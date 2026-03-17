【ユニシアホールディングス】株主優待制度の拡充（実施回数の変更）に関するお知らせ

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区東五反田、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）は、2026年3月17日(火)の取締役会において、株主優待制度の内容を一部変更（拡充）することを決定いたしました。

社名変更についてはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000565.000027839.html

株主優待制度の変更（拡充）の目的

当社は、株主の皆様の日頃のご支援に感謝するとともに、当社株式への投資魅力を高め、より多くの方に中長期的に当社株式を保有していただくことを目的として、株主優待制度を実施してまいりました。

このたび、株主の皆様への還元機会をさらに増やし、当社グループのサービスをより継続的にご利用いただけるよう、株主優待の実施回数を年1回から年2回へと拡充することを決定いたしました。

変更内容の詳細

今回の変更により、対象基準日が年2回となります。お手元に届く頻度が上がることで、より日常的に当社のお食事をお楽しみいただけるようになります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/27839/table/572_1_212a911c7abdfcd47302210944b9e59d.jpg?v=202603170851 ]

１回あたりの進呈内容は以下の通りです。現状と変更はありませんが、年2回の実施により、年間では従来の2倍の優待内容となります。

- 保有株式数100株以上 300株未満：2,000円相当（1,000円券×2枚）のお食事優待券- 保有株式数300株以上 600株未満：4,000円相当（1,000円券×4枚）のお食事優待券- 保有株式数600株以上 900株未満：6,000円相当（1,000円券×6枚）のお食事優待券- 保有株式数900株以上：8,000円相当（1,000円券×8枚）のお食事優待券

変更の時期

2026年5月末日現在の株主名簿に記載または記録された、100株（1単元）以上を保有されている株主の皆様を対象に開始いたします。

優待券使用可能ブランド

以下、弊社が展開する国内各ブランドで使用いただけます。

■串カツ田中

HPはこちら :https://kushi-tanaka.com/

■PISOLA

HPはこちら :https://pisola.jp/

■天のめしブランド（天ぷら／とんかつ／しゃぶしゃぶ すき焼き）

HPはこちら :https://tennomeshi.com/

■富之上

HPこちら :https://tominojo.com/

■厚とん

HPはこちら :https://atsuton.com/

■ザ・メンチ

HPはこちら :https://the-menchi.com/

■くるとん

HPはこちら :https://kuru-ton.com/

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL： https://unisia.co.jp

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE