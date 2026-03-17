より質の高い福祉サービス提供を目指し「権利擁護・ケア向上推進委員会」を設置、コンプライアンスチェック体制を強化

社会福祉法人 恵洋会

社会福祉法人恵洋会（所在地：千葉県長生郡睦沢町、理事長：山本宗大）は、ご利用者様へのより質の高いサービス提供と、組織運営の透明性・健全性向上を目指し、「権利擁護・ケア向上推進委員会」を設置しました。加えて、コンプライアンスチェック体制を一層強化し、両輪で福祉サービスの質の向上と適正な施設運営に取り組んでまいります。

権利擁護・ケア向上推進委員会とコンプライアンスチェックの概要

社会福祉法人恵洋会は、ご利用者様が安心して尊厳を持って生活できる環境を提供するため、「権利擁護・ケア向上推進委員会」を2025年9月に設置しました。本委員会は、効果的なケアの標準化を通じて、適切なケアの提供と法令遵守体制の維持を目的としています。

また、法人全体のコンプライアンスチェック強化の一環で、2025年11月には千葉県成田市で運営する介護医療院「千年希望の杜 成田」の内部監査を実施しました。これは法令等に基づくものではなく、法人独自の取り組みで、自らの業務運営を客観的に点検・評価し運営の適正化を図るものです。

実施の背景

恵洋会は、ご利用者様一人ひとりの「その人らしい生活」を支えるため、常にサービスの質の向上と安全な運営を追求しています。そのためには、単に法令を遵守するだけでなく、組織全体で継続的に業務を見直し、改善していく「マネジメントサイクル（PDCA）」を回すことが不可欠であると考え、これらの取り組みを実施しています。

また、2025年8月に公表した介護医療院「千年希望の杜 成田」での不適切事案を受け、具体的な再発防止策の策定とその運用状況の検証を確実なものとするためにもこれらの取り組みを積極的に進めています。

権利擁護・ケア向上推進委員会では、ご利用者様やご家族の視点を取り入れながら、より実効性のある再発防止策を策定し、ケアの質の向上に繋げることを目的としています。また、コンプライアンスチェックでは、行政の実地指導を待つのではなく、法人自らが定期的に運営状況をチェックすることで、いつ、誰に見られても適正な運営水準を維持し、サービスの均質化と信頼性の向上を図るために実施しています。

何か目立つ取り組みを行うだけでなく、地道な改善を積み重ねることで、ご利用者様が安心して利用できる施設であり続けることを目指してまいります。

委員会と内部監査の詳細

【権利擁護・ケア向上推進委員会】

設置日： 2025年10月1日

運営期間： 2026年10月まで（予定）

開催頻度： 月2回

対象範囲： 主に介護医療院「千年希望の杜 成田」の運営

委員構成： 恵洋会担当者、ご利用者様ご家族、成田市福祉部高齢者福祉課（オブザーバー）

主な取り組み：

・運営改善の実施計画に基づく進捗状況の確認

・家族委員の提案によるご利用者様・ご家族向けアンケート実施（ニーズの背景を把握し、相互理解の深化を目指す）

【コンプライアンスチェック】

実施日： 2025年11月18日（介護医療院「千年希望の杜 成田」）

実施体制： 本部職員1名、施設管理者等1名の2名体制。監査責任者は理事長。

監査方法：

・毎年度策定する「内部監査計画書」に基づき実施

・施設内のラウンド、業務担当者へのヒアリング、記録類の確認

・多岐にわたる監査項目（高齢者虐待予防・防止、身体拘束、衛生管理、事故対策、ハラスメント対策等の運営観点、介護報酬の適正な取得状況）

主な監査結果と改善：

・運営上必要な記録の不備への改善指摘→点検のルーティン化

・マニュアル化された業務の認識不足によるルールの不徹底→研修などの強化

今後の取り組み内容

権利擁護・ケア向上推進委員会は、毎月2回の会議を継続して開催し、2026年4月に半年間の結果を踏まえた中間評価を実施予定です。コンプライアンスチェックについては、介護医療院「千年希望の杜 成田」では当面毎年実施する方針で、次回は2026年9月～10月を予定しています。前回の反省を活かし、次回監査では職員への聞き取りを通じて、記録や書類作成の必要性やマニュアルの浸透度を測る項目を追加し、より実効性のある監査を目指します。



また、コンプライアンスチェックの結果から明らかになった「マニュアルやルールの必要性・重要性に対する認識不足」という課題に対し、研修内容を全面的に見直しました。今後は、「なぜ必要なのか、どうして重要なのか」を重点的に伝え、知識習得だけでなく深い理解を促す教育を繰り返し実施し、入職時研修にも組み込むことで、組織全体のコンプライアンス意識向上と運営の適正化を推進してまいります。

これら改善の取り組みの議事録については個人情報や秘匿性のない範囲で、行政機関からの求めに応じて公開するほか、取り組みの結果や実行計画表は積極的に公開していく予定です。

法人コメント

社会福祉法人恵洋会 理事長：山本宗大

この度、社会福祉法人恵洋会では、「権利擁護・ケア向上推進委員会」の設置、コンプライアンスチェックの実施についてご報告させていただきました。

私たちが目指すのは、ただ単にサービスを提供することに留まらず、「凡事徹底」を基本に、日々の業務を着実に、そして真摯に行うことです。

また、外部委員の皆様やご利用者様・ご家族の皆様からの貴重なご意見を真摯に受け止め、「継続的な改善の仕組み」を組織全体で持ち続けることを重要視しております。

今回の取り組みを通じて、職員一人ひとりが「当事者意識」を持ち、サービスの質の向上と透明性のある運営に努めてまいります。

今後も、ご利用者様が安心して健やかな日々を送れるよう、地域社会に貢献してまいります。

会社概要

法人名：社会福祉法人 恵洋会

所在地：千葉県長生郡睦沢町川島1458-1

理事長：山本宗大

設立：1995年11月17日

ホームページ：https://keiyou-kai.jp/