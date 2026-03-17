『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」が本日3月17日（火）より配信開始！

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株式会社カプコン


『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場、屈強な筋肉を活かして多様な投げ技・派生技を武器とするプロレスラー「アレックス」が、『ストリートファイター6』の3モード「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に本日参戦！



[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E1CxTGyPHo8 ]


「ワールドツアー」で師匠として登場する「アレックス」から、豪快な必殺技を伝授して貰えるぞ！　技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることができる。



■アレックスに出会うための前提条件


１.Chapter7-6（ノービスリーグ本戦）をクリアする。


２.“OTHER DAYS”メニューに追加される「レッスルメトロ」をチェックする。




ワールドツアーで彼から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう！






「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたアレックスのストーリーも必見！　対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう！





また、配信と同時にアレックスの「Outfit 2」も購入可能だ。『ストリートファイターIII: New Generation』でお馴染み、緑のオーバーオールと赤いバンダナ姿で対戦相手を投げ飛ばせ！


※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。




そして、プロレス界のスーパースターである「ケニー・オメガ」がアレックスのモーションキャプチャー撮影した際のメイキング映像を公開中！　彼の代表的な技が決まる瞬間をお見逃しなく！


[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cXPnR38YjPM ]

全キャラクター対象のバトルバランス調整を実施！

バトルバランス調整を実施！　詳細はバックラーズブートキャンプ内のパッチノートからチェックしよう。




▼バトル調整リスト


https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/battle_change



▼アップデートのお知らせはこちら


https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/information/detail/update20260317



「JAM Project」とのコラボ曲、コラボコンテンツも配信開始！



数々のアニソンを手掛けた大人気ユニット「JAM Project」とのコラボによるオリジナル楽曲「GO!ALEX ～希望誕生～」もゲーム内に実装！



『ストリートファイター6』チーム描き下ろしの特別コラボロゴや「JAM Project」のロゴを使用したアバター衣装を無料で手に入れるチャンスだ！　詳しくはゲーム内NEWSをチェック！




■コラボアイテム配布期間


　2026年3月17日（火）～2027年3月17日（水）15:59まで


「ディージェイ」と「エレナ」のOutfit 4も本日配信！



夏をテーマにした「ディージェイ」「エレナ」の水着コスチュームOutfit 4も本日配信！　


[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6uyM6dTLK3E ]

夏を思わせる衣装を身にまとって、世界中のプレイヤーと熱い対戦で盛り上がろう！


「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが開催中！



「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが本日より開催！　コラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に特別なコラボアイテムをプレゼント！


ゲーム内NEWSに添付されているアイテムを漏らさずゲットしよう！



https://x.com/StreetFighterJA/status/2033377903149478204



【コラボ期間】


　2026年3月17日（火）～2026年4月15日（水）14:59まで



また、期間中は「バトルハブ」が専用の内装へと変化し、近日中に投票イベントも開催予定だ。ロックマンの世界に浸りながらイベントを楽しもう！


「アレックス」の参戦を記念したSNSキャンペーンも本日より開催！



「アレックス」の配信開始を記念して、「アレックス」のグラフィティアートを使ったアクリルパネルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催！　


参加方法は「ストリートファイター / STREET FIGHTER」（@StreetFighterJA）、「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）２つのXアカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストするだけ。　


フォロー＆リポストしてレアアイテムを手に入れよう！　


　


■キャンペーンサイト


https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260317/alex-cp/



■キャンペーン期間


2026年3月17日（火）～3月30日（月） 13:00まで



■賞品


・「アレックス」グラフィティアート アクリルパネルスタンド(非売品) 　10名様




※画像はイメージです。


賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。



■参加方法


１.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」Xアカウント(@StreetFighterJA)


　「ストリートファイター６ 広報部」Xアカウント(@SF6_PR) 両方のアカウントをフォロー


２.キャンペーン対象ポストをリポスト


※当選された方には「ストリートファイター６ 広報部」(@SF6_PR) よりXのダイレクトメッセージをお送りします。



商品概要




「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。



■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション


■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


　・ダウンロード版：7,990円（税込）


　・パッケージ版：8,789円（税込）　


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）





■商品名：ストリートファイター6


■プラットフォーム：


Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam


■発売日：好評発売中


■価格：


・ダウンロード版：4,990円（税込）


■CEROレーティング：Ｃ


■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）



最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。


■公式サイト： https://www.streetfighter.com/6/ja-jp


■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA(https://x.com/StreetFighterJA)



※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。


※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。



■コピーライト：(C)CAPCOM