすべての人のために作られたイヤフォンだと思います」

1.本製品に対応するハードウェアとソフトウェアが必要です。

2.Powerbeats Pro 2には耐汗耐水性能がありますが、水上または水中でのスポーツやエクササイズには対応しません。Powerbeats Pro 2は実験室の管理された条件下でテストされており、IEC規格60529に基づくIPX4等級に適合しています。耐汗耐水性能は永続的に維持されるものではなく、通常の使用によって耐性が低下する可能性があります。Powerbeats Pro 2が濡れている場合は充電しないでください。クリーニングと乾燥の方法についてはhttps://support.apple.com/en-us/102013をご覧ください。充電ケースに耐汗耐水性能はありません。

価格と販売情報

Powerbeats Pro 2 - Nike Special Editionは、3月20日（金）より、apple.com/jp/storeにて販売を開始します。価格は39,800円です。

Beatsについて

2006年に設立されたBeatsは、テクノロジーとスポーツ、音楽、ファッションを融合させた先駆的なコンシューマーエレクトロニクスブランドです。Appleファミリーの一員として、ロサンゼルスに拠点を構え、プレミアムなオーディオ製品およびアクセサリの開発を通じて革新を続けています。数々の受賞歴を誇るキャンペーンやカルチャーを軸としたパートナーシップを通じ、次世代の音楽ファンと深くつながりながら、音楽の聴き方、自己表現など、音楽体験そのものを進化させていくことを目指しています。

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電話:0120‑993-993