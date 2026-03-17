女性リーダーがキャリア途中で減少する「水漏れパイプライン現象」の解消へ　女性「部長」を阻む壁を他流試合で突破する『越境型女性シニアマネジャー育成コース』第2期募集開始

アルー株式会社

社会人向け教育サービスの提供を行うアルー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：落合文四郎、証券コード：7043、以下：「当社」）は、企業・業界の垣根を越えて集まった女性管理職（課長クラス）が上級管理職（部長）を目指す「越境型女性シニアマネジャー育成コース」の第2期募集を開始しました。

https://service.alue.co.jp/training/cross-border-female-senior-manager-training-course-2026(https://service.alue.co.jp/training/cross-border-female-senior-manager-training-course-2026)



■開発背景

日本企業では女性管理職の登用が進んでいるものの、その多くは課長クラスにとどまり、部長以上の女性は依然として少ないのが現状です。内閣府の男女共同参画白書（2024年）によると、民間企業における女性割合は係長級24.4％、課長級15.9％、部長級9.8％となっており、役職が上がるほど女性割合は低くなる傾向があります。

こうしたキャリアの途中段階で女性リーダーが減少する「水漏れパイプライン現象」は日本企業における女性活躍推進の大きな課題となっており、その要因の一つとして、社内にロールモデルとなる女性管理職が少ないことがあげられます。特に部長職以上では女性役職者自体が少なく、「目指したいが自分には難しいのではないか」と感じてしまうケースも少なくありません。

こうした課題を受けて、当社は、企業や業界の枠を越えた越境学習（他流試合）によって視野を広げ、次のキャリアステージを担う女性リーダー育成を目的とした本プログラムを開発しました。

■本プログラムの特徴

本プログラムは、3つの要素を通じて女性管理職の視座を高め、リーダーシップ強化を支援します。

１.異業種のエース級女性リーダーとの議論・交流

―社内の常識に捉われない「広い視野」と、社外の「ネットワーク」を得られます。

２.協力企業のリアルな経営課題解決にチームで挑戦

―正解のない問いに挑む「修羅場」が、コンフォートゾーンからの脱却を促します。

３. 他社で活躍する現役女性役員・部長経験者によるメンタリング

―社内では相談しにくいキャリアの悩みを解消するとともに、視座を高めます。

■第1期参加者の声

・「影響力」こそが鍵だと学んで目指すべき姿が明確になり、社外の仲間と悩みを共有し励まし合えたことで、決断したらブレない強さを手に入れました。



・トップダウンだけではない多様なリーダーシップを知り、「自分なりのやり方でいい」と肩の荷が下りました。他者との協働を通じて、視野と解決策の幅が大きく広がっています。

・経営層の本音に触れることで高い視座への自信がつき、社長へのプレゼン経験などを通じて、社内でも堂々と意見を伝えられる自分へと変わることができました。

※『越境型女性シニアマネジャー育成コース』第1期開講の様子

■本プログラムの概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52583/table/163_1_ced792117fe6dacf1f950b7613b09656.jpg?v=202603170951 ]



■アルー株式会社について

アルー株式会社は、「夢が溢れる世界のために、人のあらゆる可能性を切り拓きます ― all the possibilities―」という Mission のもと、『育成の成果にこだわる』ことをテーマに、人材育成支援事業を行っています。 新入社員から経営者層までの幅広いレイヤーに対する階層別研修の実施をはじめ、グローバル人材や DX 人材の育成などのテーマ別教育プログラムの提供、さらにはラーニングマネジメントシステム「etudes」を用いた e ラーニングの提供などを通して、 組織や個人の成長を人材育成の側面から支援しています。 顧客ごとに個別最適化されたソリューションの提案および実施によって顧客企業の多様な課題を解決することを目指し、グループ全体で事業に取り組んでいます。

https://www.alue.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

・アルー株式会社 コーポレート部 Tel 03-6268-9791

・ホームページお問い合わせフォーム https://mkt.alue.co.jp/l/882713/2021-03-18/xjpp