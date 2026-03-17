道の駅「ゆとりえせとや」開駅式典・プレオープン

藤枝市役所

陶芸をはじめとするアートの力を活かして藤枝市内の中山間地域の活性化を図る「ふじえだ陶芸村構想」の拠点施設として整備を進めてきた道の駅「ゆとりえせとや」が４月１日（水）に開駅します。これに先立ち、開駅式典およびプレオープンを実施します。

特徴・セールスポイント等

・開駅式典第２部では、昨年の東京藝術大学学園祭で学長賞を受賞した、伝説の聖獣・麒麟がモチーフとなった学生制作の創作御輿が登場し、開駅を盛り上げます。

・関連企画として、東京藝術大学美術学部工芸科陶芸研究室の三上亮教授による陶芸作品の野焼きのワークショップを実施します。

・東京藝術大学は、「陶芸・アートを活かした地域づくり」の推進に向け、本年度より委託事業を実施しています。

・シンボルツリーとして、地元の瀬戸谷小学校および瀬戸谷中学校の子どもたちが主体となり、「人々が集い憩える場所に」との思いを込めて、自ら樹種「ケヤキ」を選定しました。

内容

１.開駅式典

日時：３月28日（土）午後１時～３時

（午後０時30分～ 受付開始 受付場所：藤の瀬会館ふれあいイベントホール）

会場：１部：藤の瀬会館ふれあいイベントホール（藤枝市本郷876）

２部：道の駅ゆとりえせとや（藤枝市本郷5445）

内容：１部：市長挨拶、来賓祝辞、道の駅概要・名称・ロゴマークの紹介など

２部：テープカット、御輿パフォーマンス

２.シンボルツリー植樹式

日時：３月28日（土）午後３時30分～３時50分

※道の駅「ゆとりえせとや」開駅式典の第２部終了後に執り行うため、開始時刻は前後します

会場：道の駅ゆとりえせとや（藤枝市本郷5445）

内容：開式、教育長挨拶、前生徒会長の説明、植樹（土入れ、散水）、写真撮影、 閉式

３.プレオープン（一般向け）

日時：３月29日（日）午前９時～

会場：道の駅ゆとりえせとや（藤枝市本郷5445）

内容：温泉施設・農産物直売所・陶芸センターの３施設全てにおける試験営業（販売・サービス提供）、御輿パフォーマンス

４.三上亮教授による野焼きワークショップ

日時：３月28日（土）午前９時～午後５時 陶芸作品の野焼き

３月29日（日）午前９時～ 窯出し

※時間変更の可能性あり、見学自由

会場：道の駅ゆとりえせとや（藤枝市本郷5445）

内容：２月７日（土）に開催したワークショップで制作した作品の焼成

※雨天などの場合は、陶芸センターの電気窯で焼成を行います。