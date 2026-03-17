福島県・大熊町の復興のシンボル「おおくまベリー」コラボプロジェクト始動！“フルーツの香り漂うロマンの里”のいちごが、都内の名店で特別な一皿に

福島県大熊町生活支援課

福島県大熊町は、2011年の原発事故による全町避難の影響で、かつての特産品であった梨やキウイの栽培が途絶えるという苦難を経験しました。しかし、2019年に一部地域で避難指示が解除されると、約8年ぶりに町の農業が再始動。町主導のもと、いちごを新たな特産品にしようと栽培に挑む「ネクサスファームおおくま」が誕生しました。

この度、その「ネクサスファームおおくま」で育てられたいちご「おおくまベリー」の美味しさをより多くの方に届けるため、都内のレストラン「俺のフレンチ 銀座」および、アサイーボールとスムージー専門店「BeB BOWLS & BAR」、揚げサンド専門店「Age.3」との期間限定コラボレーションが決定しました。

失われた農地から再び芽吹いた、大熊町の“いま”を象徴する「おおくまベリー」の濃厚な味わいと香りが、一流シェフの手によって特別な一皿へと生まれ変わります。

プロジェクト概要

本プロジェクトは、震災から復興の歩みを続ける大熊町が、特産品「おおくまベリー」を通じて町の魅力を発信するために企画されました。期間中、以下の3店舗にて「おおくまベリー」を使用したオリジナルスイーツを提供します。

プロジェクト名： おおくまベリーフェア

開催期間 ： 2026年3月20日（金）～2026年3月29日（日）予定

開催店舗 ： ・ 俺のフレンチ 銀座 （東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA 地下１階）

・ BeB BOWLS & BAR（東京都港区麻布十番3-11-11）

・ Age.3 ASAKUSA （東京都台東区浅草2丁目7－22）

コラボメニュー詳細

俺のフレンチ 銀座

商品名：「おおくまベリーの春モンブラン」

価 格：\1,628（税込）

直径約10cmのロールケーキを土台に、「おおくまベリー」とバニラアイス、生クリームを贅沢に重ねました。その上から、ホワイトチョコといちごピューレを合わせた特製クリームをモンブラン状に絞り出し、仕上げに甘酸っぱいベリーソースをあしらっています。プレートの周囲にも半分にカットした「おおくまベリー」を惜しみなく散りばめた、まさに“いちご尽くし”の逸品です。ボリュームがあるため、シェアして召し上がっていただくことも可能です。

俺のフレンチ 銀座 料理長 西村 友一さん

いちごの季節に合わせ、なにか新商品を出したいと考えていました。人気メニューのモンブランにいちごのクリームを使用したことはありましたが、ここまでいちごを主役にしたモンブランは初めての試みです。

ホワイトチョコのコクと、おおくまベリーの爽やかな酸味が織りなす春らしいモンブランを通じて、お客様に季節の訪れを五感で楽しんでいただければ幸いです。

BeB BOWLS & BAR

商品名：「BERRIES ACAI BOWL ベリーズアサイーボウル - OKUMA BERRY Edition -」

価 格：\2,200円（税込）

アサイーの爽やかな味わいに、いちご、ブルーベリー、ラズベリー、バナナをたっぷりとトッピングした贅沢な一品。彩り鮮やかなフルーツが、抗酸化作用を促します。ビタミンを豊富に含み、健康的で満足感のあるアサイーボウルです。

BeB BOWLS & BAR スタッフ 渡邉 麻奈絵さん

当店の人気メニュー『ベリーズアサイーボウル』が、今シーズンは『おおくまベリー』との出会いでさらに贅沢に進化しました。一粒一粒が濃厚で甘みと酸味のバランスが抜群ないちごを加えることで、アサイーの爽やかさがより一層引き立ちます。厳選されたフルーツのエネルギーを、ぜひ体感してください。

