高校生CEOが、大学受験で実現したArtivation！AI Dictionaryの力で、4ヶ月で０から慶應義塾大学経済学部に合格。

Artivation株式会社

Artivation株式会社（本社：東京都大田区、代表取締役社長 兼 CEO：中田 涼介）は、当社が提供する英語学習アプリ『AI Dictionary』を活用し、代表の中田本人が、約4ヶ月・125日間の学習によって慶應義塾大学経済学部A方式に合格したことをお知らせします。

今回の合格は、単なる短期集中による受験成功ではありません。

それは、Artivation株式会社が掲げるビジョンである

「望まないタスクをAIに委ね、人間が本当にやりたいこと、学ぶべきこと、創るべきことに集中できる社会をつくる」

という思想を、大学受験という極めて現実的な場において、初めて明確に体現した事例です。

当社はこれを、“第一のArtivation”であると位置づけています。

高校2年から高校3年10月まで、受験勉強はゼロ

代表の中田は、高校2年から高校3年10月まで、大学受験のための勉強を一切行っていませんでした。

その期間は、課外活動と起業に専念しており、実際にプロジェクト運営、企画立案、発信、プロダクト開発などに多くの時間を投じていました。

当初は、慶應義塾大学環境情報学部（SFC）のAO入試での進学を想定していましたが、2025年10月8日、不合格が判明。

そこから、慶應義塾大学経済学部A方式に向けた一般入試対策を、ゼロから開始しました。

しかし、10月8日時点での学力状況は、一般的な受験生の水準から見ても決して整っていたとは言えませんでした。

英語は、長文を十分に読める状態ではなく、

数学も、微積分、ベクトル、三角関数、方程式の応用など、多くの重要分野を十分に理解していない状態でした。

それでも、残された時間は125日。

この限られた時間の中で合格を実現するためには、従来型の暗記中心学習ではなく、本質理解に一点集中する学習設計が必要でした。

日本語訳に頼らず、英語を英語のまま理解する学習へ

その学習を支えたのが、Artivation株式会社が提供する英語学習アプリ『AI Dictionary』です。

『AI Dictionary』は、英語学習における

「調べる」「深める」「覚える」

という3ステップを、AIによって一気通貫で支援するアプリです。

今回の受験では、特に Native（英英）機能 が大きな役割を果たしました。

この機能は、単語を日本語に置き換えるのではなく、英語を英語のまま理解するための支援を行うものです。

代表の中田は、受験開始後最初の100日間で、

- Oxford English Dictionary（OED）1000ページの読破- 洋書約1000ページの読書- 『Focus Gold』数学 I・A・II・B・C のステップアップ問題・章末問題の完遂

に取り組みました。

この英語学習において一貫していたのは、一度も日本語訳に依存しないことでした。

OEDを読み進めながら、わからない語は『AI Dictionary』のNative機能で英英のまま確認し、語義・語感・ニュアンス・用法を理解する。

さらに洋書を読み、不明語をその都度同様に確認する。

この反復により、単語の和訳暗記ではなく、英語の意味空間そのものを直接理解する回路を形成していきました。

途中からは Financial Times や The Economist の読解にも着手し、英語を「受験科目」としてではなく、「そのまま読める情報媒体」として扱う段階にまで到達しました。

学習の途中で、アプリ自体も改良した

今回の挑戦で象徴的だったのは、代表の中田が単に『AI Dictionary』を利用しただけでなく、受験期間中に自らアプリを改良したことです。

英語を日本語に翻訳して理解するのではなく、英語を英語で理解することをよりスムーズに行うため、Native機能の整備・改善を進めました。

一般的な受験生であれば、限られた時間をすべて問題演習に充てるはずです。

しかし今回は、学習そのものを効率化するための仕組みづくりにも時間を投下しました。

一見すると遠回りに見えるこの行動こそが、Artivationの思想そのものです。

望まない作業を減らし、最も本質的な理解に集中するために、先に学習インフラを整える。

この発想が、125日という短期間の中での大幅な伸びを支えました。

最後の25日で、慶應義塾大学経済学部の過去問25年分を完遂

最初の100日間で、英語と数学の土台を本質理解ベースで一気に築いたあと、最後の25日間では、慶應義塾大学経済学部A方式の過去問25年分を解き切りました。

英語、数学、小論文という3科目に集中し、徹底的に本番仕様へ仕上げた結果、125日間で慶應義塾大学経済学部A方式に合格しました。

これは、単なる精神論による逆転ではありません。

- 暗記中心ではなく、本質理解中心で学習したこと- 日本語訳を挟まず、英語を英語のまま理解したこと- 学習の非本質的な負荷をAIで代替したこと- 必要な範囲に資源を集中投下したこと

