NOSE SHOP株式会社　TOKYO PRO Market上場に関するお知らせ

株式会社日本M&Aセンターホールディングス

株式会社日本M&Aセンターホールディングス（本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：三宅 卓）の連結子会社である株式会社日本M&Aセンター（以下、日本M&Aセンター / 本社：東京都千代田区 / 代表取締役社長：竹内 直樹）がJ-Adviserを担当しておりますNOSE SHOP株式会社が、本日、株式会社東京証券取引所（以下、東京証券取引所）が運営するTOKYO PRO Marketへ上場しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

NOSE SHOP株式会社 会社概要

代表者： 代表取締役社長 中森 友喜

本店所在地： 東京都渋谷区恵比寿4-20-4 恵比寿ガーデンプレイス グラススクエアB1F

設立： 2011年7月

事業内容： フレグランスのセレクトショップ「NOSE SHOP」の運営、並びにフレグランス製品の製造・販売

証券コード： 527A

売上高： 1,905百万円（2025年6月期）

従業員数： 77名（2025年12月末時点）

拠点： 東京、神奈川、愛知、大阪、兵庫、北海道、福岡

TOKYO PRO Market上場の背景

東京都渋谷区に本社を置くNOSE SHOP株式会社（以下、NOSE SHOP）は、世界中の個性豊かなニッチフレグランスを専門に厳選し取り扱うセレクトショップ「NOSE SHOP」を中核に、香りを軸としたリテール・体験事業を展開しています。

単なる香水の販売に留まらず、香りがもたらす感性価値に着目し、香りを通じた自己表現の文化を日本市場に定着させることを目指しています。

直営店舗及びオンラインストアといった多様なチャネルを通じて、顧客が自身の個性を香りで表現できる場を提供し、香水が日常に根づくライフスタイルの創出に取り組んでいます。

NOSE SHOPは事業の持続的な成長のために、上場準備を通じた内部管理体制の整備、ならびに社会的信用力・知名度の向上を目的としてTOKYO PRO Marketへ上場いたしました。

なお、NOSE SHOPの上場詳細は、下記サイトをご参照ください。

（東京証券取引所：https://www.jpx.co.jp/equities/products/tpm/issues/index.html）

（NOSE SHOP：https://noseshop.jp/）

日本M&Aセンターの上場支援実績

日本M&Aセンターでは、企業成長のさらなる促進・円滑な事業承継・一般市場への上場に向けた体制整備を目的にTOKYO PRO Marketへの上場支援に取り組んでおり、既存上場企業含め全国で100社以上のJ-Adviser契約実績があります。

また、2024年12月には、福岡証券取引所が運営するプロ投資家向け市場、Fukuoka PRO Marketの上場指導・審査を行うF-Adviser資格も取得いたしました。

NOSE SHOPは、日本M&Aセンターが担当J-AdviserとしてTOKYO PRO Marketへ上場した第55号銘柄です。

日本M&Aセンターの上場後成長支援

日本M&Aセンターでは、TOKYO PRO Market・Fukuoka PRO Marketへの新規上場をサポートするだけでなく、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、海外進出や新規事業の創出はもちろん、適時開示のアドバイスや組織経営のモニタリングにいたるまで、上場後の成長支援に力を入れております。また、IPOを支援する監査法人、公認会計士、既存上場企業との連携もより一層強固にしながら、全国に“スター企業”を誕生させ、地域経済の活性化や雇用創出といった真の地方創生の実現に貢献してまいります。

（参考）TOKYO PRO Market 上場支援サービス：https://www.nihon-ma.co.jp/tokyopromarket/

【株式会社日本M&Aセンターホールディングス（東証プライム：2127）】

会社名： 株式会社日本M&Aセンターホールディングス

本社所在地：東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 鉃鋼ビルディング24階

事業内容： グループ会社の経営管理等

設立： 1991年4月

拠点： 東京、大阪、名古屋、広島、福岡、札幌、沖縄、シンガポール、インドネシア、

ベトナム、マレーシア、タイ

（現地法人および連結子会社である日本M&Aセンターの拠点を含む）

【株式会社日本M&Aセンター】

株式会社日本M&Aセンターは、M&A仲介業のリーディングカンパニーとして、「M&A業務を通じて企業の存続と発展に貢献する」ことを企業理念とし、創業以来累計10,000件を超えるM&A支援実績を有しています。会計事務所・地域金融機関・メガバンク・証券会社との連携も深めており、事業承継やM&Aに関する相談機会の創出を加速し、マッチングを強化しています。国内7拠点、15のサテライトオフィス、海外5拠点（日本M&Aセンターホールディングスの現地法人）を構えています。

◆M&A成約件数のギネス世界記録(TM) 認定◆

正式記録名「M&Aフィナンシャルアドバイザリー業務の最多取り扱い企業」

（対象年2024年、取扱件数1,088件）

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本M&Aセンター 広報担当 pr@nihon-ma.co.jp