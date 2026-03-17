石井食品、ゲーム業界と初コラボ　ミートボール×『トライアングルストラテジー』で作中料理の再現レシピ公開　豪華賞品が当たるSNS投稿キャンペーンも本日より開始

石井食品株式会社

無添加調理※¹で商品作りを進めている石井食品株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長執行役員：石井智康、以下、「石井食品」）は株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司、以下、「スクウェア・エニックス」）とコラボレーションし、同社好評発売中のタクティクスRPG『トライアングルストラテジー（TRIANGLE STRATEGY）』の発売4周年を記念して、ゲーム内に登場する料理「お肉がゴロゴロみんな大満足。心も温まるミートボールシチュー」を再現したコラボレシピを公開しました。

本日より、コラボレシピに沿って料理を作り写真や動画をXに投稿すると、抽選で石井食品商品の詰め合わせとゲーム『トライアングルストラテジー』（ダウンロード版）が当たるSNS投稿キャンペーンも開始します。

※1当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

■ゲーム内の料理を再現したコラボレシピ

本レシピは、石井食品の『トライアングルストラテジー』好きの社員が、ゲームの世界観を大切にしながら再現したものです。料理の見た目だけでなく、食器や盛り付けのイメージにもこだわり、作品の雰囲気を食卓でも楽しめるよう仕上げました。

今回公開したのは、ゲーム内に登場する料理「お肉がゴロゴロみんな大満足。心も温まるミートボールシチュー」を再現したレシピです。石井食品のロングセラー商品である「1.5倍ミートボール」（通常サイズのイシイのおべんとクンミートボールでも調理可能）を使用することで、家庭でも手軽にゲームの世界観を楽しめるレシピとなっています。作り方を紹介する動画を石井食品の公式YouTubeチャンネルで公開しています。あわせて、レシピサイト「おイシイくらし」では写真付きでレシピを紹介しています。

また、『トライアングルストラテジー』の公式Xアカウントでは、キャラクターたちがレシピの詳細を紹介するコラボレシピイラスト（イラスト：長谷川 靖）も公開しています。

【石井食品レシピ制作担当 顧客サービス部 阿部 コメント】

石井食品の社員として、そして一人の『トライアングルストラテジー』ファンとして、本コラボに携われたことを心から光栄に思います。ノゼリア大陸で起こる塩と鉄を巡る争いの最中、セレノアとフレデリカが食卓を囲むひと時は、プレイヤーの心をも温める印象的なシーンでした。今回のレシピ制作では、物語の鍵となる「塩」の貴重さと、弊社のこだわりである「素材本来の味」の融合を重視しています。ご家庭でも手軽に再現できるレシピですので、ゴロッとしたミートボールシチューを食べながらあの「天秤の苦悩」や「メディナのTP回復に救われた記憶」をぜひ思い出してください。そして熱く『トライアングルストラテジー』を布教していただければトラストファンとして幸いです。

【コラボレシピ 作り方解説】

■石井食品公式YouTubeチャンネル：https://youtu.be/T7e-YVuMQks

■石井食品レシピサイト「おイシイくらし」 ：https://style.ishiifood.co.jp/?post_type=recipe&p=9365(https://style.ishiifood.co.jp/?post_type=recipe&p=9365)

再現レシピ「お肉がゴロゴロみんな大満足。心も温まるミートボールシチュー」の盛り付けイメージ

【コラボレシピイラスト】

■抽選で豪華賞品が当たるSNS投稿キャンペーンを実施

コラボレシピイラスト（イラスト：長谷川 靖）

コラボレシピの公開を記念し、本日より抽選で豪華賞品が当たるSNS投稿キャンペーンを開始しました。

石井食品公式Xアカウント（@ishii_official）と『トライアングルストラテジー』公式Xアカウント（@TRST_PR）をフォローし、コラボレシピに沿って料理を作り、「#イシイとトラストのコラボレシピ」を付けてXに投稿すると抽選で40名様にと石井食品商品の詰め合わせと『トライアングルストラテジー』（ダウンロード版）のセットをプレゼントします。

本キャンペーンでは、実際に料理を作り、投稿していただくことで、ゲームの世界観を楽しみながら食体験をSNS上で共有していただくとともに、フォロワーの皆さまによる投稿を通じてコラボの楽しさを広げていくことを目的としています。

SNS投稿キャンペーン画像

【キャンペーンの実施期間】

2026年3月17日（火）～4月8日（水）23:59 まで

■コラボレシピに使用している「1.5倍ミートボール」について

人気のおべんとクンミートボールの1.5倍サイズです。肉は、国産若鶏を100％使用。卵・乳成分を使わずに作りました。素材の本来の味がしっかり味わえるトマトソース味です。

・商品名：おべんとクン1.5倍ミートボール （冷蔵品）

・メーカー希望小売価格：210円（税込）

・石井食品公式 無添加調理専門店「イシイのオンラインストア」商品ページ：https://shop.directishii.net/shop/g/g8210418/?utm_source=bc&utm_medium=referral&utm_campaign=15meat(https://shop.directishii.net/shop/g/g8210418/?utm_source=bc&utm_medium=referral&utm_campaign=15meat)

おべんとクン1.5倍ミートボール パッケージ画像

【株式会社スクウェア・エニックスについて】

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IP の代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,500 万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2 億700 万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）

※SQUARE ENIX およびSQUARE ENIX ロゴ、ドラゴンクエスト／DRAGON QUEST、ファイナルファンタジー／

FINAL FANTASY、トゥームレイダー／TOMB RAIDER、スペースインベーダー／SPACE INVADERS、その他の社名、商品名は、日本およびその他の国におけるスクウェア・エニックス・グループの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

【石井食品について】

石井食品は1945年に創業し、翌年食品会社として佃煮製造を開始しました。「真（ほんとう）においしいものをつくる～身体にも心にも未来にも～」を企業理念に、無添加調理（※）・国産素材を中心とした加工食品の製造販売を行っています。2025年に創業80周年を迎え、当時から変わらない“誠実なものづくり”を基軸に、さらなる地域共創型商品の展開を目指し、これからも、おいしさはもちろんのこと、安心・安全にもこだわった商品をお届けすることで、お客様に笑顔をお届けしてまいります。※当社での製造過程においては食品添加物を使用しておりません。

(会社概要)

■名称 :石井食品株式会社（法人番号7040001016687）

■所在地 :〒273-8601 千葉県船橋市本町 2-7-17

■代表者 :代表取締役社長執行役員 石井智康

■設立 :1945 年(昭和 20 年)5 月

■資本金 : 9億1,960万円

(関連リンク)

■石井食品公式ホームページ :https://www.ishiifood.co.jp/

■石井食品公式 X: https://x.com/ishii_official

■石井食品公式 Facebook :https://www.facebook.com/ishiifood.co.jp

■石井食品公式 Instagram :https://www.instagram.com/ishii_official/

■石井食品公式 note :https://note.com/directishii

■石井食品公式 YouTube :https://www.youtube.com/c/ishiifood_official

■石井食品公式 無添加調理専門店「イシイのオンラインストア」:https://shop.directishii.net/