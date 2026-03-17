新井亨の最新刊『年収1億円戦略』が丸善名古屋本店で売上ランキング1位を獲得を記念して、3月18日に出版記念イベントを開催します

株式会社RAVIPA

【テーマ】

年収300万円から年収1億円を目指すロードマップ

・収入を決める本当の要因

・多くの人がハマる「間違った努力」

巨大市場で成果を出すための考え方などについて詳しく解説します。

【開催日時】

2026年3月18日（水）

20時～最大22時

参加費：無料

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様々な書店様でピックアップしていただいております。

書籍『年収1億円戦略』

丸善名古屋本店ビジネス書1位有隣堂たまプラーザテラス店有隣堂たまプラーザテラス店有隣堂横浜駅西口店有隣堂横浜駅西口丸善ラゾーナ川崎店紀伊國屋書店新宿本店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店ブックスタジオエキマルシェ新大阪店紀伊國屋書店梅田本店紀伊國屋書店梅田本店

サブスクD2C総研株式会社の代表取締役社長であり、サブスクD2Cビジネスの第一人者として知られる新井亨の書籍『年収1億円戦略』が、2026年3月10日に発売いたしました。

■ 本書のポイント

本書は、著者やそのまわりの 年収１億円以上稼ぎ続けている人が大切にしている

【ビジネス思考】【お金】【時間】【人間関係】の習慣術を具体的に解説した１冊です。

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年収1億円戦略

『年収１億円戦略』

◎目次 はじめに

第１章 日本は世界一稼ぎやすい国である

人生を変えた「華僑の教え」の衝撃

◎ルームメイトが放ったひと言

◎日本は、なぜ世界一稼ぎやすい国なのか？

◎日本は、チャンスが平等で、ライバルも少なく、アイデアが価値になる国

年収１億円以上を稼ぎ続けている人は、何をしているのか？

◎労働ではなく、「仕組み」と「信用」で稼ぐ

◎「お金持ちは税率が低い」と言われる仕組みの正体──累進課税制度の真相

◎お金持ちとは、仕組みを理解して正しく活用している人

◎「時間」を味方につけて、「お金を働かせる」仕組みをつくる

日本の常識は、もはや世界の非常識

◎会社も国も、あなたの老後を考えていない

◎「貯金＝安全」という神話の崩壊

◎日本の常識が通用しなくなった理由

◎日本人のお金に対する思い込みが、さらに状況を悪くする

サラリーマンでも年収１億円を稼ぎ続ける方法

◎サラリーマンの最大の強みとは？

◎「給料以外の収入の柱」を持つという発想

◎副業の第一歩を踏み出せない人へ

◎副業のファーストステップで、意識すべきこと

多くの人がお金持ちに“ならない”理由

◎ゴールの見えない努力は続かない

◎「１億円の資産構築」をするのには、どれくらいの時間・労力が必要か？

◎具体的にイメージできた未来は、必ず現実に近づけることができる

◎副業で成功する人、失敗する人の違い

◎考えて終わる人、行動できる人

「年収１億円戦略」に必要な３つの力の習慣化を目指そう

