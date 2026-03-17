『ストリートファイター6』Year 3追加キャラクター第3弾「アレックス」が本日3月17日（火）より配信開始！
『ストリートファイターIII: New Generation』で主人公として初登場、屈強な筋肉を活かして多様な投げ技・派生技を武器とするプロレスラー「アレックス」が、『ストリートファイター6』の3モード「ワールドツアー」「バトルハブ」「ファイティンググラウンド」に本日参戦！
[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=E1CxTGyPHo8 ]
「ワールドツアー」で師匠として登場する「アレックス」から、豪快な必殺技を伝授して貰えるぞ！ 技を学ぶだけでなく、プレゼントやミッションを通じて絆を深めることができる。
■アレックスに出会うための前提条件
１.Chapter7-6（ノービスリーグ本戦）をクリアする。
２.“OTHER DAYS”メニューに追加される「レッスルメトロ」をチェックする。
ワールドツアーで彼から教わった新技やエモートを「バトルハブ」に持ち込んで世界中のファイターと切磋琢磨しよう！
「ファイティンググラウンド」では、アーケードモードに追加されたアレックスのストーリーも必見！ 対戦相手とバーサスやランクマッチでの駆け引きを楽しもう！
また、配信と同時にアレックスの「Outfit 2」も購入可能だ。『ストリートファイターIII: New Generation』でお馴染み、緑のオーバーオールと赤いバンダナ姿で対戦相手を投げ飛ばせ！
※「ワールドツアー」で一定条件をクリアすることでも「Outfit 2」を入手できます。
そして、プロレス界のスーパースターである「ケニー・オメガ」がアレックスのモーションキャプチャー撮影した際のメイキング映像を公開中！ 彼の代表的な技が決まる瞬間をお見逃しなく！
[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=cXPnR38YjPM ]
全キャラクター対象のバトルバランス調整を実施！
バトルバランス調整を実施！ 詳細はバックラーズブートキャンプ内のパッチノートからチェックしよう。
▼バトル調整リスト
https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/battle_change
▼アップデートのお知らせはこちら
https://www.streetfighter.com/6/buckler/ja-jp/information/detail/update20260317
「JAM Project」とのコラボ曲、コラボコンテンツも配信開始！
数々のアニソンを手掛けた大人気ユニット「JAM Project」とのコラボによるオリジナル楽曲「GO!ALEX ～希望誕生～」もゲーム内に実装！
『ストリートファイター6』チーム描き下ろしの特別コラボロゴや「JAM Project」のロゴを使用したアバター衣装を無料で手に入れるチャンスだ！ 詳しくはゲーム内NEWSをチェック！
■コラボアイテム配布期間
2026年3月17日（火）～2027年3月17日（水）15:59まで
「ディージェイ」と「エレナ」のOutfit 4も本日配信！
夏をテーマにした「ディージェイ」「エレナ」の水着コスチュームOutfit 4も本日配信！
[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=6uyM6dTLK3E ]
夏を思わせる衣装を身にまとって、世界中のプレイヤーと熱い対戦で盛り上がろう！
「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが開催中！
「流星のロックマン」シリーズと「ロックマンエグゼ」シリーズとのコラボイベントが本日より開催！ コラボ期間内にログインしたプレイヤー全員に特別なコラボアイテムをプレゼント！
ゲーム内NEWSに添付されているアイテムを漏らさずゲットしよう！
https://x.com/StreetFighterJA/status/2033377903149478204
【コラボ期間】
2026年3月17日（火）～2026年4月15日（水）14:59まで
また、期間中は「バトルハブ」が専用の内装へと変化し、近日中に投票イベントも開催予定だ。ロックマンの世界に浸りながらイベントを楽しもう！
「アレックス」の参戦を記念したSNSキャンペーンも本日より開催！
「アレックス」の配信開始を記念して、「アレックス」のグラフィティアートを使ったアクリルパネルスタンドが抽選で当たるキャンペーンを開催！
参加方法は「ストリートファイター / STREET FIGHTER」（@StreetFighterJA）、「ストリートファイター６ 広報部」（@SF6_PR）２つのXアカウントをフォローしてキャンペーンポストをリポストするだけ。
フォロー＆リポストしてレアアイテムを手に入れよう！
■キャンペーンサイト
https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260317/alex-cp/
■キャンペーン期間
2026年3月17日（火）～3月30日（月） 13:00まで
■賞品
・「アレックス」グラフィティアート アクリルパネルスタンド(非売品) 10名様
※画像はイメージです。
賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。
■参加方法
１.「ストリートファイター / STREET FIGHTER」Xアカウント(@StreetFighterJA)
「ストリートファイター６ 広報部」Xアカウント(@SF6_PR) 両方のアカウントをフォロー
２.キャンペーン対象ポストをリポスト
※当選された方には「ストリートファイター６ 広報部」(@SF6_PR) よりXのダイレクトメッセージをお送りします。
商品概要
「Year 1キャラクターパス」「Year 2キャラクターパス」と、Year 2までの追加されたステージ4種&初期キャラクター18体のOutfit 1カラー3-10を含めたDLCを同梱したボリューム満点なエディションです。
■商品名：ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション
■プラットフォーム：Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：7,990円（税込）
・パッケージ版：8,789円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
■商品名：ストリートファイター6
■プラットフォーム：
Nintendo Switch 2 、PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Steam
■発売日：好評発売中
■価格：
・ダウンロード版：4,990円（税込）
■CEROレーティング：Ｃ
■プレイ人数：1～2人（オフラインの場合）｜2～16人（オンラインの場合）
最新情報は公式サイト・公式SNSにて随時お知らせいたします。
■公式サイト： https://www.streetfighter.com/6/ja-jp
■公式Xアカウント：https://x.com/StreetFighterJA(https://x.com/StreetFighterJA)
※本文中に表示されている価格はすべて希望小売価格です。
※PS4版の『ストリートファイター6』は「PS5版無料アップグレード対応」です。
■コピーライト：(C)CAPCOM