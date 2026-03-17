【水戸プラザホテル】開業25周年記念！地元の皆さまに感謝の気持ちを込めた「茨城県民限定 宿泊プラン」が登場

株式会社伊勢甚本社 水戸プラザホテルホテル開業25周年記念宿泊プラン

水戸プラザホテル（所在地：茨城県水戸市千波町2078-1）は、2026年11月22日に迎える開業25周年を記念し、地元の皆さまへの感謝の気持ちを込めた「茨城県民限定 宿泊プラン」を期間限定で販売いたします。

2001年の開業以来、水戸プラザホテルは多くの地元のお客様に支えられながら歩んでまいりました。本プランは、日頃ご愛顧いただいている茨城県の皆さまへ感謝をお伝えする謝恩企画としてご用意した特別プランです。

宿泊特典として、ホテル内のケーキショップにてお好きなカットケーキをプレゼント。宿泊者限定ラウンジにて、ホテル自慢の中庭を眺めながら、ウェルカムドリンクサービスとともにお楽しみいただけます。

対象は、現在茨城県にお住まいの方はもちろん、ご実家が茨城県の方や勤務地が茨城県の方もご利用可能です。

開業25周年を迎える節目の年に、地元の皆さまへ贈る特別なご滞在。

この機会に、水戸プラザホテルならではのくつろぎのひとときをお楽しみください。

■宿泊プラン概要

客室イメージ

プラン名

【開業25周年謝恩企画】茨城県民限定 特得プラン ～ご朝食付き～

期間

2026年3月13日(金) ～ 6月30日(火)

対象

・現在茨城県にお住まいの方

・ご実家が茨城県の方

・勤務地が茨城県の方

注意事項

※ご利用は２名様から承ります

※ご到着時にご住所が確認できる証明書をご提示ください

特典内容

ケーキショップから「カットケーキ プレゼント」

ホテル内 ”スイーツブティックパレット” から、お好きなカットケーキをプレゼント！

宿泊者専用ラウンジにてご提供、またはお家でゆっくり楽しめるテイクアウトからお選びいただけます。

※ご人数様分のカットケーキをお渡しいたします

※当日の販売状況により、種類に限りがございますのでご了承ください

※ラウンジ営業時間外のチェックインの場合、チェックアウト後にテイクアウトでのお渡しとなります

リラクゼーションラウンジ宿泊者専用ラウンジのウェルカムドリンク「２杯目無料チケット」

通常のワンドリンクサービスに加え、限定特典として２杯目が無料になるチケットをご用意。

※３杯目以降、１杯\500となります

＜提供時間＞

16:00～19:00（L.O.18:40）

朝食イメージ茨城の食材にこだわったご朝食付き

茨城県産の食材をふんだんに使ったご朝食をご用意。穏やかな空間で迎える優雅な朝の始まりを。

※曜日によって和朝食、洋朝食が異なります

・和朝食：月／水／金

・洋朝食：火／木／土

・和洋チョイス：日曜のみ

■ご予約、お問い合わせ先

水戸プラザホテル 宿泊グループ

【TEL】029-305-8125

Web予約はこちらから :https://go-mito-plaza.reservation.jp/ja/plans/10187152

水戸プラザホテル

2024年10月1日に創業300周年を迎えた(株)伊勢甚本社が所有・運営する“森の中の迎賓館”がコンセプトのホテル。

発明家として有名なエジソンの曾孫にあたる「ジョン・デビッド・エジソン」が手がけたインテリアデザインで2001年にオープン。

【所在地】〒310-0851 茨城県水戸市千波町2078-1

【TEL】029-305-8111(代表)

【Webサイト】 https://www.mito-plaza.jp/