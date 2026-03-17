吹田市・桃山台に新たな医療モール誕生！3月28日(土)内覧会で元阪神・関本賢太郎氏サイン会開催

株式会社プラザ薬局

株式会社プラザ薬局（本社:大阪府八尾市、代表取締役:小田典央）は、2026年4月1日(水)に、大阪府吹田市の千里ニュータウン・桃山台に医療モール「吹田春日クリニックビル」をオープンします。第一弾として内科「吹田春日 ともの木 内科」と調剤薬局「プラザ薬局 吹田春日店」がオープンします。ほかの医療施設も順次開業予定です。

3月28日(土)には地域の方向けにビルの内覧会を開催、元プロ野球・阪神タイガース選手で野球解説者の関本賢太郎氏のサイン会を実施します（先着50名）。

ファミリー層が多い桃山台において、地域に必要とされる医療機関、日常的に健康相談ができる調剤薬局を整備し、地域のみなさまの健康づくりに貢献していきます。

◆ 内覧会&サイン会 概要

【吹田春日クリニックビル内覧会】

日時：3月28日(土)10:00-15:00

場所：ともの木 内科（心臓リハビリ体験会実施予定）

プラザ薬局 吹田春日店

【元阪神タイガース選手・プロ野球解説者 関本賢太郎氏サイン会】 ※先着50名限定

日時：3月28日(土)11:00-11:45

場所：プラザ薬局 吹田春日店

[表: https://prtimes.jp/data/corp/173337/table/2_1_0560ba2950b8ea4be9b3add92a32a439.jpg?v=202603170951 ]◆ プラザ薬局について

大阪府・京都府・兵庫県・東京都・埼玉県・神奈川県に調剤薬局47店舗とCSセンターを展開。主に医療モールという形で地域に医療を提供するとともに、医師の開業サポートを行う。1店舗あたりの処方箋受け付け枚数は平均で月約3,000枚で、日本トップクラス。

◆ 会社概要

企業名：株式会社プラザ薬局

代表取締役：小田典央

所在地：大阪府八尾市東本町3丁目5番3号

設立：1989年9月

業種：調剤薬局、介護・福祉用品の貸与、医療・介護・商業複合ビルの企画開発等

URL：https://www.plaza-pharmacy.co.jp/

内覧会・サイン会、オープン日の取材を希望のメディアの方は事前にお知らせください。