発売間近の最新デモを初公開！松竹ゲームズが高円寺で開催される『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』に参戦！

松竹株式会社

松竹株式会社ゲーム事業室（以降、松竹ゲームズ(https://game.shochiku.co.jp/ja/)）は、2026年3月20日～21日に東京・高円寺にて開催されるインディーゲームの祭典『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026』に出展することをお知らせいたします。高円寺での開催は初となる本イベントにて、松竹ゲームズからは2タイトルを出展。爽快コンボが炸裂するド派手なローグライト3Dアクション『夢幻桜楼閣』（むげんおうろうかく）の最新版と、クトゥルフ神話がベースのホテル経営シム×恋愛ADV『ヨグ=ソトースの庭』の日本語ローカライズ版が試遊いただけます。

またお越しいただいた皆様へのノベルティプレゼントや限定オリジナルクリアファイルのプレゼントキャンペーンも実施いたしますので、TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026にお越しの際は、ぜひ松竹ブース【１.-S5】にお立ち寄りください！

■出展タイトル紹介

１．夢幻桜楼閣

ダンジョンを進んでキャラクターを強化！本作は日本のインディーゲームチーム「電猫遊戯」が開発した、ローグライト3Dアクションゲームです。“かっこいい × 可愛い！” 双剣使いの褐色猫耳フード娘・レトラを操作して、夢幻のダンジョンに挑戦。ド派手な3Dアクション体験をお楽しみください。現在Steamにて無料体験版を正式リリース中！

【タイトル】『夢幻桜楼閣』

【リリース】2026年予定

【対応プラットフォーム】PC（Steam）

https://store.steampowered.com/app/2991310/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Denneko Yuugi（電猫遊戯）

【パブリッシャー】Shochiku

(C) Denneko Yuugi. All rights reserved. Licensed to & published by Denneko Yuugi, Shochiku Co.,Ltd.

２．ヨグ=ソトースの庭

「死神」「ドラゴン」「退魔師」「アンドロイドメイド」──個性豊かでキュートなスタッフたちを雇って、負債を抱えたホテルを経営しましょう！採掘や冒険・錬金術・レストラン経営、時にはSAN値（正気度）を削って一攫千金…！あなたの判断とヒロインとの絆が結末を変える、魅惑で狂気なホテル経営シム×恋愛ADV。日本語版の実装・Nintendo Switchへの移植が決定している話題作です！

【タイトル】『ヨグ=ソトースの庭』

【リリース時期】2026年夏予定（日本語ローカライズ版）

【対応プラットフォーム】PC（Steam）

https://store.steampowered.com/app/2194530/_/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【デベロッパー】Bone Nail

【パブリッシャー】Bone Nail, Shochiku

【日本語公式 X】https://x.com/YogSothoYard_JP

(C) Bone Nail, 2025. All rights reserved. Licensed & published by Bone Nail.

■ノベルティ情報：ウィッシュリスト登録で限定のオリジナルクリアファイルをプレゼント

会場では、出展タイトルをウィッシュリストに登録いただくと『夢幻桜楼閣』と『ヨグ=ソトースの庭』のオリジナルクリアファイルを1名様につき1枚ずつプレゼントいたします。

さらにノベルティとして各タイトルの新作ステッカーもご用意しておりますので、お楽しみにお待ちください！

※数には限りがございます。無くなり次第終了とさせていただきます。

※2日間ともご用意がございます。

■「エンタジャム」生放送番組に出演、『夢幻桜楼閣』開発者の登壇も決定！

当日はエンタジャム様の生放送番組「EnterJam? エンタメ情報局 出張版」に松竹ゲームズが出演いたします。1日目には『ヨグ=ソトースの庭』の作品紹介を行います。さらに2日目には『夢幻桜楼閣』の開発チーム「電猫遊戯」のほーせんか様（@denneko_yugi(https://x.com/denneko_yugi?s=20)）も登壇予定！ここでしか聞けないインタビューをお楽しみに、ぜひご覧ください！

【配信場所】エンタジャムブース

【松竹ゲームズ配信日時】13:30～13:50（両日）

【配信URL】

1日目：https://www.youtube.com/live/qtKo15Mw4fA?si=cEDoaqz2QttP39eL

2日目：https://www.youtube.com/live/s7KSO-N93pg?si=LCm6iUpxwfbgUrJC

■TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2026 概要

【日程】2026年3月20日(金)ビジネスデー・3月21日(土)一般公開日

【会場】未来をつくる杉並サイエンスラボ IMAGINUS（イマジナス）

〒166-0002 東京都杉並区高円寺北2-14-13

【ブース番号】１.-S5

【主催】TOKYO INDIE GAMES SUMMIT運営事務局

【公式サイト】 https://indiegamessummit.tokyo/

2024年6月に松竹株式会社内のゲーム事業専門室としてスタート。PCおよびコンソール向けゲームを、日本やアジアを中心としたグローバル市場でパブリッシングしています。

https://game.shochiku.co.jp