『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」が本日3月17日（火）より配信開始！

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『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場、屈強な筋肉を活かして多様な投げ技・派生技を武器とするプロレスラー「アレックス」が、『ストリートファイター6』の3モード「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に本日参戦！

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E1CxTGyPHo8 ]

「ワールドツアー」で師匠として登場する「アレックス」から、豪快な必殺技を伝授して貰えるぞ！ 技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることができる。

■アレックスに出会うための前提条件

１.Chapter7-6（ノービスリーグ本戦）をクリアする。

２.“OTHER DAYS”メニューに追加される「レッスルメトロ」をチェックする。

ワールドツアーで彼から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう！

「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたアレックスのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう！

また、配信と同時にアレックスの「Outfit 2」も購入可能だ。『ストリートファイターIII: New Generation』でお馴染み、緑のオーバーオールと赤いバンダナ姿で対戦相手を投げ飛ばせ！

※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。

そして、プロレス界のスーパースターである「ケニー・オメガ」がアレックスのモーションキャプチャー撮影した際のメイキング映像を公開中！ 彼の代表的な技が決まる瞬間をお見逃しなく！

全キャラクター対象のバトルバランス調整を実施！

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cXPnR38YjPM ]

バトルバランス調整を実施！ 詳細はバックラーズブートキャンプ内のパッチノートからチェックしよう。

▼バトル調整リスト

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/battle_change

▼アップデートのお知らせはこちら

https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/information/detail/update20260317

「JAM Project」とのコラボ曲、コラボコンテンツも配信開始！

数々のアニソンを手掛けた大人気ユニット「JAM Project」とのコラボによるオリジナル楽曲「GO!ALEX ～希望誕生～」もゲーム内に実装！

『ストリートファイター6』チーム描き下ろしの特別コラボロゴや「JAM Project」のロゴを使用したアバター衣装を無料で手に入れるチャンスだ！ 詳しくはゲーム内NEWSをチェック！

■コラボアイテム配布期間

2026年3月17日（火）～2027年3月17日（水）15:59まで

「ディージェイ」と「エレナ」のOutfit 4も本日配信！

夏をテーマにした「ディージェイ」「エレナ」の水着コスチュームOutfit 4も本日配信！

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6uyM6dTLK3E ]

夏を思わせる衣装を身にまとって、世界中のプレイヤーと熱い対戦で盛り上がろう！

「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが開催中！

「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが本日より開催！ コラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に特別なコラボアイテムをプレゼント！

ゲーム内NEWSに添付されているアイテムを漏らさずゲットしよう！

https://x.com/StreetFighterJA/status/2033377903149478204

【コラボ期間】

2026年3月17日（火）～2026年4月15日（水）14:59まで

また、期間中は「バトルハブ」が専用の内装へと変化し、近日中に投票イベントも開催予定だ。ロックマンの世界に浸りながらイベントを楽しもう！

「アレックス」の参戦を記念したSNSキャンペーンも本日より開催！

「アレックス」の配信開始を記念して、「アレックス」のグラフィティアートを使ったアクリルパネルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催！

参加方法は「ストリートファイター / STREET FIGHTER」（@StreetFighterJA）、「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）２つのXアカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストするだけ。

フォロー＆リポストしてレアアイテムを手に入れよう！

■キャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260317/alex-cp/

■キャンペーン期間

2026年3月17日（火）～3月30日（月） 13:00まで

■賞品

・「アレックス」グラフィティアート アクリルパネルスタンド(非売品) 10名様

※画像はイメージです。

賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

■参加方法

１.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」Xアカウント(@StreetFighterJA)

「ストリートファイター６ 広報部」Xアカウント(@SF6_PR) 両方のアカウントをフォロー

２.キャンペーン対象ポストをリポスト

※当選された方には「ストリートファイター６ 広報部」(@SF6_PR) よりXのダイレクトメッセージをお送りします。

商品概要

「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。

■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：7,990円（税込）

・パッケージ版：8,789円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

■商品名：ストリートファイター6

■プラットフォーム：

Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam

■発売日：好評発売中

■価格：

・ダウンロード版：4,990円（税込）

■CEROレーティング：Ｃ

■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）

最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。

■公式サイト： https://www.streetfighter.com/6/ja-jp

■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA(https://x.com/StreetFighterJA)

※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。

※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。

■コピーライト：(C)CAPCOM