◎お金に振り回される人生から、お金を味方につける人生へ

◎特別な才能がなくても、億万長者になれる

第２章 稼ぎ続けられる人の「ビジネス思考」習慣

まず副業（複業）で、小さく始める

◎「完璧さ」より「行動の早さ」

◎小さく、早く行動すれば、失敗しても原資になる──最初の１円が人生を変えるスイッチ

◎成功とは、継続の報酬である

◎１円もらった瞬間からプロである

◎小さく始めて、大きく育てる

新規客獲得以上に、リピーター獲得を大切にする

◎売上と利益が右肩上がりのビジネスは、信頼の上にしか築けない

◎「新規客の獲得」には、「既存客の維持」の５倍コストがかかる

◎リピーターが増えると、利益率が上がるメカニズム

◎リピーター重視の、もう１つの真実

テクニックで売上をつくろうとせずに、自然と売れる仕組みをつくる

◎売上の方程式は、３つの要素のかけ算で決まる

◎売上を構成する「３つの要素」

◎ビジネスを成功させるには、もっとシンプルに考え、実行し続けること

リスクを数値で把握して管理し、「やらないことリスト」をつくる

◎リスクは怖がるものではなく、管理（コントロール）するもの

◎知らないから、不安なだけ、怖いだけ

◎リスクは「数値化」すれば、怖くなくなる

◎１億円稼ぎ続ける人の「リスク」との向き合い方──「やらないことリスト」をつくる

「自分の時間」は、一番大切な資本と複利の力を使う

◎「お金」より「時間」を大切にするという真意

◎お金の余裕、時間の余裕、心の余裕

◎「お金」と「時間」の両方に余裕を持つ方法

◎「時間」を味方につけた人だけが、真の自由を手に入れる

信頼は、「言葉」より「行動と結果」で積み上がる

◎行動し続けるだけで、上位５％に入れる

◎ギブファーストの本質

◎「信頼」という最強ストック資産に必要な３つのこと

◎年収１億円稼ぎ続ける人が心得ている３つの原則

常に「出口戦略」から逆算し、ストック型の収益をつくる

◎そのビジネス、自分が休んでも、収益が入ってくる？

◎「ストック型」という資産

◎「会社の収益」と「個人の資産」を切り分けて考える

◎後継者不足問題の根本原因

成功後は、「横」展開ではなく、「縦」展開も検討する

◎「横展開」の最大の弱点

◎「勝負するステージを上に上げる」という考え方

第３章 稼ぎ続けられる人の「お金」の習慣



なぜ身の丈以上のお金を使わないほうがいいのか？

◎「頑張った自分へのご褒美」という麻薬

◎「見栄の連鎖」にハマる人

◎お金は「使う力」より「増やす知恵」で差がつく

◎将来の「自由な時間」と「安心」を買う

固定費はできるだけ最小化

◎固定費はプレッシャーを生み、変動費は柔軟性を生む

◎固定費を増やしてしまう原因

◎「固定費を減らす」の真意

成長のコスト戦略は、「削る」のではなく、「最適化」

◎間違いだらけの「コストカット」に対する考え方

◎良いコストカット、悪いコストカットの違い

◎コストカットで浮いた時間・お金をどう使う？

「自分のお金」だけでなく、「他人資本」を活用する

◎「真の富裕層」と「成金」の違い

◎「お金を持つ人」以上に、「お金に信頼される人」になれ──「信用スコア」の重要性

◎富は「資本の大きさ」ではなく、「信用の深さ」で決まる

なぜ90％以上の社長は、お金を借りることができないのか？

◎信用とお金、どっちが先か？

◎「節税」は、金融機関の信用を落とす!?

