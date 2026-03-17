三軒茶屋の三角地帯で13年営業する「KUNIKAGE」が、喧騒から離れたビル2階に“大人の隠れ家”『中川家』を4月オープン。Makuakeで先行プロジェクト開始

株式会社国影

Makuake限定リターンのコース料理※仕入れ状況によって一部変更の可能性あり

迷路のように飲食店がひしめき合う三軒茶屋・三角地帯。その一角で13年間、多くのお客様で賑わいを見せる居酒屋「KUNIKAGE」を展開する株式会社国影は、「もっとゆっくり料理を味わいたい」「大切な人と語り合いたい」というお客様の声に応え、新たに賑やかな1階とは切り離した、大人な時間が流れるような空間を2階に設計。「KUNIKAGE」で培った味と居心地の良さはそのままに、三角地帯の喧騒から切り離されたゆったりと「肉と酒」を楽しめる隠れ家居酒屋『中川家』をオープンします。

内観店舗入り口付近

新店舗では、長年厨房で腕を振るってきた技術を活かし、和と洋の要素を融合させたメニューを提供します。また定期的にラインナップの変わるクラフトビールも用意。今回、新店舗オープンに先駆けてMakuakeを通じたプロジェクトでは、新たに誕生する『中川家』をいち早く、そしてお得に体験いただける、Makuake限定のコースを用意。加えて、飲食店としての営業スタイルに加え、三軒茶屋という街のカルチャーを発信する拠点も目指している中川家は、今回のオープンを記念し、世界的BMXライダーが手がけ、三軒茶屋に縁の深いアパレルブランド「430 (fourthirty)」とのコラボレーションを実現。居酒屋愛とストリートカルチャーが融合した限定デザインTシャツもMakuakeにて展開します。

サーモンの西京漬けカダイフ焼き～生のりクリームソース～

西京味噌の深いコクを纏ったサーモンに、極細の麺「カダイフ」を巻き付けてサクサクに焼き上げた一品。磯の香り豊かな生のりクリームソースが、食感のコントラストを引き立てます。

限定コース内、サーモンの西京漬けカダイフ焼き～生のりクリームソース～

牛もも肉のローストと根菜トマト煮

丁寧に火入れし、肉本来の旨味を閉じ込めた牛もも肉のロースト。そこに、根菜の優しい甘みが溶け込んだ特製トマト煮込みを合わせた、ワインにも日本酒にも寄り添う一皿です。

限定コース内、牛もも肉のローストと根菜トマト煮定期的にラインナップの変わるクラフトビール

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：三茶の名店「国影」が挑む2階の隠れ家。「初回1杯100円」＆限定肉コース

実施期間：2026年3月17日 ～ 2026年8月13日

Makuake URL：https://www.makuake.com/project/kunikage-sancha/

■リターン概要

【サポーター全員共通】赤字覚悟のウェルカム・オファー

応援購入をいただいた皆さまに、初回来店時の生ビール・ハイボールを「何杯飲んでも1杯100円（2時間制）」で提供いたします。

【Makuake限定】「特別肉コース」 / 10,000円（税込）等

2大スペシャリテに加え、「前菜6種盛り」「濃厚土鍋黒トリュフチーズ雑炊」など全6品で構成された今回限りのフルコースです。（※数量限定の早割プランもご用意）

【三茶の常連へ】焼酎ボトルキープ＋個人専用木札 / 5,000円（税込）

指定焼酎ボトルの3ヶ月キープ権に加え、店内のボトル棚にお客様のお名前を刻んだ「専用ボトルキープ札」を掲示。オープン直後から常連の気分を味わっていただけます。

【コラボ】国影 × 430限定デザインTシャツ / 4,863円

三茶に縁のあるアパレルブランド「430（fourthirty）」と国影がタッグを組んだ、Makuake限定のオリジナルTシャツです。

■ 店舗情報

店名：中川家

オープン予定：2026年4月

所在地：〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋2-14-16 2F

営業時間：18:00 - 25:00

定休日：月曜日