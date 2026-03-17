株式会社ジーアイビー 静岡県菊川市西横地自治会と災害協定を締結

株式会社ジーアイビー

株式会社ジーアイビー（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役：鈴木 衛）は、2026年3月18日（水）、静岡県菊川市西横地自治会と「災害時等における資機材の利用に関する協定書」を締結いたします。

本協定は、西横地区において災害が発生した場合、または発生するおそれがある場合や、災害に備えた防災活動を実施する際(以下「災害時等」)に、当社が展開する災害対応型ランドリーの設備を活用し、地域の防災活動を支援することを目的としています。

本協定の締結により、ジーアイビーの災害協定は全国63カ所となります。

■ 災害対応型ランドリーを活用した地域支援

本協定に基づき、「ブルースカイランドリー ジャンボエンチョー菊川店」を対象に、災害時等には簡易発電機や炊き出し用大釜などの防災資機材を活用し、炊き出しや電力供給など、地域の生活支援を行います。

同店舗には、停電時でも活用可能なLPガスを活用した設備を備えており、災害時においても地域住民の支援拠点として機能する体制を整えています。

■ 協定締結式 概要（予定）

協定名：災害時等における資機材の利用に関する協定書

締結日時：2026年3月18日（水）16:00～

締結場所：ブルースカイランドリー ジャンボエンチョー菊川店

（静岡県菊川市西横地282）

対象店舗：ブルースカイランドリー ジャンボエンチョー菊川店

■ 全国に広がる災害対応型ランドリー

ジーアイビーでは、日常の暮らしを支えるコインランドリーに災害時の支援機能を備えた「災害対応型ランドリー」の整備を進めています。

現在、全国398店舗のうち285店舗（2026年3月末現在）が災害対応機能を備えており、自治体や地域自治会と連携しながら、防災体制の強化に取り組んでいます。

また、これまで全国62カ所で災害協定を締結しており、本協定により全国63カ所となります。

■ 株式会社ジーアイビーについて

株式会社ジーアイビーは、愛知県名古屋市に本社を置き、「創造・挑戦・共生で『価値創造企業』を実践する」を経営理念に掲げ、人と社会に新たな価値を生み出す事業を展開しています。

全国に展開するコインランドリー「ブルースカイランドリー」をはじめ、電気料金の基本料金削減を実現する「GIブレーカー」など、暮らしと企業の双方を支える多様なソリューションを提供しています。