◎金融機関が評価するポイント

◎節税は、短期的に手元に残るが、長期的には損をする

◎多くの経営者が気づいていないこと

節約よりも「収入を増やす方法」に集中する ◎お金を増やす３つの方法

◎金額の大きさは関係なく、「継続的な収益を生む」仕組みをつくる

◎収益の一部を必ず再投資するメリット

◎真の富裕層が活用している、お金を増やすための３本柱

借金は「攻めの投資」にだけ使う ◎借金は恐れるものではなく、増やすための加速装置

◎サラリーマンのための不動産投資講座

◎不動産投資の資産拡大スピードを爆上がりさせる秘策

◎富裕層たちの基本戦略

「お金は感謝の対価である」という認識を本気で持つ

◎お金に対するイメージギャップ

◎お金に刻まれているのは、「ありがとう」の数

◎稼ぎ続ける人は、感謝され続けられている人

◎株・不動産・債券も、すべて「感謝の対価」

時間こそ、最も価値ある資産である

◎今の年収に３００万円プラスするには、何をすればいいか？

◎サラリーマンが持っている最大の武器を維持し、活用せよ

◎本当の「安定」は、どうすれば確保できるか？

第４章 稼ぎ続けられる人の「時間」の習慣

収益につながる行動だけに集中してリソースを割く

◎なぜ時間の使い方が、収入の差をつくるのか？

◎知識の差が、富の差をつくる

◎「時間の使い方」を変えるコツ

時間は有限だから、「スピード経営」を意識する

◎「節税」より「スピード」に焦点を当てよ

◎節税目的の投資は、結局、大きなものを失う

◎「節税」を意識すると、成長が鈍化する

◎健全な経営とは？ 真のスピード経営とは？

時間が増える人、時間がない人の違いは、現場への信頼度

◎完璧主義ではなく、現場を信頼するための「共有」

◎現場を信頼して任せる人は、どうやっているのか？

◎真の優れた経営者がやっている現場への信頼力とは？

「余白の時間」をあえてつくる

◎「時間がない」と言う人の真実

◎考える時間、余白を意識的に確保する

◎「やること」「こなすこと」で時間を埋めて安心していないか？



「お金」と「時間」を複利で増やす人生設計をする

◎「複利の力」を理解している人と、甘く見ている人の劇的な差

◎「子供にお金に悩んでほしくない」と思ったら、これで安心

◎複利の効力を知っている人は、こうして最大化する

◎投資を早く始めたほうがいい理由

◎なぜインデックス投資が優れているのか？

チャンスは、「準備している人」の前にしか現れない

◎「チャンスをつかめる人」の真実

◎チャンスをつかむための「準備」のコツ

◎チャンスをつかむ人とつかめない人の最大の違い

◎「知識の差が、チャンスの差を生む」という事実

習慣が人生をつくり、続ける人が最終的にすべてを手に入れる

◎「付き合う人で年収が決まる」の真相

◎実体験から語る、環境を変える効用

◎環境を変えない限り、変われない理由

◎人生を変える唯一の習慣「続ける」

知識と経験を「資産」に変える「時間の再利用法」

◎学んだことをお金に換える

◎「貧乏は遺伝する」の真意

◎なぜ富裕層は、有料情報にお金を払うのか？

◎学びは「資産化」してこそ意味がある

◎経済格差は、知識格差であり、行動格差である

健康なくして、自由も富も続かない

◎健康は、稼ぐためのエンジン

◎健康は「時間を増やす最強の投資」である

◎「お金」と「健康」の深い関係

◎健康は維持ではなく、手に入れるもの

「時間×仕組み」で、10年後の理想から逆算して生きる

◎未来から現在を見る

◎「時間を使って複利経営」という考え方

◎成功者が持つ10年後のイメージ力とは？

◎株式・不動産投資でも「逆算思考」

◎「出口戦略」から考えると、選択が明確になる

◎今日１日をどう使うかで、10 年後の結果が決まる

第５章 稼ぎ続けられる人の「人間関係」の習慣 価値ある出会いを見極め、意味のない人脈づくりをやめる

◎「人数」より「質」で、人生は変わる

◎「名刺の数」より「信頼の深さ」が人生を決める理由

◎「仕事をもらえるか」より「何を相手に与えられるか」で考える

◎意味のない「人脈づくり」は、コストでしかない

先に「与える人」だけが、チャンスを引き寄せる

◎長期的に仕事を生み出す最強の戦略

◎ギブファーストの営業は、なぜ最強なのか？

◎今は与えることが「差別化」になる時代に

◎ギブファーストの実例

◎「ギブしすぎて損をする」ことはない



