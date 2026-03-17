アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2026で55位

デジタルグリッド株式会社

デジタルグリッド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長CEO：豊田祐介、以下「当社」）は、Financial Times社と調査会社Statistaが共同で公表する「アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2026（High-growth companies Asia-Pacific 2026）において、55位【国内7位・Energy & utilities部門で4位（Energy & utilities部門の日本企業では1位）】に入賞しました。当社はこれまで、2024年に120位（国内12位）、2025年48位（国内4位）とそれぞれ入賞していました。

当社は今後も、エネルギーの未来を切り拓く存在として多様なサービスを提供し、持続可能でエネルギー制約のない社会を目指し取り組んでまいります。

アジア太平洋地域の急成長企業ランキング2026について

アジア太平洋地域の急成長企業ランキングは、企業の持続的な成長力を客観的なデータに基づいて評価する国際ランキングで、今年で8回目の公表です。ランキングは、アジア太平洋地域の14の国・地域に本社がある企業が対象で、コロナ禍を含む不確実な経済環境下においても力強い成長を遂げた企業を、過去数年間の売上高年平均成長率（CAGR）に基づき500社選出しています。

デジタルグリッドについて

日本初・民間による電力取引市場「デジタルグリッドプラットフォーム（DGP）」を運営する上場企業。

「発電する会社」と「電力を使う会社・団体」が直接取引できるAIを活用したプラットフォームのほか、再エネ取引のマッチング等を進め、持続可能でエネルギー制約のない社会を目指しています

会社概要

▶令和7年度 気候変動アクション環境大臣賞 ▶令和6年度 新エネ大賞「新エネルギー財団会長賞」

会社名：デジタルグリッド株式会社 （http://www.digitalgrid.com/）

代表者：代表取締役社長CEO 豊田祐介 【東証グロース市場350A】

設 立：2017年10月 資本金：1,139 百万円 従業員数：94名（3月1日現在）

所在地：東京都港区赤坂1-7-1 赤坂榎坂ビル3階

事業内容：電力及び環境価値取引プラットフォーム「DGP」運営、分散型電源アグリゲーションサービスの提供

問い合わせ先

デジタルグリッド株式会社 広報室 石原・安藤 pr@digitalgrid.com