これらを組み合わせた結果として生まれた、Artivationによる逆転合格です。

今回は、Artivationの「第一の実証」

Artivation株式会社は、

「Artivationによって、人類を真の知性文明にすること」

をビジョンに掲げています。

今回の大学受験における逆転合格は、その壮大なビジョンの中ではごく小さな一歩かもしれません。

しかし、AIによって不要な負荷を減らし、人間が本当に向き合うべき理解と思考に集中することで、従来では困難と思われていた成果を実現できることを示したという意味で、当社にとって大きな意味を持つ出来事です。

私たちは今回の事例を、Artivation Corp.にとっての第一のArtivationだと捉えています。

それは、ビジョンが理念として語られただけではなく、現実の成果として初めて明確に現れた瞬間だったからです。

今後はAI Dictionaryのユーザー獲得をさらに強化

今回の事例を通じて、当社は『AI Dictionary』が単なる辞書アプリではなく、

本質理解を加速させるAI教材であることを、より多くの方に知っていただきたいと考えています。

『AI Dictionary』は、

- 単語をその場で調べる- 理解を深める- 記録する- テストによって定着させる

という流れを一つのプロダクトの中で完結させます。

特に、英語を英語のまま理解する Native（英英）機能や、理解が曖昧な語だけを効率的に反復できるテスト機能は、受験生に限らず、英語を本質から学びたいすべての学習者にとって有効です。

今後は、今回の事例発信を一つの起点として、『AI Dictionary』のユーザー獲得をさらに進めてまいります。

慶應義塾大学経済学部で学び、さらに大きなArtivationへ

代表の中田は、2026年4月より慶應義塾大学経済学部に進学予定です。

今後は大学で経済学を本格的に学びながら、『AI Dictionary』の改善・発展に取り組むだけでなく、教育、学習、情報理解、意思決定、創造活動など、さまざまな領域においてArtivationを巻き起こしていくことを目指します。

今回の合格は、ゴールではありません。

むしろ、ここからが本当のスタートです。

大学受験という一つの舞台で、Artivationが実現可能であることは示されました。

次は、より大きな社会の中で、より多くの人に対して、Artivationを現実のものにしていきます。

『AI Dictionary』について

『AI Dictionary』は、検索・記録・テストの3機能をワンストップで提供するAI辞書アプリです。

検索（調べる）

入力言語を自動判定し、英→日、日→英、英→英に対応。

文脈に沿った意味提示、類義語の違い、語源、覚え方、例文なども確認できます。

記録（深める準備）

調べた語をフォルダー／ファイルで整理し、学習履歴として蓄積できます。

テスト（覚える）

記録した語を条件抽出し、ランダム出題や逆出題により効率的に定着させることができます。

提供形態・価格

提供：Web版／iOS版

価格：無料（検索100回まで）、月100円で無制限

アクセス

Web：https://ai-dictionary.artivation.ai/

iOS：https://apps.apple.com/us/app/artivation-app/id6744857621?uo=2

公式ホームページ：https://artivation.ai/products/ai-dictionary

代表コメント

「今回の合格は、私にとって単なる大学受験の成功ではありません。

Artivation Corp.が掲げるビジョンを、自分自身の受験という場で初めて明確に体現できた出来事でした。

私は高校2年から高校3年の10月まで、受験勉強をしていませんでした。

課外活動と起業に専念し、大学受験の王道ルートとはまったく異なる時間の使い方をしていました。

その中でSFCのAO入試に落ち、125日で一般入試を戦う必要が生まれました。

この状況で勝つには、不要な作業に時間を使う余裕はありませんでした。

だからこそ、AIに任せられるものはAIに任せ、人間である自分は本当に理解すべきことだけに集中する。

その思想を徹底しました。

『AI Dictionary』は、そのための道具として生まれたプロダクトです。

そして今回、それが実際に機能することを、自分自身の結果によって証明できたと思っています。

今回の合格は、私にとって第一のArtivationです。

しかし、これはまだ始まりにすぎません。

4月から慶應義塾大学経済学部で必死に学び、AI Dictionaryだけでなく、よりさまざまな領域でArtivationを巻き起こしていきます。」

- 中田 涼介（Artivation株式会社 代表取締役社長 兼 CEO）

注記

本プレスリリースは、代表個人の学習実践に基づく事例を紹介するものです。

学習成果には個人差があり、同様の結果を保証するものではありません。