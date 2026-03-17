コムニコが開発・提供するSNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」が、Xで画像と動画を組み合わせた投稿ができるようアップデート

株式会社ラバブルマーケティンググループ

株式会社ラバブルマーケティンググループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：林雅之、証券コード：9254）の子会社で、企業のSNSマーケティングを支援する株式会社コムニコ（本社：東京都港区、代表取締役：長谷川 直紀、以下 コムニコ）は、自社で開発・提供するSNS運用効率化ツール「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」において、X（旧 Twitter）の画像と動画を組み合わせた投稿ができるように機能をアップデートいたしました。

アップデート以前は、X投稿に挿入できるメディアは「画像のみ」または「単一の動画のみ」でしたが、今回の機能アップデートにより、4点までの複数の画像や動画、アニメーションGIFを組み合わせた投稿を作成できるようになりました。視覚的なインパクトをより強め、一層ユーザーの目に留まりやすいX投稿を行うことが可能になります。

コムニコは今後も、企業・団体のSNS運用において、マーケティング活動の成果の最大化および効率的な運用を実現すべく、新サービスの開発やサービスのアップデートといった取り組みに努めてまいります。

PR TIMES STORY「コムニコ マーケティングスイート」の開発ストーリー記事を公開しています。システムエンジニアの開発へのこだわりや、契約いただいているお客様へのサポート担当者の想いなどをご紹介しています。ぜひご覧ください。

SNS運用の『半自動化』を目指し、成果につながるツールに成長させる ～SNS運用効率化ツール「コムニコ マーケティングスイート」のストーリー～(https://prtimes.jp/story/detail/0bKvdntjD3r)

「comnico Marketing Suite（コムニコ マーケティングスイート）」について

「コムニコ マーケティングスイート」は、コムニコ自社開発のもと2012年に提供を開始し、投稿機能、分析機能、コメント管理機能を有する、企業のSNSアカウント（X、Instagram、TikTok、Facebook）での投稿管理や効果測定にかける作業を大幅に軽減するSaaS型ツールです。企業のSNS担当者様、広告代理店・制作会社様などにご利用いただいております。なお「コムニコ マーケティングスイート」は、プラットフォーム各社にサービス内容の承認を受け、最新の公式APIに対応しています。

製品URL：https://www.comnico.jp/products/cms/jp

コムニコ マーケティングスイートの主要機能

●予約投稿・投稿管理

公開日時を指定して予約できるだけではなく、見栄えをチェックできるレビュー機能や、承認フロー設定も可能です。

詳細：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/functions/post-reserve-management

対象SNS：

●自社アカウント分析

各SNSのインサイトをわかりやすいシンプルな画面で表示し、自動レポート出力機能で簡単にレポートも作成できます。

詳細：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/functions/analytics

対象SNS：

●競合アカウント分析

ベンチマークアカウントのフォロワー数推移や反応数など、様々な数値をチェックできます。

詳細：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/functions/analytics_comparison

対象SNS：

●コメント管理

登録したすべてのSNSへのメッセージやコメントを、ひとつの受信ボックスで時系列順に表示し、確認できます。 ※当機能は有料オプションです。

詳細：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/functions/monitoring-management

対象SNS：

●Intagram口コミ分析

指定したキーワードを含む投稿を自動で収集し、投稿数の推移や反応数、投稿一覧、頻出単語などを表示します。 ※当機能は有料オプションです。

詳細：https://www.comnico.jp/products/cms/jp/functions/analytics_keyword

対象SNS：

株式会社コムニコについて

2008年11月設立。大手企業を中心に約3,000件（2013年4月から2025年10月までの累計）の開設・運用支援を実施しています。豊富なノウハウを生かして、戦略策定からアカウント開設、運用（投稿コンテンツ作成、コメント対応、レポート作成など）、効果検証までワンストップでサービスをご提供いたします。また、培った知見をもとに、SNSアカウントの運用管理が効率よくできるSaaS型ツールやSNSキャンペーンツールを開発、提供しています。

URL：https://www.comnico.jp/

株式会社ラバブルマーケティンググループについて

「人に地球に共感を」をパーパスとし、現代の生活者の情報消費行動に寄り添う共感を重視した愛されるマーケティング（Lovable Marketing）を推進するマーケティング企業グループです。「最も愛されるマーケティンググループを創る」をグループミッションに、マーケティングの運用領域を主軸として事業展開をしています。

URL：https://lmg.co.jp/

※記載されている会社名、製品・サービス名は、各社の登録商標または商標です。