「競争」より「協業」を選び、「共創」でスピード成長を実現する

◎自前主義が中小企業のスピードを遅らせる

◎時代の主流は、「敵を減らし、味方を増やす」経営

◎大企業がＭ＆Ａで強くなる理由、中小企業が協業で伸びる理由

◎協業が「信頼」を育て、「信頼」がさらにチャンスを呼ぶ

仲間・社員・取引先を「家族」として大切にする

◎社長にベクトルが向く会社は成長しない、続かない

◎「信頼と感謝」の循環をつくる

◎稼ぎ続けられる富裕層ほど、仲間を大切にする

◎仲間の笑顔が信頼と成長を両立させる

◎稼ぎ続ける社長がやっている社長としての役割とは？

自分の弱みを開示し、人間味で信頼を得る

◎「弱み」を見せられる人こそ、強い人であり、信頼される

◎「自己開示」こそ、信頼関係のスタートライン

◎弱みを見せると、ビジネスチャンスが広がる

◎誠実な人が、長期的に稼ぎ続ける理由

◎人は「完璧」より「人間味」に惹かれる

「他人の成功を喜べる人」だけが、本物の信頼と富を得る

◎成功を喜べる人に、チャンスは集まる

◎社員や仲間の成功を心から祝福できるか？

◎「自分の成功をまわりにもシェアする」という発想

◎なぜ「他人の成功を喜べる人」が成功するのか？

◎「嫉妬を感謝に変える」視点を持つ方法

■こんな人に読んでほしい

◎年収を1億円以上にしたい人

◎キャリアアップを目指すビジネスパーソン

◎起業を考えている人

◎起業してから中長期で成功したい人

◎起業したもののうまくいっていない人 ◎自己啓発書を好む、意識の高い一般読者

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年収1億円戦略

著者プロフィール

新井 亨（あらい・とおる）新井 亨（あらい・とおる）

サブスクD2C総研株式会社代表取締役。ARAIインベストメント代表、株式会社Telemarketing One代表取締役。株式会社RAVIPA代表取締役社長。英国ウェールズ大MBA卒業。年商1000億の企業のサポートも行なうサブスク業界の第一人者。中国・北京へ留学し、現地で富裕層向け美容室事業、貿易事業、不動産事業など複数事業を成功へ導く。2024年には東京証券取引所へ新規上場を果たす。サブスク事業やSaas事業のクライアントのマネタイズ実績は累計1000億円以上。本書共著者の鄭剣豪氏と日本AIロボット株式会社を創業し、日本一のサブスクを決めるサブスク大賞2024にて「AIロボットのサブスク」が特別賞を受賞。

医療法人理事に就任し、「新宿クリニック」「新宿消化器内科クリニック」「表参道総合クリニック」「クロト薬局」の経営もしている。国内外の華僑ビジネスにも深く精通しており、「華僑経営オンラインスクール」の塾長もしている。

鄭 剣豪（てい・けんごう）鄭 剣豪（てい・けんごう）

中国人実業家。剣豪集団株式会社会長。一般社団法人日本中国商会（JCCC）会長。日本寧波商会会長。中国寧波市生まれ。神戸大学法学修士。北京大学光華管理学院EMBA。アジア貿易、投資ファンド運営、企業M&A、工業団地開発、文化交流事業、不動産開発管理など多岐に事業を行ない、寧波、香港、北京、東京、大阪、北九州など各地に法人を運営。2014年、に神戸にあるP&Gジャパンの30階建ての本社ビルを買収したことは日本でも大きな話題となった。経営者として活躍するほか、20年間以上日中友好交流活動に力を入れ、両国のマスコミを通じ、日中友好論者として積極的に活動を展開している。

書名：年収1億円戦略

著者：新井亨

発売日：2026年3月10日

販売：Amazonほか全国書店

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■会社概要

サブスクD2C総研株式会社

東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

https://subsc-d2c.com/

サブスクD2C総研株式会社は株式会社RAVIPA100％出資会社です

■親会社情報

証券コード：5893

所在地：〒171 ~0014 東京都豊島区池袋２－４３－１池袋青柳ビルB1

代表者：代表取締役社長 新井亨

設立：2017年12月1日

事業内容：サブスクリクション型通販事業

コールセンター事業

コンサルティング事業

監査法人：コスモス監査法人

金融機関：三井住友銀行

武蔵野銀行

東日本銀行