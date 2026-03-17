『白猫プロジェクト NEW WORLD′S』新イベント「こねくりあいらんど　～呪われし武器の章～」開催！

株式会社コロプラ

株式会社コロプラ（代表取締役社長 上席執行役員 CEO：宮本貴志、本社：東京都港区、以下「コロプラ」）は、スマートフォン向け本格3DアクションRPG『白猫プロジェクト NEW WORLD'S（以下、『白猫』）』において、本日2026年3月17日（火）より新イベント「こねくりあいらんど ～呪われし武器の章～」を開催しております。

【イベントPV】https://youtu.be/Lq7HxjyUK48(https://youtu.be/Lq7HxjyUK48)

本イベントでは、調査のため島に向かったコルネ（CV：小原好美）、ルグノス（CV：河西健吾）とディアイゼ・ガラティナ（CV：水野朔）が、使うと武器が呪われるルーンの謎を追い、奮闘する物語をお楽しみいただけます。イベントでは2種類の武器が入手できますので、イベントを通じて強化してお楽しみください。

本日より開催のキャラガチャには、コルネ、ディアイゼの2人が登場しております。

『白猫』公式ストアでは、イベントの開催を記念して、「新イベントキャラ保証」が付いたお得な「プレミアムジュエルパック」や、通常サイズより大きいスタンプがついた「BIGスタンプ付きジュエルパック」などを販売しております。

また、『白猫』公式Xではリプライやリポストでご参加いただけるキャンペーンを実施しております。対象のポストに対して、リプライしていただいた方の中から抽選で各20名様にアクリルキーホルダー（全2種）を、リポストしていただいた方の中から抽選で10名様にギフトカードを、プレゼントいたします。

さらに、2026年9月26日（土）には今年迎える12周年を記念したコンサートの開催が決定しております。チケットなどの詳細は追って公開いたします。

■「こねくりあいらんど ～呪われし武器の章～」開催！

●イベントPV

https://youtu.be/Lq7HxjyUK48

●あらすじ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Lq7HxjyUK48 ]

使うと武器が呪われるルーンの謎を追い

＜太陽と蛇の民の里＞を訪れたコルネとディアイゼ。

しかし二人の武器も呪われてしまい、ルグノスは分裂！

ガラティナの魂も剣の中に閉じ込められて……！？

●開催期間

2026年3月17日（火）16：00～4月17日（金）15：59 予定

■武器を強化しよう！

本イベントでは武器「＜折刃＞ルグノS」「魔剣ナーゲルリング」が入手できます。これらの武器を装備して、ストーリークエストを有利に進めましょう。イベント内のクエストで手に入る「浄化のパワー」を集めて、「進化」して戦ってみましょう。

〇キャラガチャ登場キャラクター

コルネ（CV：小原好美）

呪いはびこる島にやってきた武器屋の娘。

増えちゃったルグノS（CV：河西健吾）にペースが乱れがち。

ディアイゼ（CV：水野朔）

＜赫鉄の勇者＞と魔法使いの少女のタッグ。

溢れる正義感とたくましい太ももで悪を討つ。

●開催期間

2026年3月17日（火）16：00～3月31日（火）15：59 予定

※これらのキャラクターは★4と★5で登場いたします。

※★はレア度を指します。

※画像は開発中のものを含みます。

※詳細はゲーム内のお知らせをご覧ください。

■『白猫』公式ストアにてお得なジュエルパックを販売中！

アプリペイの『白猫』公式ストアでは様々なジュエルパックを販売しております。ゲーム内で購入するよりもお得にジュエルをご購入いただけます。下記記載の他にも商品をご用意しております。各ジュエルパックの詳細は、『白猫』公式ストアをご確認ください。

●『白猫』公式ストア

https://app-pay.jp/app/shironeko-project

●販売期間

2026年3月17日（火）16：00～3月31日（火）15：59 予定

プレミアムジュエルパック

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「新イベントキャラ保証」など

※このほかにも様々なアイテムが含まれます。

ジュエルパックPlus（3回まで購入可能）

価格：10,000円（税込）

内容物：「ジュエル」675個、「無償ジュエル」65個、「メモリアルソード」 など

※このほかにも様々なアイテムがついてきます。

BIGスタンプ付きジュエルパック

価格：3,600円（税込）

内容物：「ジュエル」240個、「無償ジュエル」24個、「BIGスタンプ」2個、「EXルーン」2個

■公式Xにて「春爛漫！Wチャンスキャンペーン」開催中！

『白猫』公式Xでは、本イベント開催を記念したキャンペーンを実施しております。公式Xのアカウントをフォローのうえ、対象のポストにリプライまたはリポストでご参加いただくと、抽選で合計50名様に賞品をプレゼントいたします。

（１）対象ポストへのリプライで、アクリルキーホルダーを計40名様（全2種／各20名様）にプレゼント

（２）対象ポストのリポストで、ギフトカードを10名様にプレゼント

※キャンペーンの詳細は『白猫』公式X（@wcat_project）をご確認ください。

■株式会社アイムビレッジ主催の12周年記念コンサート開催決定！

日頃より応援してくださっている皆さまのおかげで、『白猫』は2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。12周年記念コンサートを、アイムビレッジが主催する「Game Symphony Japan」第63回公演として、2026年9月26日（土）にミューザ川崎シンフォニーホールにて開催することが決定いたしました。詳細は株式会社アイムビレッジ公式X（@AimVil_MusicDiv）や『白猫』公式X（@wcat_project）などでお知らせいたします。

【公演名】Game Symphony Japan 63rd コンサート

白猫プロジェクト NEW WORLD'S ～12th Anniversary～

【開催日】2026年9月26日（土）

【会場】ミューザ川崎シンフォニーホール

【主催】株式会社アイムビレッジ

【『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』 基本情報】

『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』は、簡単操作で楽しめる本格3DアクションRPGです。バトルや街づくりのほか、最大4人で遊べるリアルタイム通信バトルを搭載。バトルシステム「スキルコンビネーション」で、よりスピーディなアクションとスキルやキャラクターの組み合わせをお楽しみいただけます。壮大な冒険のストーリーを中心にゲームが展開していく、新たな王道RPGをスマートフォンで実現。

2026年7月14日（火）に12周年を迎えます。

◆アプリ名：白猫プロジェクト

◆価格：アイテム課金制

◆ダウンロードページ：https://colopl.co.jp/app/rd/pr/?/snn/1yt9fywd/

◆公式サイト：https://colopl.co.jp/shironekoproject/

◆公式X：https://x.com/wcat_project

【株式会社コロプラ 会社概要】

コロプラは、ジャンルにとらわれない多種多様なモバイルゲームを提供しています。世界初の位置ゲー*『コロニーな生活』をはじめ、本格アクションRPG『白猫プロジェクト』や生成AIを活用した『神魔狩りのツクヨミ』など、「Entertainment in Real Life」というミッションのもと、最新のテクノロジーを活用した新しいエンターテインメントの創出に取り組んでいます。

社名 ：株式会社コロプラ

所在地 ：東京都港区赤坂9-7-2 ミッドタウン・イースト5F・6F

設立 ：2008年10月1日

代表者 ：代表取締役社長 上席執行役員 CEO 宮本貴志

事業内容：モバイルゲーム、コンシューマーゲームの開発・提供／XR、メタバース、ブロックチェーンゲームの開発・提供／ライブ・エンターテインメント周辺事業およびサービスの提供／国内外の未上場企業への投資およびファンド運用

コーポレートサイト：https://colopl.co.jp/

公式X：https://x.com/colopl_pr

公式Facebook：https://www.facebook.com/coloplinc/

公式Linkedin：https://www.linkedin.com/company/colopl-inc-/posts/?feedView=all

*位置ゲー、コロプラおよびコロプラロゴは株式会社コロプラの登録商標であり、世界初表記は自社調査に基づきます。

(C)COLOPL, Inc.

※コロプラおよびコロプラロゴは、株式会社コロプラの登録商標です。

※YouTubeは Google LLC の商標です。

※その他すべての商標は、各々の所有者の商標または登録商標です。

※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。