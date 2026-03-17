2026年3月17日（火）から順次開催TOMORROWLAND 各店で〈NAGHEDI（ナゲディ）〉POP UP STOREを開催

トゥモローランド各店で〈NAGHEDI（ナゲディ）〉POP UP STOREを開催

株式会社 トゥモローランド〈NAGHEDI（ナゲディ）〉POP UP STORE

トゥモローランド各店にて、『NAGHEDI POP UP STORE』を開催いたします。

トゥモローランドでは通常展開のないバッグブランド〈NAGHEDI（ナゲディ）〉より、期間中はブランドを代表する「St. Barths Tote」を中心に、トートバッグのバリエーションを豊富にご用意いたします。

ユニセックスでお使いいただけるアイテムを取り揃え、この機会にブランドの魅力を直接ご覧いただけます。ぜひ店頭でお手に取ってご覧ください。

St. Barths Small Tote \48,400（税込）

St. Barths Medium Tote\58,300（税込）

ABOUT｜NAGHEDI（ナゲディ）

〈NAGHEDI（ナゲディ）〉は、20年近くアクセサリー業界に携わってきたデザイナー、Sara Naghedi（サラ・ナゲディ）氏により2016年に設立されたバッグブランドです。

ひとつひとつ手編みで仕上げられたバッグは、ネオプレン素材を使用した独自の製法により、軽量で扱いやすく、水や汚れにも配慮された高い耐久性を備えています。日常使いに適した機能性と洗練されたデザインを兼ね備え、長く愛用いただけるアイテムを提案しています。

開催店舗・期間

2026年3月17日（火）～3月23日（月）

トゥモローランド そごう千葉店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210015001&srsltid=AfmBOoqzIDWRnbfB2JwO42j3Rob3D49Jjp_VOhjc3jiq4AtrzEIZLmSz)

千葉県千葉市中央区新町1000 そごう千葉店 2F

2026年3月19日（木）～3月29日（日）

トゥモローランド 仙台パルコ店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=000003024&srsltid=AfmBOoqMOn76mL2HKRdWbhdbQicVhDJ5XX0UX4TE_t62oYKRmyizQEof)

宮城県仙台市青葉区中央1丁目2-3 仙台パルコ本館 2F

トゥモローランド 横浜高島屋店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210008002&srsltid=AfmBOoqDYgMavo5lS0y5F8mw7sp3H3lz-CBO24waxyO8JENbf2qIAubN)

神奈川県横浜市西区南幸1-6-31 横浜高島屋 4F

トゥモローランド アミュプラザ鹿児島店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=360006001&srsltid=AfmBOopOyEkfvM9KZIDyg-W75Z_mOgP1Y5sBE0GbDwkrCei4agC3bVYR)

鹿児島県鹿児島市中央町1-1 アミュプラザ鹿児島 プレミアム館 1F

2026年3月21日（土）～3月30日（月）

トゥモローランド 水戸京成店(https://store.tomorrowland.co.jp/storelocator/store-detail/?id=210022001&srsltid=AfmBOoph-z2ao1NZpLfhu-3WNTl0ZBiQEzWcMi015fQoQa-q6edl_vvn)

茨城県水戸市泉町1-6-1 水戸京成百貨店 2F

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。