Age.3 ASAKUSA

商品名：「ジャムいちご／チョコいちご／チョコベリーナッツ／チョコクリームいちご／桜抹茶」

価 格：\850（税込） ※桜抹茶：\1,200（税込）

荒い目の食パンを乾燥し揚げることで、外はサクッ、中はもっちりとした歯ざわりに。揚げたてアツアツのパンにホイップクリームを詰めることで実現したとろける口当たりと、2つの食感に香ばしさが相まって、新しい味わいを生み出した、新感覚スイーツ「揚げサンド」です。

Age.3 ASAKUSA スタッフ 翁長さん

Age3自慢の「外はサクッ、中はもっちり」とした揚げたてのパンに、「おおくまベリー」を贅沢にサンドしました。ホイップクリームの滑らかな口当たりと、いちごのフレッシュな甘みが重なり合うことで、これまでにないリッチな味わいに仕上がりました。

浅草の街歩きのお供に、今しか味わえない特別な“揚げサンド”をぜひ楽しんでください。

開催場所

・開催場所：俺のフレンチ銀座

・住 所：東京都中央区銀座1-8-19 ONE GINZA B1F

・アクセス：銀座一丁目駅9出口から徒歩約1分

・開催期間：3月20日（金）～ 3月29日（日）

・https://www.oreno.co.jp/restaurant/french_tokyo

・開催場所：BeB BOWLS & BAR

・住 所：東京都港区麻布十番3-11-11

・アクセス：麻布十番駅4番出口より徒歩約5分

・開催期間：3月20日（金）～ 3月29日（日）

・https://bebtokyo.com/

・開催場所：Age.3 ASAKUSA

・住 所：東京都中央区銀座1-24-11 杉浦ビル1Ｆ

・アクセス：宝町駅A1出口から徒歩約5分

・開催期間：3月20日（金）～ 3月29日（日）

・https://fruits-sand-three.com/pages/age-3

「おおくまベリー」とは

福島県大熊町が、原発事故からの復興のシンボルとして栽培・販売しているブランドいちごです。主に株式会社ネクサスファームおおくまが手掛けており、⽢味と酸味のバランスに優れ、スイーツに適した品種です。生クリームやマスカルポーネなどの乳製品と相性が良く、クリームのコクを引き立てながら、味全体をまとめます。

また、完全室内の水耕栽培により環境を細かく管理しているため、無農薬の安心に加えて、本来の⽢さ・酸味・香りのバランスが安定しています。そのため、仕上がりを想定したスイーツ作りがしやすいことが特徴です。

「ネクサスファームおおくま」とは

福島県・浜通り地方に位置する大熊町は、梨やキウイといった果樹栽培が盛んで、「フルーツの香り漂うロマンの里」をキャッチフレーズにしていました。しかし、東日本大震災に伴う原子力発電所事故による全町避難により、果樹栽培が途絶えてしまいました。復興に向け、イチゴを新たな特産品に育て、産業と雇用を創出し住民の帰還を促すことを目的に、町が100%出資する第3セクターとして設立されたのが「ネクサスファームおおくま」です。

2019年から、食品の安全性が確保され、労働負荷も経減できる大規模ハウスでの「ポッドスライド型高設養液栽培」による栽培を開始。敷地面積は4.8haと東北最大級を誇り、大熊町が目指す「ゼロカーボン」の取組に基づき、再生可能エネルギーを使用しています。夏秋は、味が強く加工用に使われる「すずあかね」、冬春は甘味と酸味のバランスが良い人気の品種の「紅ほっぺ」など、1年を通じてイチゴを栽培しています。

福島県で広がる移住の輪

「ネクサスファームおおくま」では、町に帰還した住民だけでなく、県外から移住したスタッフも多く活躍しています。

こうした動きを後押しするように、福島県および大熊町では、移住者への支援を大幅に強化しています。移住支援金や起業に対する支援、さらには移住者向けの住まいに関する支援など、挑戦を支える環境が整っています。

「おおくまベリー」の栽培は、単なる産業の枠を超え、多様な背景を持つ人々が大熊町で新しい人生を始めるきっかけにもなっています。

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