吹田市・桃山台に新たな医療モール誕生！3月28日(土)内覧会で元阪神・関本賢太郎氏サイン会開催
株式会社プラザ薬局（本社:大阪府八尾市、代表取締役:小田典央）は、2026年4月1日(水)に、大阪府吹田市の千里ニュータウン・桃山台に医療モール「吹田春日クリニックビル」をオープンします。第一弾として内科「吹田春日 ともの木 内科」と調剤薬局「プラザ薬局 吹田春日店」がオープンします。ほかの医療施設も順次開業予定です。
3月28日(土)には地域の方向けにビルの内覧会を開催、元プロ野球・阪神タイガース選手で野球解説者の関本賢太郎氏のサイン会を実施します（先着50名）。
ファミリー層が多い桃山台において、地域に必要とされる医療機関、日常的に健康相談ができる調剤薬局を整備し、地域のみなさまの健康づくりに貢献していきます。
◆ 内覧会&サイン会 概要
【吹田春日クリニックビル内覧会】
日時：3月28日(土)10:00-15:00
場所：ともの木 内科（心臓リハビリ体験会実施予定）
プラザ薬局 吹田春日店
【元阪神タイガース選手・プロ野球解説者 関本賢太郎氏サイン会】 ※先着50名限定
日時：3月28日(土)11:00-11:45
場所：プラザ薬局 吹田春日店
[表: https://prtimes.jp/data/corp/173337/table/2_1_0560ba2950b8ea4be9b3add92a32a439.jpg?v=202603170951 ]
◆ プラザ薬局について
大阪府・京都府・兵庫県・東京都・埼玉県・神奈川県に調剤薬局47店舗とCSセンターを展開。主に医療モールという形で地域に医療を提供するとともに、医師の開業サポートを行う。1店舗あたりの処方箋受け付け枚数は平均で月約3,000枚で、日本トップクラス。
◆ 会社概要
企業名：株式会社プラザ薬局
代表取締役：小田典央
所在地：大阪府八尾市東本町3丁目5番3号
設立：1989年9月
業種：調剤薬局、介護・福祉用品の貸与、医療・介護・商業複合ビルの企画開発等
URL：https://www.plaza-pharmacy.co.jp/
内覧会・サイン会、オープン日の取材を希望のメディアの方は事前にお知らせください。